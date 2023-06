https://sputniknews.lat/20230626/tardarian-alrededor-de-20-anos-que-dificulta-aplicar-el-programa-internet-para-todos-en-mexico-1140970641.html

"Tardarían alrededor de 20 años": qué dificulta aplicar el programa 'Internet para todos en México'

El brindar internet a todos los mexicanos —más de 126 millones, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)— se ha convertido en un reto en los últimos sexenios, lo que se ha reflejado en programas como México Conectado o, desde 2018, Internet para todos (que cambió de nombre en marzo pasado a Telecomunicaciones e Internet para Todos), uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.En las últimas semanas, el presidente mexicano ha hecho énfasis en que, previo a dejar su cargo a finales de septiembre del 2024, se llegará al 94% de conectividad en el país. "Mínimo vamos a llegar al 94% el año próximo, antes de que yo me vaya. Les voy a decir sobre esto, es un problema de tecnología. Ya ven cómo nos bombardean con información, que ahora la tecnología lo puede todo. Sí, ha habido avances tecnológicos muy importantes, pero la comunicación, por ejemplo, con internet no ha tenido desarrollo tecnológico, no es suficiente", declaró el 22 de junio pasado.Ante esto, el también docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) campus Aragón de la UNAM comenta que hay otros factores a tomar en cuenta, como la economía y la situación del campo nacional en la actualidad."El gran problema es que la política económica, no solamente del gobierno actual, sino los gobiernos anteriores, privilegia el desarrollo de las telecomunicaciones con nuevas tecnologías de punta en las en las ciudades más rentables del país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, entre otras. Por ello, aventurarse en un marco temporal para acortar la brecha digital que tenemos supondría un importante cambio de timón para el rescate del campo mexicano, a fin de que este pudiera generar tanto el ingreso como la cultura necesarios para el acceso a dispositivos móviles, por ejemplo", explica.Las cifrasEl Plan de Cobertura Social 2022-2023, publicado por el Gobierno de México, expone que hay 63.668 localidades en el país sin servicio de internet y, de ellas, 79% cuentan con menos de 100 habitantes. La mayoría de estas regiones están en los estados de Chiapas; Oaxaca; Veracruz; Guerrero; Tabasco; San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.En este proyecto, se estipula que al menos 5.900 zonas cumplen con los requisitos para figurar con prioridad en la búsqueda de conectividad total. Estos lineamientos son:A estos datos se suman los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022, donde se establece que al menos 93.1 millones de mexicanos son usuarios de internet, que representa 78.6% de la población mayor de más de seis años de edad. La cifra es mayor a lo reportado en el mismo ejercicio en 2021, que reflejó un 75.6%. De ellos, 83.8% viven en ciudades y 62.3% en zonas rurales. De las más de 90 millones de personas con acceso a internet, 91% utilizaron diariamente este servicio.A nivel nacional, los estados con más personas que emplean internet son Baja California (89.8%), Ciudad de México (89.7%) y Aguascalientes (86.9%).Pero, pese a los resultados, se debe tomar en cuenta que al menos 25.3 millones de personas en México no usan internet. La mayor parte de ellos (54.2%) no lo emplea porque no sabe cómo, 18.6% no lo tiene porque no le interesa o no necesita, 11.3% por falta de recursos económicos y 10.7% por no tener acceso a él.Los beneficios del acceso a internetSegún el docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay diversos desafíos a nivel sociedad y país en alcanzar la conectividad total a internet.El primero de ellos versa sobre el acceso a la información, cultura y educación, así como el empleo de tecnologías para comunicarse con otras regiones."Otro beneficio consistiría en la expansión de la infraestructura material de telecomunicaciones que se requiere para el desarrollo económico del país. De esta manera, se abatiría la brecha digital que existe en la actualidad en nuestro país. Recordemos que buenas telecomunicaciones conllevan el desarrollo económico de un país", indica Lara Sánchez.Los retos puntuales en MéxicoEl experto en economía de la tecnología señala algunos retos puntuales a resolver para lograr la conectividad en el país latinoamericanos.Entre ellos identifica la situación de pobreza en el país y el retraso en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones vía satélite, que permite que la señal llegue a todo el territorio."Al estar las telecomunicaciones en manos de cuatro grandes monopolios privados, nacionales y extranjeros, su expansión y cobertura está sujeta a la lógica de la ganancia, por lo que no llevan la infraestructura de telecomunicaciones a las poblaciones de bajos recursos, que son mayoría en el territorio nacional. Por ejemplo, en el medio rural solo 50% usa la telefonía móvil y por tanto el internet inalámbrico. Los estados de menor acceso son los del sur y la mayoría del centro norte del país", precisa Lara Sánchez.El experto declara que si bien el Gobierno mexicano intentó llevar la estrategia de conectividad de la mano de Altán Redes, esta compañía no prosperó como se deseaba por el monopolio del sector."Al abrirse el sector al capital privado nacional e internacional y desregularse, no quedó un sistema de telecomunicaciones a cargo del Estado que pudiera llevar el internet a las poblaciones no rentables", ahonda.Algunas solucionesA pesar de que Lara Sánchez prevé que el acceso a internet no se cumpla a cabalidad en el sexenio de AMLO —que concluye en poco más de un año—, sí estima algunas soluciones para alcanzar el servicio más adelante."La más eficaz sería la reestatización de algunas de las empresas monopólicas que tienen la tecnología y los medios para llevar el internet a todos los mexicanos. Para ello, el primer paso consiste en que el Gobierno federal actual asuma esta tarea como una de sus prioridades y que los monopolios del sector se ajusten a determinado porcentaje de control del mercado mexicano de telecomunicaciones", expone.Sumado a esto, se necesitaría el compromiso por parte de los trabajos de las firmas que pasen por ese proceso, con el fin de avanzar en tiempo récord con esta tarea.Otro posible camino es con tecnología satelital, aunque el costo y mantenimiento sería muy alto para el Estado, o llevando la señal a cada zona en un punto particular, como una escuela o institución, aunque este último no alcanzaría para que todas las personas tuvieran el servicio.Uno de los rubros que el experto y doctor en Economía considera primordial para la conectividad total es que México se aleje poco a poco de su dependencia de Estados Unidos, país del que es socio número uno, acercándose a otras naciones de América Latina o al bloque BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica)."[Especialmente en el caso de los BRICS], si el acercamiento continuara, estaríamos acelerando el paso en el uso de internet en México, pero si no, estaríamos retrasándonos nuevamente", concluye.

