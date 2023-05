https://sputniknews.lat/20230503/el-envio-de-mas-soldados-de-eeuu-a-la-frontera-mexicana-es-una-muestra-de-la-doble-moral-de-biden-1138944031.html

El envío de más soldados de EEUU a la frontera mexicana es "una muestra de la doble moral" de Biden

03.05.2023

La Administración Biden enviará de forma temporal 1.500 soldados a su frontera con México para enfrentar la migración ilegal. Se trata de la respuesta de Biden ante el posible incremento en el flujo de personas migrantes una vez que, el próximo 11 de mayo, se levanten las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19, mediante la política de expulsión conocida como Título 42.Este despliegue de uniformados en la frontera lo confirmó el 2 de mayo el portavoz del Departamento de Defensa, Pat Ryder, quien aclaró que los elementos no participarán de forma directa en actividades de aplicación de la ley. Antes bien, los integrantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas trasladados a la línea con México complementarán el trabajo que realiza la Patrulla Fronteriza.Al respecto, el maestro en Estudios México-Estados Unidos Juan Daniel Garay Saldaña —egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México— consideró que se trata de "una medida sumamente impopular" frente a los electores hispanos.Además, precisó que aun cuando el presidente Biden aseguró que los militares no estarán armados y que no podrán realizar detenciones "la noticia cae muy mal para la imagen del presidente ante este electorado [hispano] que, como había mencionado, cada vez es más relevante"."Si bien Biden había anunciado (...) medidas a favor de los dreamers del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en sus siglas en inglés) buscando ganar el voto hispano, el fin del Título 42 no le viene bien porque (...) él había anunciado en su campaña que iba a terminar con este título, posteriormente buscó mantenerlo y ahora pues establece esta medida porque sabe que probablemente las caravanas migratorias no tardan en organizarse o ya lo están haciendo", detalló.Sobre las relaciones con México, el especialista aseguró que el anuncio de Biden se suma a "los encuentros ríspidos en diferentes temas entre ambas naciones en la parte bilateral".En ese sentido, Garay Saldaña señaló que una cosa es lo que se promete en campaña electoral y otra muy diferente lo que se realiza ya en el ejercicio del Gobierno. "Lo que está sucediendo con Biden (es) que no está cumpliendo estas promesas y por un lado pues ganará algunos votos conservadores, pero probablemente también pierda muchos votos hispanos".Título 42El 28 de abril, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró que su país experimentará un aumento de inmigrantes en la frontera sur cuando el Título 42 expire el próximo 11 de mayo.Asimismo, aseguró que el incremento de migrantes, más alto de lo habitual, pondrá a prueba el sistema de inmigración estadounidense, incluida la fuerza laboral del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las comunidades fronterizas.Por esa razón, enfatizó que la frontera sur del país norteamericano no está abierta y aseguró que quienes no utilicen las vías legales para ingresar serán deportados.Un número récord de migrantes ha llegado a la frontera sur de EEUU bajo el Gobierno de Biden, alcanzando dos máximos consecutivos en 2021 y 2022. Más de 2,3 millones de personas fueron detenidas en 2022, y en lo que va del año fiscal 2023, que comenzó en octubre, más de 1,2 millones han sido arrestados por autoridades de migración.

