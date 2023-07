https://sputniknews.lat/20230705/el-discurso-antiinmigrante-en-eeuu-es-un-tema-de-coyuntura-asi-evoluciona-hacia-las-elecciones-1141236942.html

El discurso antiinmigrante en EEUU es "un tema de coyuntura": así evoluciona hacia las elecciones

Los señalamientos contra la población migrante que llega a Estados Unidos, especialmente la originaria de América Latina, han estado en la agenda del país... 05.07.2023, Sputnik Mundo

Por ejemplo, el 1 de julio de este 2023 entró en vigor la ley SB 1718 en Florida, que castiga la migración irregular y a las personas o compañías que den trabajo o ayuden a los extranjeros que no tengan documentos que les permitan laborar o vivir en esa nación. Esta disposición, impulsada por el gobernador conservador Ron DeSantis, ya es apelada por diversas organizaciones no gubernamentales porque consideran que viola los derechos humanos.A esto se suman las tensiones causadas tras el fin del Título 42, disposición que se mantuvo vigente desde la pandemia de COVID-19 hasta el 11 de mayo y con la que EEUU expulsó a casi tres millones de migrantes bajo la premisa de la emergencia sanitaria. Después de esa medida, se aplicó el Título 8, que si bien no era nuevo —fue empleado previo a la pandemia—, sí causó confusión entre la población que se trasladó a partir del 12 de mayo rumbo a México para arribar a EEUU. En este artículo se estipulan los métodos para manejar a los migrantes en la frontera entre ambas naciones, entre los que destacan la deportación inmediata hacia el territorio mexicano o país de origen, la prohibición de cinco años para entrar a la nación norteamericana y la apertura de una causa criminal en caso de intentar pasar a Washington de manera ilegal durante varias ocasiones."Las campañas antinmigrantes las comenzamos a ver en los estados del sur de EEUU en la década de 1990. Anteriormente, el tema central en los discursos electorales era la economía, en función de que muchas veces la gente vota con la mano en los bolsillos (...), pero en los 90 inicia (...) con los candidatos republicanos y en sitios como Arizona, Nuevo México y Texas", comenta el internacionalista egresado de la UNAM Daniel Garay en entrevista para Sputnik.La razón por la que empezó la narrativa contra este grupo fue el aumento de la gente que, en busca de oportunidades para vivir segura, con empleo y estabilidad, decidió viajar a EEUU. "Este tema se traslada a un ámbito nacional de manera muy clara con Donald Trump. Aunque existen antecedentes (...), él lo hace visible a nivel federal", explica el universitario latinoamericano.El discurso a partir de TrumpLos mensajes contra la comunidad migrante se recrudecieron entre 2015 y 2016, durante la campaña del republicano Donald Trump a la presidencia.El 17 de junio de 2015, cuando hizo pública su intención por ser quien relevara al demócrata Barack Obama en la Casa Blanca (2009-2017), afirmó que México enviaba al país norteamericano gente que cometía crímenes y, por ello, debían ser deportados a la brevedad."Están enviando gente que tiene muchos problemas, están enviando sus problemas (...). Están enviando drogas, enviando crimen, son violadores, y asumo que algunos son buenas personas, pero hablo con los guardias fronterizos y nos dicen lo que estamos recibiendo", aseguró en un discurso desde la Torre Trump.Esta tendencia la mantuvo durante sus mítines, donde también anunció que construiría un muro fronterizo con México y que el Gobierno mexicano sería quien lo pagaría, promesa que moderó siendo presidente. Según datos oficiales recabados por Chicago Tribune, el también empresario deseaba realizar la construcción a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de la frontera entre ambas naciones, pero durante su Gobierno (2017-2021) solo se hicieron obras en alrededor de 724 kilómetros de la línea.Para su siguiente postulación, en 2020, donde contendió y perdió contra el demócrata y ex vicepresidente Joe Biden, Trump retomó los temas contra los migrantes, esto mientras peleaba con la Corte Suprema de su país, que detuvo la intención del entonces jefe del ejecutivo federal para eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el proyecto emblema para proteger a los jóvenes inmigrantes que llegaron a suelo norteamericano cuando eran niños.Para los comicios que se celebrarán en EEUU al finalizar 2024, el único candidato definido hasta el momento es el propio Biden, quien buscará un segundo periodo frente a la Casa Blanca, mientras que del ala republicana se posicionan el magnate, DeSantis y el ex vicepresidente y excompañero de fórmula de Trump, Mike Pence.Los demócratas y los migrantesPero no solo el Partido Republicano ha actuado en contra de las personas migrantes; el grupo demócrata también ha tenido un papel fundamental en ello."Lo podemos ver sobre todo en el primer periodo de Barack Obama [2009-2013] como presidente, cuando Biden fue vicepresidente. Ahora que él es [mandatario] se observa que no siempre están con los migrantes, e incluso a lo largo de la historia y en varias ocasiones el número de deportaciones han sido mayores en los gobiernos demócratas", expone Garay, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.Además, señala el especialista, dada la relación entre México y Estados Unidos, los demócratas mantendrán la cautela en sus mensajes, ya que saben la relevancia del voto latino para los comicios.No obstante, expone que, en estados sureños, como Texas, Nuevo México o Arizona es cada vez más frecuente encontrar a políticos demócratas que, con el fin de atraer simpatizantes, arrojan comentarios contra la población migrante. "Es, sobre todo, por candidatos locales, pero ya comienza a verse".De acuerdo con el experto, el discurso contra la población migrante en EEUU funciona para atraer al electorado conservador o de clase media, esto por la desinformación acerca de la idea de que la gente que llega de manera ilegal a la nación norteamericana les arrebatará sus puestos de trabajo.¿Por qué funciona este discurso?Garay agrega que debido al éxito de esta tendencia durante la era Trump, esto se mantendrá dentro y fuera del Partido Republicano.En este rubro hay que sumar el abordaje electoral de la seguridad. "[El mensaje] ha ido transitando hacia ese tema, donde ya no solo se menciona que se les quitan los puestos de trabajo, sino que les roban con violencia, que abusan de sus hijas; los califican como criminales de alta peligrosidad", ahonda."El tema central es la migración porque la fórmula fue exitosa con Donald Trump, y Ron DeSantis está siguiendo el mismo camino", describe.2024 en EEUU y MéxicoTanto México como Estados Unidos tendrán elecciones en 2024 y deberán poner las cartas sobre la mesa en materia migratoria, especialmente por las tensiones que durante el sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador han existido en la relación bilateral, ya que se opone a los ataques contra la población migrante, especialmente la originaria de su nación.Prueba de ello fue el mensaje que dio el 3 de julio en su conferencia de prensa matutina, tras la puesta en marcha de la ley SB 1718 en Florida."Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida que está en contra [de ellos]. Ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados. Si EEUU es una gran nación, ha sido por [este grupo]", subrayó.Para el experto de la UNAM, la postura de López Obrador en defensa de los migrantes será relevante rumbo a los comicios en su país, ya que delineará la senda para los discursos de los candidatos en la materia. Además, "en ambos países será un tema de coyuntura, sobre todo en EEUU, ya que se buscará sacarle provecho"."La estrategia de México está orientada hacia condenar estas leyes y las acciones para defender a los migrantes. Esto es bueno, al igual que visibilizar a los líderes migrantes hispanos más importantes, quienes seguramente no solo van a proteger a ese grupo, sino a alzar la voz. Por otro lado, [los políticos estadounidenses] quieren el voto latino, por lo que van a tener qué seducirnos y hacer promesas en pro de ellos", concluye Garay.

