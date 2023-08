https://sputniknews.lat/20230817/comprar-casa-en-eeuu-es-cada-vez-mas-dificil-la-peor-situacion-en-40-anos-1142760400.html

Comprar casa en EEUU es cada vez más difícil: la peor situación en casi 40 años

La asequibilidad de vivienda en Estados Unidos ha llegado a su nivel más bajo en casi cuatro décadas, empeorando así la situación de millones de personas que... 17.08.2023, Sputnik Mundo

La situación inmobiliaria no mejora en el país norteamericano. Al menos no para el ciudadano común, que ahora se enfrenta a préstamos cada vez más caros para adquirir vivienda. Y es que los tipos hipotecarios han subido paulatinamente a medida que la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en ingles) eleva su tasa de referencia para tratar de bajar la inflación causada por los estragos de la pandemia de COVID-19 y las sanciones occidentales contra Rusia, las cuales, a su vez, han encarecido la energía y otros servicios y productos a escala global. El medio especializado en economía y finanzas Bloomberg señala que el valor de la vivienda en Estados Unidos ha recuperado los casi 3 billones de dólares que había perdido anteriormente, haciendo más complicada la compra de una casa. Y si la gente desea conseguir un préstamo para tal fin, se topará con los intereses más altos en 20 años, según el artículo. Y es que aunque la inflación en Estados Unidos ha disminuido, no lo ha hecho a los niveles que espera la Administración Biden. En julio pasado, la inflación se ubicó en 3,2%, dos décimas más que en el mes anterior. La vivienda representó más del 90% de esa alza. Ese mismo estudio indica que la brecha entre personas que sí pueden comprar casa y entre personas que deben alquilar en viviendas compartidas es mayor en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, San José, San Diego y Boston y Boise. Otro dato. El 17 de agosto, la tasa media de la financiera Freddie Mac para otorgar un préstamo fijo inmobiliario a 30 años subió al 7,09%, el más alto desde 2002. "Otra medida, de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, mostró que el tipo medio contratado para una hipoteca fija a 30 años subió al 7,16% en la semana finalizada el 11 de agosto", destaca Bloomberg. Lo peor de la situación es que no se vislumbra una solución en el horizonte, ya que, ante el incierto contexto económico estadounidense, no se sabe si la Fed seguirá aumentando sus tasas de interés y, con ello, encareciendo los préstamos, afirma el medio.

