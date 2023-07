Clara Brugada: "Una Ciudad de México gobernada por la derecha sería un retroceso" | Video

https://sputniknews.lat/20230706/clara-brugada-una-ciudad-de-mexico-gobernada-por-la-derecha-seria-un-retroceso--video-1141209407.html

La Ciudad de México ha sido históricamente progresista, por ello es muy importante continuar con la transformación y que la megaurbe siga siendo una ciudad de...

"El PRI y el PAN —los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional— no están de acuerdo con los derechos fundamentales que, de manera progresista, tiene la ciudad. La ciudad ha sido históricamente de izquierda, entonces imagínate una ciudad gobernada por la derecha, sería un retroceso", aseveró la también economista, que ha gobernado en tres ocasiones la demarcación más poblada de la metrópoli, Iztapalapa, y que hoy aspira a la candidatura a la jefatura de Gobierno por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante, de cara a los comicios de 2024 que también renovarán la presidencia del país latinoamericano.Continuar con la transformación; materializar un sistema público de cuidados; garantizar el abasto de agua; seguir trabajando en la seguridad; fortalecer el transporte público y solventar el derecho a la cultura son algunos de los temas que la funcionaria abordó en conversación con Sputnik.—¿Por qué quiere ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México?—Porque considero que es muy importante continuar con la transformación de esta gran ciudad, porque gobierno una cuarta parte de la ciudad desde hace seis años y porque hemos tenido buenos resultados. Recordemos que Iztapalapa es la zona con más población de la ciudad, pero también la más difícil, por la gran cantidad de rezagos históricos, por el tema de inseguridad y porque, además, en esta zona cualquier situación que no se trata bien puede detonar en ingobernabilidad. Así que considero que tenemos las condiciones para jugar un buen papel que le dé continuidad [a la transformación], para que la ciudad siga siendo una ciudad de derechos, de libertades, como históricamente hemos trabajado para ello.—¿Cómo deja la ciudad la ahora exmandataria local Claudia Sheinbaum?—Yo creo que Claudia fue la mejor gobernante estatal del país. Es una compañera que las propuestas que hizo las cumplió, y más. Considero que la ciudad se transformó, la población hoy tiene una situación distinta de vida, por ejemplo, tenemos un ingreso estudiantil universal a toda la ciudad, esto es muy, muy bueno porque da las pautas para que no haya deserción estudiantil y se cumpla el derecho a la educación.En movilidad, por ejemplo, tenemos el mejor transporte del mundo en las zonas más pobres de Iztapalapa y de la (alcaldía) Gustavo Madero (norte). Tenemos una inversión muy importante en el metro, que es la columna vertebral del transporte nacional, y tenemos el reforzamiento a transportes eléctricos, a transporte no contaminante, es decir, se está logrando uno de los objetivos más importantes de movilidad: hacer una movilidad sustentable.Tenemos también avances en Ciudad Digital, tenemos avances en otros aspectos, como el medio ambiente, en fin, a mí me parece que cumpliendo con todos sus compromisos que ella hizo al inicio, los ha rebasado y que esta ciudad se ha transformado.—¿En dónde hay que dar continuidad y en dónde hay que transformar?—Yo creo que hay que darle continuidad a todos los proyectos que ella echó a andar, no creo que se tengan que hacer cambios sustantivos. Sí tenemos que insistir en algunos otros temas, por ejemplo, el sistema público de cuidados, que aquí en Iztapalapa hemos echado a andar, es un derecho constitucional y es una tarea de los gobiernos, tanto locales —alcaldías—, como de la ciudad, para lograr que la igualdad sustantiva, el combate a la violencia hacia las mujeres, y el hacer que todo este trabajo doméstico, y sobre todo de cuidados, se convierta en una tarea pública es fundamental. A mí me encantaría que esta ciudad avanzara por el camino de los cuidados, es decir, que se retome públicamente esta gran tarea que, histórica y lamentablemente, ha caído en las mujeres.Y también creo yo que hay que continuar con algunos otros temas e insistir en ellos, como es el tema del agua, muy importante para la ciudad, pero ni una alcaldía ni la ciudad por sí sola lo puede resolver, tiene que ser un tema metropolitano. Entonces, en este asunto hay que cambiar el modelo de gestión del agua, hay que hacer que se vuelva a retomar el ciclo del agua, que hoy estas planchas de asfalto lo impiden, pero tenemos que hacer humedales, tenemos que captar agua y tenemos que hacer que toda la población pueda tener de manera efectiva el derecho al agua, entre otros temas.—Tras la derrota del 2021, cuando alcaldías que gobernaba la izquierda quedaron en manos de la alianza PAN-PRI-PRD, ¿cómo planea recuperar lo perdido?