https://sputniknews.lat/20230710/nos-ven-como-un-botin-politico-realmente-es-tiempo-de-mujeres-en-la-politica-mexicana-1141374812.html

"Nos ven como un botín político": ¿realmente es tiempo de mujeres en la política mexicana?

La política mexicana vive una época de mujeres, pero cierto tipo de mujeres, con cierta profesionalización, cierto fenotipo, cierto color de piel, con acceso a... 10.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-10T22:01+0000

2023-07-10T22:01+0000

2023-07-10T22:01+0000

américa latina

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

💬 opinión y análisis

feminismo

uam

política

gobierno de méxico

claudia sheinbaum

xóchitl gálvez

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/09/1141375098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aafee4339ec538b42bf6bf7379b97ed.jpg

Por primera vez en la historia moderna de México, más de la mitad de los cargos públicos en el Gobierno federal, un 51.05%, son ocupados por mujeres, según cifras recabadas por el monitor de paridad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del país latinoamericano.De acuerdo con el mapa Mujeres en la Política 2023, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas enfocada en las mujeres (ONU Mujeres), México ocupa el lugar 26 a nivel mundial de ministras en el gabinete. Concretamente, de las 19 secretarías de Estado existentes en el país, nueve son dirigidas por mujeres, casi la mitad. En tanto, la Cámara de Diputados se ocupa en una proporción del 50% por mujeres (250 de un total de 500 legisladores son mujeres) y en un 50,4% en el senado, con un total de 64 mujeres en sus 128 escaños, lo que convierte a ese país en el quinto con mayor porcentaje de mujeres en el parlamento federal.Además, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, dos de los nombres más fuertes para encabezar la contienda son mujeres: Claudia Sheinbaum, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Xóchitl Gálvez, que de acuerdo con medios nacionales encabeza la carrera por la candidatura de la oposición, en alianza desde sus principales fuerzas partidistas, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Si bien, por números, podríamos decir que en México existe una representación femenina dentro de la esfera política, para la investigadora de tiempo completo Núñez, activa en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no es verdad que en general la política en México experimente un tiempo de mujeres.De acuerdo con la estudiosa en temas de género, las mujeres que tienen acceso a puestos como secretarías de Estado o una curul en el Congreso de la Unión son en su mayoría quienes han tenido acceso a educación universitaria y que gozan privilegios de los que la mayoría carece."Se vende la idea de la mujer como si fuera una panacea"Mientras que desde el oficialismo se clama que "es tiempo de mujeres", para Núñez la afirmación se inserta y explica en el contexto económico neoliberal. "Este tipo de feminismo institucionalizado, que finalmente es el que accede a los puestos de poder y que tiene más representación en lo que llamamos ahora paridad, es muy acorde con el neoliberalismo porque se vende la idea de la mujer como si fuera una panacea, sin tener un objetivo de transformación", asevera. Y es que, subraya, una verdadera representatividad con visión de género no solamente se logra teniendo un mayor número de mujeres en posiciones de poder, pues el feminismo "tiene que ver con una transformación radical de las estructuras y de las relaciones".En ese sentido, sentencia la experta, la frase "es tiempo de mujeres" es simple y llanamente un slogan político "en un momento adecuado". Las mujeres no sufren los mismos tipos de opresiónEn septiembre de 2009, durante la primera sesión de la LXI Legislatura del congreso federal mexicano, ocho diputadas electas solicitaron licencia al cargo para que sus suplentes, todos varones, se quedaran con la curul.Estas parlamentarias son recordadas como las Juanitas, en alusión al caso del candidato del Partido del Trabajo (PT) a la jefatura delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta Juanito, quien renunció al cargo tras ganar la elección para dejar el puesto a Clara Brugada.Ejemplos como en el anterior abundan en la historia de la política mexicana, en donde los políticos han encontrado la forma de burlar las cuotas de paridad sin romper la ley, aparentemente. Al respecto, Núñez enfatiza que con todo "estas mujeres que al final terminan negociando su postura para beneficiar a un candidato varón y que de alguna manera parecen instrumentalizadas no son cualquier tipo de mujeres".Para explicar su punto, la académica precisa que las mujeres no sufren los mismos tipos de opresiones. En ese sentido, "estas mujeres no sufren el mismo tipo de opresión que una mujer rural, que una mujer que no tiene un matrimonio con un personaje importante".Lo anterior, explica, afecta a todas las mujeres, pues "al final, crea la ilusión de que para cambiar las relaciones de opresión, las relaciones sociales —que es lo que busca el feminismo— necesitamos más mujeres en el poder", lo cual es un falso postulado. Es necesario pasar de lo cuantitativo a lo cualitativoDe acuerdo con la experta, dentro del mismo feminismo han surgido críticas diversas a la creencia de que basta con ser mujer para estar a favor de la igualdad, la justicia y la transformación. De esa forma, Núñez considera que en un primer momento fue necesario establecer el principio legal de paridad para entender que esa no es la solución."Fue necesario tener esta reforma constitucional de igualdad en todo para ver lo que está pasando y afinar nuestros mecanismos como movimiento político, de mujeres y feministas, para tener claro que si antes no teníamos este acceso y era difícil y solamente ciertas mujeres lo tienen, tenemos que transformar esa estrategia, para no quedarnos en lo cuantitativo", menciona la estudiosa de temas de género.Por consiguiente, para Núñez, es necesario ir más allá de la creencia de que con más mujeres en el poder, las instituciones y las cosas cambiarán. "No es así y lo estamos viendo. Entonces, tenemos que pasar de lo cuantitativo, es decir, de estar luchando por más mujeres en el Gobierno, por más mujeres en todo, a luchar por más justicia social, lo que puede ser de luchas por mujeres, pero también de otros sujetos", puntualiza la feminista.

méxico

2023

