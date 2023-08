https://sputniknews.lat/20230817/el-gobierno-paraguayo-buscara-zanjar-el-conflicto-por-hidrovia-con-el-futuro-mandatario-argentino-1142751362.html

El Gobierno paraguayo buscará zanjar el conflicto por hidrovía con el futuro mandatario argentino

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, intentará realizar una cumbre con el mandatario o mandataria que resulte electo en Argentina... 17.08.2023, Sputnik Mundo

américa latina

paraguay

argentina

santiago peña

Y agregó: "Creo que tenemos que llamar a una cumbre porque no solo se trata de evitar que ocurra esto, sino de planificar cuál puede ser el proyecto de integración más importante. La bioceánica es importante, pero entre la autopista, los trenes y la hidrovía, esta última es la más eficiente". La cumbre planteada por Peña busca zanjar el conflicto generado por el cobro de peaje fluvial a las embarcaciones que navegan por la Hidrovía Paraguay-Paraná. Argentina elegirá nuevo presidente el 22 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre. El 10 de diciembre asumirá el sucesor de Alberto Fernández. El 28 de julio, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal de la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe, este), a cargo de José Luis Cassinerio, ordenó el embargo preventivo e interdicción de navegación al remolcador HB Grus, de bandera paraguaya. La misma medida se intentó aplicar a la embarcación HB Phoenix, de bandera boliviana, ambas pertenecientes a la naviera Hidrovías do Brasil (HB). La sanción se dictó por considerar a las embarcaciones deudoras de la polémica tarifa de peaje impuesta por la AGP en el tramo Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Ramírez afirmó que las discusiones técnicas han puesto en evidencia que Argentina no demostró las inversiones que faciliten la navegación y justifiquen el pago de un peaje, por lo tanto, los cuatro países que integran la comisión, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, no aprobaron la medida unilateral, según consta en el informe técnico.

paraguay

argentina

2023