—Yo creo que esta elección va a ser distinta a la del 2021. En el 2021 hubo una baja participación electoral, fue una elección intermedia, en donde la derecha, el PRI y el PAN, dieron todo lo que podían dar, ahí ya se midieron ellos. Ahora, en esta elección presidencial, de la jefatura de gobierno y de todo lo demás, cambia por completo; entonces no vamos a entrar a una elección con baja participación de la gente. Creo que también la evaluación al presidente de la República creció en estos años, hoy el presidente tiene, en la Ciudad de México, 70% de calificación. Claudia deja la ciudad con una muy buena evaluación también de su Gobierno, así que a mí me parece que tenemos las condiciones para poder recuperar [las alcaldía perdidas]. Incluso el triunfo de la maestra Delfina (Gómez) en el Estado de México también ha influido a que el sentir de la población de la Ciudad de México esté a favor de Morena. Actualmente, pues todas las encuestas dicen que Morena estaría ganando la Ciudad de México, no nos vamos a confiar, eso lo sabemos. También tiene que ver mucho con la comunicación con la gente, en el 21 estábamos saliendo de una pandemia, en donde era muy difícil comunicarse con la población, hoy es distinto y hoy tenemos muchas condiciones para recuperar lo perdido.—En el caso de que usted se convierta en la nueva jefa de gobierno, ¿cómo ejercerá el cargo para ese sector de la población que se aglutina en la derecha?—Primeramente decir que cuando uno es gobierno, gobierna para todos y para todas. Es decir, no hay una política pública discriminatoria, no, para nada. Al contrario, a mí me parece que tenemos que hacer, por ejemplo, en el tema de seguridad —que es una preocupación muy sentida por toda la población, principalmente por estos sectores— pues tenemos que seguir trabajando, aun cuando la ciudad con Claudia Sheinbaum bajó muchísimo la incidencia delictiva, ese es un tema que no termina nunca y que no tenemos que detenernos en este tema, tenemos que continuar bajando la incidencia delictiva.También es muy importante lograr una ciudad próspera. Mientras tengamos condiciones de seguridad y condiciones también de desarrollo económico esta ciudad deberá ser y seguir en competencia a nivel mundial muy importante.Una ciudad digital en la que se haga efectivo el derecho al internet que marca la constitución de la Ciudad de México, una ciudad que promueva la cultura, esto para mí es vital: el apoyo a los creadores, el apoyo a que los artistas, los intelectuales, la cultura inunden las calles y nos vayamos construyendo en una ciudad cultural como un gran polo atractivo también es muy importante. Así como apoyar la ciencia, tecnología, el derecho a la educación. Yo considero que de ninguna manera estaremos dejando de lado; es un mito que Morena solo apoya a los pobres, Morena apoya a todas y todos. Obviamente que también se trata de hacer justicia con los que menos tienen, pero de eso a que solo se enfoque en el sector con más pobreza y que abandonemos el otro sector, eso ha sido una mentira, así que vamos a apoyar totalmente a toda la población para que [la capital mexicana] pueda realmente ser una ciudad incluyente.—¿Y cómo planea recuperar a los votantes de izquierda desencantados con la Administración actual, que en el 2021 se decantaron por personajes como la hoy alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas?—Yo creo que lo primero que debe quedar claro es que el PRI y el PAN no están de acuerdo con los derechos fundamentales que, de manera progresista, tiene la ciudad. La ciudad ha sido históricamente de izquierda, entonces, imagínate una ciudad gobernada por la derecha, sería un retroceso. Y es muy importante que este sector que votó por nosotros, un sector intelectual, un sector que por alguna razón no votó en esta ocasión, tenga mucha claridad en que vamos por una ciudad que siga siendo progresista, que respete los derechos adquiridos. En el tema de diversidad sexual, [por ejemplo], el PAN siempre ha votado en contra, entonces aquí lo que nosotros queremos es que se promueva y se apoye a una ciudad diversa, y esto ayuda mucho. Así también todo el tema cultural y que yo había comentado, es muy importante que la población sepa que se van a profundizar los derechos para tener una ciudad incluyente y una ciudad que no deje de lado los temas históricos que en los últimos 20 años han destacado a esta ciudad, como, por ejemplo, los logros que tienen que ver a favor de la mujer, el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo, ese es un tema muy importante que con un Gobierno de derecha estaríamos prácticamente echando abajo.Aquí lo que queremos es profundizar el tema de género y hacer que esta ciudad sea una ciudad para las mujeres.—¿Qué opina de los aspirantes de la oposición, particularmente Santiago Taboada o Lía Limón (alcaldes, respectivamente, de Benito Juárez y Álvaro Obregón), además de Sandra Cuevas, quien aspira a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad?