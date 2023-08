https://sputniknews.lat/20230809/trump-compara-a-los-soldados-mexicanos-con-pancho-villa-son-politicamente-incorrectos-1142400284.html

Trump compara a los soldados mexicanos con Pancho Villa: "Son políticamente incorrectos"

El exmandatario y aspirante presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, presumió que México supuestamente le ayudó en 2019 a contener la migración irregular... 09.08.2023, Sputnik Mundo

Según el político republicano, a diferencia de los soldados estadounidenses, los militares mexicanos son "políticamente incorrectos", en la medida en que no tienen problema en ser ásperos, tal como lo fue el famoso revolucionario oriundo de Chihuahua (norte) que en marzo de 1916 llevó a cabo un ataque contra la ciudad de Columbus en Nuevo México. El también empresario aprovechó para hablar sobre una de sus primeras promesas de campaña, cuando en 2016 aseguró que obligaría al país latinoamericano a pagar la construcción de un muro fronterizo. "Yo le dije al presidente [Andrés Manuel López Obrador]: 'hay mucha gente cruzando desde México, los cárteles están trayendo gente realmente mala, tienes que darnos soldados", añadió Trump, conocido durante su Gobierno por sus políticas y discursos en contra de los migrantes mexicanos. En mayo de 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de un arancel de 5% a todas las importaciones mexicanas. Además, amenazó con incrementar el gravamen hasta el 25% de no percibir una mejora en el control de la migración irregular. En respuesta, el Gobierno de México determinó que la medida era injusta, puesto que la nación latinoamericana es el principal socio comercial de Washington. Además, remarcó que el flujo migratorio desde Centroamérica y otros países, además del elevado consumo de estupefacientes, no son responsabilidad mexicana únicamente. Fue así como el excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que viajaría en compañía de varios funcionarios a Washington, con el propósito de entablar conversaciones con las autoridades norteamericanas para revertir el gravamen. No obstante, luego del encuentro, México desplegó a 28.600 elementos de la Guardia Nacional en sus dos fronteras: sur y norte. Asimismo, de acuerdo con el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el excanciller acordó la ampliación del programa Quédate en casa —suspendido en octubre de 2022—, mediante el que Estados Unidos expulsó a miles de migrantes a suelo mexicano mientras se resolvían sus solicitudes de asilo. "El plan de Ebrard era simple: México aceptaría en privado permitir que estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes que transitaban por México a Estados Unidos para solicitar asilo. Su principal petición fue la siguiente: él no firmaría nada y no habría ningún anuncio político sobre este plan", señaló el exfuncionario estadounidense.

