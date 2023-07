https://sputniknews.lat/20230725/entre-la-lealtad-y-la-traicion-ricardo-monreal-el-hombre-que-aspira-a-ser-presidente-de-mexico--1141799392.html

Entre la lealtad y la traición: Ricardo Monreal, el hombre que aspira a ser presidente de México

Entre la lealtad y la traición: Ricardo Monreal, el hombre que aspira a ser presidente de México

Ricardo Monreal es uno de los políticos de mayor trayectoria en México y forma parte del grupo de aspirantes para ser candidato a la Presidencia de México por... 25.07.2023, Sputnik Mundo

Durante su amplia carrera —donde ha militado en grupos políticos como los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo, Movimiento Ciudadano y, finalmente, Morena— se ha colocado como una figura con fuerte trascendencia no solo en Zacatecas, su estado natal, sino en todo el país.Además, ha tenido diversos cargos, entre los que destacan gobernador de Zacatecas (1998-2004); alcalde de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (2015-2017) y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, donde también coordinó el grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta.En su andar político, ha cosechado triunfos y fracasos, mismos que son vitales durante su campaña dentro del partido oficialista de México, donde contiende contra la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el excanciller Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; Manuel Velasco (del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena) y Gerardo Fernández Noroña (del Partido del Trabajo).Monreal fuera de la tribuna políticaRicardo Monreal Ávila nació el 19 de septiembre de 1960 en Fresnillo, Zacatecas. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la misma casa de estudios.Está casado con María de Jesús Pérez Guardado y tiene tres hijos. Es hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal.La maestra en Políticas Públicas Caty Monreal, quien es hija del político, lo define como una persona honesta, apegada a sus creencias religiosas. "Es un hombre nacido de la cultura del esfuerzo, con objetivos y metas muy claras. Es muy bendecido por el Santo Niño de Atocha y por Dios", dice en entrevista para Sputnik.Además, la también activista señala que Monreal es una persona intuitiva a la que le gusta estudiar y actualizarse, mantener la disciplina y, sobre todo, trabajar. Pero, a veces, algunos de estos aspectos son negativos.En una charla, para este medio, Marco Antonio, quien es vecino desde hace aproximadamente seis años de Monreal en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, narra que el político morenista se caracteriza por ser una persona amable y de bajo perfil."En la calle de Alfonso Herrera hay un minisúper que se llama La farmacia del barrio, donde asistimos todos los vecinos; es una especie de punto de reunión (...). Llegué a coincidir con el señor Monreal un par de ocasiones, quien iba a comprar ahí. Se formaba como todos y era muy amable; pagó, se despidió y listo. Muestra un perfil bajo y se nota que no estaba haciendo campaña; no es de los políticos que, en todos lados, andan gritando para que los volteen a ver. Eso lo mantiene vigente", afirma.Además, detalla que el hogar del senador con licencia es, prácticamente, de puertas abiertas."En las noches, cuando pasas por ahí, no es raro que estén las ventanas abiertas, lo que coincide con su personalidad. Él se ha asumido como vecino de la San Rafael y, algo que me llamó la atención, fue que cuando me enteré que era mi vecino [en la época donde Monreal fue alcalde de Cuauhtémoc], investigué y hallé que él decía que la colonia era su segunda casa después de Zacatecas y sí se ve que esto es verdad", explica.Un político de larga dataEl maestro en Estudios Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Christian Salazar, considera que Ricardo Monreal es un político con una formación integral, con experiencia en gran parte de los partidos políticos y cargos públicos.El especialista destaca que el apoyo que tiene de la población, especialmente de Zacatecas, entidad que gobernó hace más de 20 años, es uno de sus puntos fuertes, sumado a su criterio para pactar acuerdos."Él entiende bien los tiempos, sabe cuándo posicionarse y hacer acuerdos. Más allá de su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su habilidad y el entendimiento de los momentos [precisos], seguramente le va a generar que él aspire a lo que él realmente sepa que puede alcanzar, como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria. Él no se casa con una idea, es una persona que valora los instantes y aprovecha las oportunidades", asevera.En esta misma línea, Caty Monreal recuerda que, tras la renuncia de su padre al PRI y buscar la gubernatura de Zacatecas de la mano del PRD y por invitación de López Obrador a finales de la década de 1990, logró posicionar a ese grupo político que solo tenía entre 3 y 5% de intención de voto."Fue uno de los momentos más importantes que podría recordar en su actividad pública política. Al día de hoy, podemos caminar en Zacatecas y la gente le reconoce, me dice 'mira, aquí tu papá hizo la carretera', 'hizo el puente, el pozo, la escuela'; [impulsó] la red de drenaje, el agua potable y los pozos. La verdad es que ayudó a muchísima gente y comunidades a mejorar su calidad y condición de vida (...). Es muy gratificante ese reconocimiento", abunda.A este apoyo se suma su campaña dentro del partido, que si bien ha sido más mesurada respecto a sus rivales dentro de Morena, busca acercarse