—Yo creo que han pasado muchas cosas muy importantes y la población de esta ciudad sabe que en la alcaldía Benito Juárez ha habido situaciones de comisión de delitos que se están investigando.Eso la población no lo olvida y el catálogo que se nos presenta por parte de la derecha pues no ayuda a que la población pueda tener una ciudad honesta, una ciudad sin corrupción. Queda muy claro que lo que ha pasado en la alcaldía Benito Juárez, al menos el PAN debería de deslindarse de lo que está pasando, pero ahora resulta que se dicen perseguidos políticos, y eso no es así. Entonces, yo considero que las propuestas que tiene la oposición pues son para generar un retroceso en esta ciudad, en donde la honestidad y la anticorrupción debe ser número uno.—¿Qué logros de su gobierno en Iztapalapa replicaría en la CDMX y por qué?—Yo creo que algo muy importante es la intervención en el espacio público. Aquí en Iztapalapa fuimos pioneros en los caminos de mujeres libres y seguras —así les llamamos a los caminos seguros—, hoy estamos por la comunidad seguras. En este año y el próximo vamos a dejar totalmente transformada a Iztapalapa. Hoy yo te puedo decir que cualquier comunidad o colonia de Iztapalapa que ha entrado a este programa de comunidad iluminada, comunidad segura, está tan iluminada que ninguna otra colonia de la ciudad puede competirle, es decir, a mí me encanta compararnos en ejercicios de gobiernos, en derechos y en lo que hemos logrado, y cuando digo intervención en el espacio público me refiero, por ejemplo, a que en Iztapalapa logramos ser la alcaldía con más murales de todo el mundo: 10.200 murales. Es muy importante cómo relacionamos la cultura, el arte urbano, con las calles, con la recuperación de la dignidad de la población, y creo que eso también ayudaría para toda la ciudad, de hecho la jefa de gobierno retomó el programa de mujeres libres y seguras y lo echó a andar en toda la ciudad. También a nivel federal lo retomaron inspirándose en Iztapalapa para las principales ciudades del país.Y el otro tema, que también tiene que ver con la transformación del espacio público, son las Utopías: las utopías son grandes complejos recreativos, culturales y deportivos, estos grandes complejos los construimos en lugares donde estaban olvidados los espacios y hoy tenemos un programa, una metodología y un proyecto, un modelo de bienestar, que no hay en la ciudad, que no hay en el país y que nos comparamos con muchos otros programas a nivel mundial y es único. Hoy vienen de todas partes del mundo, cada semana, a Iztapalapa, alcaldes, grupos, investigadores, en fin, a conocer lo que está pasando en Iztapalapa y las Utopías han sido el eje de combate de las desigualdades.Estamos construyendo infraestructura pública que antes no se tenía. En deporte, por ejemplo, yo recibí Iztapalapa con una alberca para toda la alcaldía, hoy tenemos 13 albercas semiolímpicas, una olímpica y, por ejemplo, en el medallero de la ciudad, pasamos del sexto al tercer lugar en tan solo año y medio de disfrute de las Utopías. Tenemos, por ejemplo, la única pista de hielo pública gratuita, donde se practica hockey sobre hielo, patinaje artístico sobre hielo. Tenemos la única pista BMX pública y gratuita de la Ciudad de México. Tenemos una cantidad muy grande de infraestructura deportiva nueva, un velódromo —en la ciudad sólo había dos velódromos, el de C.U. (Ciudad Universitaria, el campus central de la UNAM) y el de la Magdalena Mixhuca, hoy tenemos el tercer velódromo para la ciudad—, y así podemos ver en el deporte grandes avances, lo único que se necesita es ver infraestructura para que nuestra población joven, niñas y niños, pudiera cambiar.Y también en lo cultural tenemos 140 orquestas comunitarias a lo largo y ancho de Iztapalapa, tuvimos que construir la escuela de música en una Utopía; la escuela de cine y fotografía, una alcaldía apoyando cine y fotografía en una Utopía en donde hay 2.000 jóvenes inscritos cada semestre en esta escuela. Tenemos también una cantidad muy grande de talleres diversos en las Utopías que han hecho que la población hoy pueda aprender algún instrumento musical, algún arte, alguna actividad cultural. Lo musical es muy importante, porque mientras estábamos en pandemia nosotros echamos a andar las orquestas y en Zoom y en diversas modalidades la población hoy ha encontrado su vocación. Por ejemplo, jóvenes, gente mayor, en fin. Queremos cambiar la nota roja de Iztapalapa por la nota musical. Tan solo en 2022 recibimos 4 millones 200.000 personas en estos enormes espacios, y digo enormes porque la más pequeña mide 10.000 metros cuadrados. Tenemos también parques temáticos, como Iztapasauria, tenemos un planetario, tenemos el gran Barco Utopía —que acabamos de inaugurar—, donde se encuentra el acuario digital, el segundo más grande del mundo; tenemos también una sala contra el cambio climático y una sala que cuida a las niñas y niños, [una sala] de prevención a la violencia sexual infantil.—¿Ya tiene definido en qué momento planea pedir licencia al cargo de alcaldesa?—Pues yo voy a esperar a los lineamientos que Morena nos proponga y yo estoy dispuesta para hacerlo, estamos listas, listos, y yo creo que viene una etapa importante y vamos a esperar a que se den estos lineamientos, y esperamos que esta ciudad pueda ser y seguir siendo escenario de muchos cambios.

2023

