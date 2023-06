https://sputniknews.lat/20230628/insultos-verdades-a-medias-cronica-de-una-muerte-anunciada-para-la-oposicion-mexicana--1140983598.html

Insultos, verdades a medias: ¿'Crónica de una muerte anunciada' para la oposición mexicana?

Insultos, verdades a medias: ¿'Crónica de una muerte anunciada' para la oposición mexicana?

La senadora conservadora Lilly Téllez, quien ya hizo explícita su intención de contender por la presidencia de México, usó una carta mediática convencional y... 28.06.2023

"(El presidente Andrés Manuel) López Obrador sigue el manual de los dictadores con expropiaciones a punta de metralleta", apuntó la parlamentaria, cobijada por el Partido Acción Nacional (PAN), el 21 de mayo vía Twitter.A la par, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien también ha anunciado ya su intención de presidir la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cuando termine su mandato, se ha mostrado repetidas veces en uniforme policiaco y empleando un discurso de mano dura y seguridad para la capital del país.En un momento en que López Obrador ha asegurado que el país experimenta una revolución de las conciencias y en que ha triunfado desde 2018 la propuesta política del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), identificado con la izquierda, Sputnik conversó con el latinoamericanista Áxel García Ancira, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el mercadólogo Arturo Carrillo, maestrante en comunicación corporativa, para analizar la eficacia o fracaso de estas estrategias discursivas en Téllez y Cuevas."México es muy diferente de Twitter"El presidente de México "ya empezó a robarse también las empresas privadas", aseveró la legisladora Téllez en aquel tuit de finales de mayo, acompañado de un videomensaje. "Ya se moría López Obrador por iniciar las expropiaciones. Incluso te podría quitar tu hogar, tu propia casa", apuntó.Pese a que el tuit tiene más de 11.000 reacciones de "Me gusta", el latinoamericanista llama a no perder de vista que los usuarios de esta red social en México son una minoría.Téllez, estima García Ancira, es un personaje construido con intereses publicitarios, no una figura política con un proyecto de país, donde sus valores se asocian a ciertos rasgos del conservadurismo mexicano, pero que "no son asuntos que estén en el meollo del interés nacional en este momento, en la discusión".Los códigos que maneja la senadora Téllez, estima el egresado de la UNAM, se vinculan al imaginario de la derecha española, en particular el partido Vox, o la estadounidense, con rasgos como el racismo y el nacionalismo."Un nacionalismo que apela a una nación imaginaria de personas [...] aspiracionistas, con idea de progresar por medio de volverse todos pequeños empresarios y que definitivamente, inclusive en las personas que puedan estar en este espectro de ser personas con pequeños negocios, con valores tradicionales, religiosos, que lleguen a estar en contra del tema como del aborto, muy probablemente no estén en el ánimo de llevar esto al centro de la discusión política", pondera.El fantasma de una "dictadura latinoamericana de izquierda"Utilizar la imagen de un proyecto de izquierda en América Latina que es categorizado por los medios y el discurso estadounidenses como una dictadura y un Estado fallido para amenazar con miedo a los votantes es una estrategia recurrente en campañas de distintos países, recuerda el latinoamericanista, como ha sucedido recientemente en los procesos electorales de Argentina, Chile y Colombia.En el caso de López Obrador, a lo largo de su carrera política, antes de la presidencia, se le llegó a comparar con intenciones despectivas al presidente Hugo Chávez, sin embargo, tal maniobra se hizo en un momento en que el mandatario venezolano tenía una gran popularidad y la estrategia con intenciones descalificativas no prosperó demasiado, recuerda García Ancira.Hoy, usar esta carta parece un tema muy deslucido, acusa el universitario, "y muy difícil que se vaya a repetir como una estrategia seria para la publicidad de la derecha de esta próxima campaña".De manera coincidente, el mercadólogo Carrillo considera que la carta de advertir la tendencia de México a devenir una dictadura izquierdista es un recurso que se ha venido desgastando. Además, desde el análisis político, la descalificación no tiene sustento porque el Gobierno de López Obrador conquistó el poder mediante el voto popular mayoritario, lo contrario a la imposición autoritaria desde un golpe de Estado parlamentario, militar o de otro tipo.Además, si bien el mercadólogo consultado por Sputnik identifica que Téllez destaca aspectos como el fortalecimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el actual Gobierno federal y un presunto respaldo a los empresarios, estima que el principal desafío de la oposición no es convencer a un sector que ya la apoya. En cambio, contrasta Carrillo, tienen que encontrar las maneras de conectar y comunicar con los grupos sociales que otorgan su respaldo electoral y político al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la fuerza que condujo a López Obrador a Palacio Nacional.Acusaciones sin plan de paísPese a la estridencia de sus mensajes, como su protesta durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez contra la escritora de origen polaco francés Elena Poniatowska, Lilly Téllez empieza a lucir como un actor