a la población a través de mítines y el "monREALity", proyecto que lanzó cuando solicitó licencia en el Senado de la República para participar en la contienda. En él, muestra su vida cotidiana y la manera en la que convive con medios de comunicación y la gente."Su preparación, madurez política y forma de ver las cosas muy claras y con una tranquilidad y una experiencia que solamente los años y los momentos vividos dan, da calma y, considero, está en un momento idóneo para gobernar este país", afirma la hija de Monreal.Los contrastes de MonrealLas fortalezas también pueden transformarse en debilidades y para el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, este es uno de los rubros que afectan a Ricardo Monreal."Una debilidad significativa es que ha sido una voz crítica dentro del movimiento y eso le ha valido, en algunos momentos, su distanciamiento de la figura presidencial, hecho que ha sido interpretado erróneamente por algunos como una traición de su parte. Lo que es evidente es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nuevamente una gran relación con él. Monreal es una figura que no se detiene al realizar críticas al Gobierno y al movimiento cuando hace falta sin importar que eso implique un desgaste de su imagen al interior del partido", precisa en una charla para este medio.Otro aspecto negativo, al menos durante su campaña dentro de la contienda interna, es que no ha contado con el acompañamiento de una estructura gubernamental, es decir, no era un integrante del gabinete de López Obrador o un gobernante, y esto se refleja en que no tiene el mismo número o volumen de propaganda y difusión en los medios de comunicación como sus otros contrincantes."Monreal tiene la particularidad de que algunas de sus fortalezas son, al mismo tiempo, sus debilidades. Una de ellas es su capacidad de concertar con la oposición; es una característica indispensable cuando eres no solo legislador, sino líder de un grupo parlamentario, pero eso pues también le ha valido el rechazo del del sector más radical del partido, que han interpretado esa cercanía que llega a tener como actos de traición", abunda Villanueva.Mientras tanto, el exembajador de México en Cuba Ricardo Pascoe destaca en entrevista para Sputnik que, en la actualidad, poco queda de la figura de Monreal como un personaje abierto al diálogo."Estando en la Cuarta Transformación, siendo coordinador de los senadores morenistas, creo que entendió que ya había terminado el periodo de los diálogos con las fuerzas y se volvió más bien monolítico en su enfoque. En ese sentido, perdió tacto y esa imagen que había construido durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo. En este momento, ha retrocedido en la imagen pública que había proyectado. Son condiciones políticas que tienen repercusiones en las carreras de los políticos. Ya veremos cuál es realmente el impacto final", expone.El también maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Chile asegura que Monreal no es querido dentro de su partido, especialmente en la Ciudad de México, ya que lo culpan de los malos resultados en los comicios intermedios de 2021.En esta misma línea, el politólogo y consultor en Asuntos Públicos, Joel Rojas, precisa que el político también tiene como desventaja aquel tiempo donde se alejó de López Obrador, esto después de que Claudia Sheinbaum fuese la abanderada de Morena para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y tras los resultados de las elecciones intermedias de hace dos años."Tuvo muy buena relación durante los primeros años [del mandato] del presidente hasta 2021, donde se le acusó que había apoyado a la oposición y que era parte de la causa por la que se habían perdido al nueve delegaciones en la Ciudad de México (...). Cuando se rompió la relación, quedó medio huérfano y también un grupo de Morena lo empezó a atacar. Se empezó a quedar solo, al grado que no lo incluían en la lista de 'corcholatas' oficialmente, lo que le fue modificando su discurso y que no pudiera integrarse rápidamente a la contienda", enfatiza en una entrevista para Sputnik.El futuro de MonrealSerá el 6 de septiembre cuando México conozca quién será el abanderado de Morena para las elecciones presidenciales de 2024. Sin importar cuáles sean los resultados, para Villanueva, una de las tareas que quedan por hacer y que Monreal podría cooperar con su resolución es en trabajar por el rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria."Él habla muchas veces del campo (...), lo ha visibilizado y es importante poner el dedo en el renglón en ese tema", indica.Otro tema es su permanencia en Morena. Pascoe señala que hay dos caminos que Monreal podría tomar si no fuese quien represente al partido en 2024: acercarse a Movimiento Ciudadano o lograr la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México."Podría terminar finalmente siendo el candidato de Morena a la jefatura de la Ciudad de México, pero creo que eso a la oposición le va a convenir porque muchos morenistas no lo van a apoyar", dice.Mientras tanto, Rojas prevé que, aunque tenga ciertos tintes para ser quien represente al partido oficialista en la capital del país, no lo logre, por lo que estima que podría volver al Congreso de la Unión, ya sea como senador o como diputado, esto a pesar de tener buena relación con actores políticos como los gobernadores."Yo creo que va a correr el riesgo de seguir siendo legislador, y pensando muy en positivo, donde Morena ganara la Presidencia, él tendría posibilidades de ser secretario de Gobernación, pero eso si los astros se alinean", concluye.

