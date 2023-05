https://sputniknews.lat/20230530/mexico-planea-un-congreso-de-migrantes-en-eeuu-para-hacer-frente-al-racismo-1140007337.html

México planea un "congreso de migrantes" en EEUU para hacer frente al racismo

Ante una serie de leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis en Florida, el canciller de México se reunirá con un grupo de alrededor de 1.500 integrantes... 30.05.2023, Sputnik Mundo

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que el último fin de semana de junio visitará el estado de Florida (sureste), donde sostendrá encuentros con personas de diferentes segmentos culturales y estratos socioeconómicos. El también aspirante a la Presidencia del país latinoamericano dijo que se trata de un evento de gran relevancia porque, según él, existe un temor muy claro entre la comunidad: que el racismo hoy impulsado por unos cuantos políticos republicanos estadounidenses se extienda a otros estados. También señaló que la conformación de este congreso y la unidad de la comunidad es una reacción temprana a las propuestas republicanas de tenor racista. "No puedo intervenir en el proceso interno de Estados Unidos, pero voy a hablar con ciudadanos norteamericanos [de origen mexicano], ellos sí pueden, es su país también", sentenció."Los felicito que se estén organizando ahorita, ahora sí, de manera temprana para defender sus derechos, porque la base de esa ley del señor DeSantis es el racismo, es antagónico a la Constitución de los Estados Unidos, es antagónico a la propia declaración de independencia; entonces sí tienen derecho a defender su integridad, su lengua y su cultura en los Estados Unidos", agregó el canciller mexicano. El pasado 10 de mayo, DeSantis firmó un texto antimigratorio que entrará en vigor el próximo 1 de julio y en el cual se establece que las empresas con más de 25 empleados deberán utilizar el programa E-Verify, un sistema para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.Además, la ley obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recabar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes que sean ingresados para su atención. Por otra parte, el transporte de personas sin documentos desde otro estado hacia Florida será tipificado como un delito con una posible pena de hasta 15 años de cárcel, según establece el proyecto de DeSantis.La nueva normativa también decreta que Florida no reconocerá más licencias de conducir emitidas por otros estados del país a personas que no tengan su situación migratoria regularizada, además de que prohíbe que se continúen financiando programas locales que entregan documentos de identidad a migrantes ilegales.DeSantis es uno de los precandidatos para la nominación republicana rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y en varias ocasiones ha criticado al mandatario Joe Biden, a quien incluso ha acusado de no atender la migración ilegal y entregarle la frontera sur a los cárteles mexicanos.