político desgastado, considera García Ancira, además de que tampoco deja ver claramente cuál es su proyecto de nación, así sea neoliberal.Lo que sí hace Téllez, piensa, es agrupar un sentimiento que se opone al movimiento político encabezado por el presidente López Obrador y que se ha descrito como humanismo mexicano o la cuarta transformación.Pero esto no es privativo de la senadora, sino que representa a la derecha mexicana en su conjunto, valora, "no hay un proyecto, no hay nada que los aglutine, más que el pragmatismo de hacer sumas, de juntar el partido histórico de la derecha con el partido que traicionó a la izquierda"."Lo único que se busca es una figura pública capaz de llamar la atención", basada en la mercadotecnia, que, adelanta el latinoamericanista, así como es Téllez podría ser la también senadora Xóchitl Gálvez, también surgida del Partido Acción Nacional (PAN).El caso de la alcaldesa de CuauhtémocDebido a que su jurisdicción es mucho más acotada, es más fácil evaluar los resultados de Sandra Cuevas, sostiene García Ancira y agrega que si hoy hubiera elecciones en la demarcación muy probablemente no volvería a ganar.Empezó su gestión promoviendo un corredor led en la histórica Zona Rosa y el escándalo ha sido uno de los signos de sus labores al frente de uno de los territorios más icónicos de la Ciudad de México, pues esa alcaldía abarca espacios emblemáticos como la colonia Roma y nada más que el Centro Histórico de la capital.Retratada con vestidos de noche, en confrontación con los sonideros o los rotulistas, en choque mediático directo con la exjefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, Cuevas suele llamar la atención de internautas y medios de comunicación por sus declaraciones y posturas espinosas.Con sus uniformes de policía, estima el latinoamericanista, Cuevas apela a un instinto, más que a la razón de la ciudadanía, donde se intenta subrayar la protección a la propiedad privada "como el centro del discurso de toda política".Apelar a la fuerza y el orden público es una estrategia que siempre busca el rostro de sectores conservadores, estima García Ancira, eficaz en alguna medida en una ciudad como la capital latinoamericana, que por supuesto que tiene sus problemas de inseguridad. Sin embargo, no le ve mayor prosperidad."La Ciudad de México ha sido una ciudad que se ha caracterizado históricamente por estar vinculada con las causas más progresistas. Me parece que difícilmente pudiera calar ese tipo de discurso y pareciera una estrategia para ella hacer su campaña rumbo a convertirse en una secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México de un posible gobierno de coalición de derechas" con la esperanza de desplazar a Morena, apunta el estudioso.No obstante, el mercadólogo Carrillo considera que Cuevas apela a la percepción que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tiene la ciudadanía mexicana de que las policías en el país y en la capital son corruptas.Con su uniforme policiaco, explica el enfocado en publicidad política, la alcaldesa de Cuauhtémoc trata de transmitir el mensaje de que está dispuesta a introducirse entre las instituciones de seguridad "con la finalidad de erradicar las injusticias que se cometen por parte de estos cuerpos policiales", una estrategia mediática con un público definido y exitoso en algunas redes sociales.La oposición define ruta un mes despuésApenas concluyó la elección del Estado de México, tradicional bastión del PRI y que arrebató Morena este 2023, el presidente López Obrador convocó a los aspirantes de su partido a sucederlo en Palacio Nacional —sede del poder ejecutivo federal mexicano— para discutir los términos de determinación del candidato.Eso ocurrió el 5 de junio. No fue sino 21 días después, este lunes 26 de junio, que las fuerzas opositoras anunciaron su mecanismo de determinación de representante electoral para tratar de desplazar a Morena.Carrillo estima que estos movimientos, de los que Téllez podría salir convertida en candidata del bloque opositor, ya describen tropiezo y desventaja en términos de marketing político."Mientras que la población mexicana ya comienza a perfilar a su corcholata —como se conoce popularmente a los aspirantes— de Morena, independientemente de si son seguidores de dicho partido, la oposición aún no ha posicionado a sus grandes candidatos a contender por la presidencia, lo cual es una enorme desventaja", califica.El analista de mercado contrasta que, si bien la oposición anunció el mecanismo de elección, no ha definido nombres en busca de la silla presidencial, mientras que en Morena ya están claros los perfiles, con la extitular de la jefatura de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y el excanciller Marcelo Ebrard a la cabeza de las preferencias.Estos políticos, apunta Carrillo, ya están concurriendo a plataformas digitales, noticieros y plazas públicas, y con sus desplazamientos en el territorio nacional logran ser tema de portada día con día, "mientras la oposición se mantiene ausente".Las encuestas, agrega, dan ventaja a Morena, independientemente de su candidato, lo que tendría que motivar en la oposición una campaña "fuerte, estratégica y eficiente, anticipándose a los movimientos de Morena, cosa que hasta el día de hoy no han hecho", lo que podría calificarse como la Crónica de una muerte anunciada, bromea el mercadólogo en referencia al clásico de Gabriel García Márquez y una previsible derrota electoral de la oposición en 2024.

