Elecciones en la CDMX: Morena busca retener su bastión y la oposición apuesta a un triunfo histórico

Elecciones en la CDMX: Morena busca retener su bastión y la oposición apuesta a un triunfo histórico

Si bien todos los ojos están puestos en la sucesión presidencial, el 2 de junio del 2024 la capital mexicana tendrá que elegir nuevo jefe de Gobierno, además... 16.05.2023, Sputnik Mundo

Hay pocas cosas confirmadas sobre las elecciones de la Ciudad de México en el 2024, pero una de ellas es que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) volverán a repetir la alianza que establecieron en 2021 para hacer frente al poderío del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y competirán juntos por la jefatura de gobierno capitalino y por las 16 alcaldías, que renuevan a sus gobernantes, además de que harán un frente en común en el próximo Congreso local.Resistida inicialmente por los militantes más dogmáticos, la estrategia de coalición resultó finalmente clave no solo para el sorpresivo triunfo de la oposición en las últimas elecciones en la Ciudad de México, donde se hizo con el control de nueve alcaldías —más de media ciudad—, incluyendo algunas de las mas importantes, como la Cuauhtémoc, sino para insuflar vida a una oposición que estaba electoralmente atomizada y al borde de la irrelevancia política, tras el triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales de 2018.Es que pese a que el PAN y especialmente el PRI han sido los partidos tradicionales del poder en México hasta la irrupción de Morena en 2018, la Ciudad de México, capital del país y su centro político y económico, le ha dado la espalda a ambos partidos desde que, a partir de 1997, el entonces Distrito Federal comenzara a elegir directamente a su jefe de gobierno. El electorado desde entonces ha elegido siempre a políticos de izquierda (antes el PRD y ahora el partido del presidente López Obrador) para comandar sus destinos en la capital del país.Y si bien formalmente el proceso electoral capitalino comenzará en septiembre de este 2023, distintas figuras políticas tanto de Morena como de la oposición ya se han empezado a mover y se han destapado como precandidatos, con el objetivo de suceder a Claudia Sheinbaum al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (ella misma la actual favorita para ser la candidata de Morena a la presidencia del país latinoamericano).En el caso de la alianza Va por México, que nuclea al PAN, PRI y PRD, los principales nombres que han emergido son las senadoras panistas Kenia López Rabadán y Xochitl Gálvez, así como la alcaldesa Lía Limón (Álvaro Obregón) y sus colegas Santiago Taboada (Benito Juárez), ambos también del blanquiazul, y el priista Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.En la vereda de enfrente, Morena también cuenta con un grupo heterogéneo de opciones: desde el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y la titular de la misma dependencia a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez, pasando por la alcaldesa Clara Brugada (Iztapalapa) y el presidente de Morena, Mario Delgado.Para el doctor en ciencia política Maximiliano García Guzmán, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la oposición gana en chances electorales al ir nuevamente junta, pero considera que, al igual que como sucede a nivel federal, no ha emergido una candidatura fuerte que pueda disputarle el poder a Morena."Por el momento los precandidatos de la oposición se enfocan en seguir criticando al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la gestión de López Obrador, no necesariamente encarnan un proyecto basado en ideas novedosas o en destacarse en rubros que son importantes para el electorado, como el transporte publico o la seguridad. Todavía el mayor atractivo que representan es el de ser un voto castigo al oficialismo", apunta.El especialista opina que las elecciones a gobernador en el Estado de México, que se realizarán este 4 de junio, serán claves para el tono que adoptarán las campañas en la capital mexicana el 2024. Si como indican todas las encuestas, la candidata morenista Delfina Gómez triunfa cómodamente sobre la opositora Alejandra del Moral, eso confirmará que el atractivo electoral del presidente López Obrador sigue vigente, y Morena profundizará esa carta.Si, por el contrario, Del Moral se impone en los comicios o se acerca mucho a Gómez en el resultado final, esto probaría, según García, que una campaña enfocada en las críticas a la gestión del gobierno de López Obrador funciona también a nivel local, y será la estrategia que elegirá la oposición en la Ciudad de México, en lugar de enfocarse en temas capitalinos.Morena apuesta por el centro para recuperar votosA poco más de un año de las elecciones, el oficialismo tampoco se ha decantado todavía por un candidato, pero, de acuerdo a García, el favoritismo inicial por funcionarios de Seguridad como Omar García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez indica que Morena buscará apelar al votante moderado, intentando dejar atrás los muchos embates del propio López Obrador contra la clase media urbana, a la que ha llegado a tildar de "aspiracionista sin escrúpulos morales" (por su parte, la clase media capitalina le ha respondido llenando el Zócalo en dos oportunidades en los últimos seis meses en rechazo a sus políticas)."Creo que Morena sería inteligente en contrarrestar el clima de polarización con estos candidatos porque si eligieran a alguna figura más radical o de izquierda, eso claramente podría afectar el éxito en las elecciones. Entonces, es una manera también de aceptar que no tienen una ventaja tan cómoda como para elegir a cualquier candidato, sino que necesitan elegir a uno que esté asociado a temas de gestión y de seguridad, que son importantes para el votante promedio", explica.Vale recordar que tras el fracaso de Morena en las elecciones del 2021 en la Ciudad de México, se registraron no solo cambios importantes en el gabinete de Sheinbaum, como la llegada de Martí Batres como secretario de Gobierno, considerado un importante operador político, sino también un importante grado de autocrítica de sus propios dirigentes sobre las fallas que derivaron en la derrota.El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, exvocero de la jefa de Gobierno, dijo recientemente que el partido está corrigiendo los errores del 2021 para no repetirlos en los próximos comicios. "Nos faltó unidad y afortunadamente estamos organizándonos con tiempo", dijo el morenista, quien explicó que se han dedicado en los últimos meses a fortalecer las asambleas ciudadanas en cada sección electoral del territorio disputado."Morena cometió varios errores en el 2021, entre ellos no presentar una narrativa clara asociando las elecciones para la alcaldía con el proyecto nacional de López Obrador y seleccionar a los candidatos de una manera muy apresurada. Pero también hay que recordar que la tragedia de la Línea 12 del Metro capitalino había ocurrido hacía poco y la gente todavía estaba sufriendo las consecuencias de la pandemia, entonces las condiciones no eran ideales ese año para el oficialismo tampoco", matiza en diálogo con Sputnik la analista política Renata Turrent, máster en políticas públicas por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).Sin embargo, pese a todas estas conjeturas, Maximiliano García sugiere que tal vez el factor más importante para la elección del candidato de Morena en la Ciudad de México sea el simple deseo del presidente López Obrador, de la misma manera que fue por su propio designio la elección de Claudia Sheinbaum como candidata capitalina en el 2018, escogiéndola por sobre aspirantes con mayor experiencia y peso político."López Obrador es el gran elector de Morena, y más allá de lo que el contexto dicte o la militancia esté pensando, finalmente él será quién decida quién será el candidato en la Ciudad de México. Porque de la misma manera que él tiene a sus corcholatas favoritas para su sucesión, es lógico pensar que también lo pensará como algo mancomunado, el candidato presidencial y el de la capital, entonces impulsará a quien crea que es el mejor para su proyecto nacional”, finaliza.

