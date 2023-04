https://sputniknews.lat/20230414/quien-es-jack-teixeira-el-presunto-filtrador-del-pentagono-detenido-por-el-fbi-1138130584.html

¿Quién es Jack Teixeira, el presunto filtrador del Pentágono detenido por el FBI?

¿Quién es Jack Teixeira, el presunto filtrador del Pentágono detenido por el FBI?

Desde que la semana pasada empezaron a salir a la luz documentos que desvelaban el papel de EEUU en Ucrania y el espionaje que realiza sobre sus presuntos...

Los estadounidenses obtuvieron la primera imagen de la presunta fuente de los documentos filtrados del Pentágono que dominan las noticias esta semana, cuando el aviador de primera clase Jack Teixeira, de 21 años, fue detenido por agentes federales armados hasta los dientes en su casa en la localidad de North Dighton, Massachusetts.Es probable que Teixeira sea acusado de violar la Ley de Espionaje. En este sentido, el Fiscal General Merrick Garland indicó anteriormente que el militar había sido detenido en relación con la presunta "retirada no autorizada, retención y transmisión de información clasificada de defensa nacional". La fecha prevista para la comparecencia inicial de Teixeira ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts es el 14 de abril.Tras la detención, la atención de los medios de comunicación se había enfocado la identidad del presunto informante, dejando de lado rápidamente las implicaciones negativas del material filtrado, que sugiere que los funcionarios estadounidenses reconocían en privado que Kiev tiene pocas posibilidades de triunfo y que las fuerzas especiales de la OTAN luchan en primera línea contra las FFAA de Rusia.Teixeira procede de una familia de militares, lleva casi 4 años siendo un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts y fue destinado a gestionar y solucionar problemas informáticos y de sistemas de comunicaciones del Ala de Inteligencia 102 de la Base Aérea de Otis. Inicialmente, un portavoz del Pentágono defendió la grave infracción de la inteligencia de Defensa, afirmando que "confían a sus miembros una gran responsabilidad a una edad muy temprana"Pero a pesar de su relativa juventud, sigue sin estar claro por qué un aviador alistado, que aún no había alcanzado el estatus oficial, tuvo acceso a documentos de alto nivel que contenían información de inteligencia aparentemente recopilada por la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.Según amplios informes de The Washington Post y The New York Times, que efectivamente identificaron la presunta fuente de la filtración en nombre de esas agencias, Teixeira empezó a filtrar fotos de documentos altamente confidenciales a un grupo de 20-30 personas de sus amigos, en su mayoría adolescentes, en Internet, después de que se cansaran de leer simples transcripciones de estos informes.The Times se apresuró a insistir en que 'el aviador Teixeira no era un informante', aprovechando un supuesto video del joven, aparentemente gritando insultos racistas y antisemitas. Pero al parecer hay indicios de que Teixeira tuvo graves problemas con el Gobierno al que servía.Según The Washington Post, afirmó a los miembros de su grupo en línea que el Gobierno estadounidense "sabía de antemano que un partidario de la supremacía blanca pretendía llevar a cabo un tiroteo" en un supermercado frecuentado por compradores negros en Buffalo en mayo de 2022, pero "dejó que continuaran los asesinatos para poder abogar por más financiación".El presentador de Fox News, Tucker Carlson, arremetió contra Teixeira en un monólogo el 13 de abril. "Así que este miembro de 21 años de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts 'no es un denunciante'", se burló el popular comentarista conservador. "Reveló crímenes, por lo tanto, es un criminal", explicó Carlson con sorna, y añadió: "Así es como funciona Washington: decir la verdad es el único pecado real.

