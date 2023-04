https://sputniknews.lat/20230421/por-que-los-latinos-podrian-marcar-la-diferencia-en-las-elecciones-de-eeuu-en-2024-1138366434.html

¿Por qué los latinos podrían marcar la diferencia en las elecciones de EEUU en 2024?

¿Por qué los latinos podrían marcar la diferencia en las elecciones de EEUU en 2024?

Las políticas migratorias que dificultan el llamado 'sueño americano' y el lento avance de la economía son algunos de los factores que desencadenan... 21.04.2023, Sputnik Mundo

Electoralmente, la población latina ocupa un lugar importante en Estados Unidos. Mientras en el 2000 este grupo representaba el 13% de la población total, ahora esa cifra se ubica en el 19%: casi una quinta parte de todos los habitantes del país latinoamericano. Sin embargo, varias decisiones de la Administración Biden han desencantado a algunos grupos latinos. "Tradicionalmente, sabemos que [los latinos] han votado por el Partido Demócrata, que es el del mandatario [Biden]. Sin embargo, hay situaciones importantes a considerar porque los migrantes y sus descendientes, incluso quienes están legalizados, tienen una situación económica que no se ha logrado resolver en Estados Unidos y no mejora", declara en entrevista para Sputnik el internacionalista Juan Daniel Garay Saldaña.A esta situación se suma la extensión del Título 42, medida que permite expulsar rápidamente a las personas migrantes que deseen ingresar al territorio estadounidense vía terrestre. Aunque esta regla comenzó a aplicarse durante la pandemia de COVID-19, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en el 27 de diciembre de 2022 que se mantenga vigente, al menos, por unos meses más.Esto se refleja en las encuestas. Por ejemplo, Morning Consult informó en días recientes que, en la mayoría de los estados del país, el mandatario cuenta con un bajo nivel de popularidad. El ejercicio se llevó a cabo entre muestras representativas de, al menos, 1.354 votantes registrados en cada estado, con márgenes de error de uno a tres puntos porcentuales."El índice neto de aprobación de Biden —la proporción de votantes que lo aprueban menos la proporción de los que lo desaprueban— es bajo en 40 estados, según el seguimiento trimestral de Morning Consult", dice un comunicado de la firma. No obstante, en localidades como California, Hawái, Maryland y Vermont, el apoyo al político estadounidense se mantiene fuerte. Estas son tradicionalmente cercanas al Partido Demócrata.En estados como Virginia Occidental, Dakota del Norte y California, que son más apegados al ala republicana, siete de cada 10 votantes desaprobaron el trabajo de Biden.Así es la tendencia del voto latino en EEUUDe acuerdo con la organización política Voto Latino, si bien las personas que integran a este grupo apoyaron a los demócratas en los comicios intermedios, el Partido Republicano está captando cada vez más su simpatía.El análisis publicado en marzo de este año se basa en datos recabados durante la última década hasta las elecciones celebradas en 2022 en Arizona y Nevada, donde la población latina representa a más de 15% del padrón.La organización encontró que, por ejemplo, en Nevada, aunque los demócratas contaban con Catherine Cortez Masto, quien es latina, el porcentaje total de sufragios del Partido Demócrata en el Senado en ese estado cayó a 62% entre los latinos, en comparación con el 67% entre el grupo demográfico de la senadora Jacky Rosen en 2018."Y en Arizona, la proporción de aspirantes demócratas al Senado cayó aún más. La senadora Kyrsten Sinema disfrutó de una victoria del 70% sobre su oponente republicano en 2018 entre los latinos, mientras que el senador titular Mark Kelly luchó por obtener el 58% del mismo grupo demográfico. Biden ganó alrededor de 61% del voto latino en 2020 en ambos estados", retomó Politico sobre el estudio de la agrupación.Hay otros datos que también ponen en jaque no solo las intenciones de Biden, sino la aceptación del Partido Demócrata por parte de la población latinoamericana en el territorio estadounidense.Un análisis de AS/COA —la página web de Americas Society/Council of the Americas— retomó la información de las encuestas de salida para los comicios intermedios de 2022 y halló que 60% de la población latina apoyó a los demócratas y 39% a los republicanos.Sin embargo, aunque el dato parece positivo, la comparación histórica refleja otra situación. De acuerdo con el libro Viva Kennedy: Mexican Americans in Search of Camelot, del profesor de la Universidad Brigham Young Ignacio M. García, el exmandatario John F. Kennedy (1961-1963) ganó el voto latino con un porcentaje entre 85 y 90%.¿Cómo se disputará este voto en 2024?Ante la baja popularidad de Biden entre la población estadounidense, especialmente con los latinos, que son el grupo minoritario más grande del país, su carrera hacia un nuevo periodo al frente de la Casa Blanca será aún más complicada."Va a estar muy disputado justamente porque, al detectar esta debilidad por parte de los republicanos, van a buscar atraer también ese voto y tratar de restarle puntos al presidente", considera Garay Saldaña.Algunas de las estrategias que podrían emplear el Partido Republicano para acercarse a los latinos, expone el experto, es a través de discursos más moderados y flexibilización en sus propuestas, especialmente en el ámbito de migración."Recordemos que gran parte de estos territorios en algún momento formaron parte de México. Mucha población quedó de aquel lado y, a través de los años, se han ido permeando su cultura, sus tradiciones, su lenguaje, la propia religión. Además, por supuesto, [los latinos] han ido aumentando en cantidades importantes y esto ha hecho que su influencia en EEUU sea cada vez más tomada en cuenta y disputada por los partidos [Demócrata y Republicano]. Ese voto es trascendental y, en algunos estados, puede definir las elecciones", reflexiona Garay Saldaña.Otros temas que golpean la popularidad de BidenSegún la analista internacional de la Universidad Finis Terrae (Chile) Ana Vanessa Cárdenas, la popularidad de Biden se mantendrá en un rubro negativo por los problemas de índole económico y financiero que proliferan en el país.Al respecto, la experta afirma que dos de los factores que derivan en ese resultado son el nivel inflacionario —que se ubicó en 5% en marzo— y la crisis por la quiebra de instituciones bancarias como Silicon Valley Bank.Cárdenas apunta que la población de EEUU tiene sentimientos encontrados sobre el mandatario, por lo que no prevé un viraje en su percepción."Puede mejorar un poco conforme se aleje del escándalo de los bancos y con alguna mejora económica que se pueda dar con las políticas que ha tomado, pero no auguro que haya un cambio dramático en la tendencia", subraya.Las filtraciones también están relacionadasPara la analista internacional, otro aspecto en boga tanto para Biden como para el Partido Demócrata son las filtraciones de documentos confidenciales del Pentágono, caso por el que las autoridades detuvieron el 13 de abril a Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea."Vienen meses difíciles no solamente en términos de la baja popularidad del presidente Biden, de la inflación, de la caída de los bancos, sino también porque se ha notado con estas filtraciones de información actuales que el sistema de resiliencia cibernética de EEUU es muy débil", asevera. La experta agrega que, debido a la publicación de estos archivos, se puede saber que el Gobierno estadounidense desconfía de sus aliados y que no tiene la misma facilidad de presión sobre los países.

