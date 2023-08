https://sputniknews.lat/20230818/amlo-asegura-que-acatara-la-resolucion-del-panel-de-controversia-de-eeuu-sobre-el-maiz-transgenico-1142799278.html

AMLO asegura que acatará la resolución del panel de controversia de EEUU sobre el maíz transgénico

AMLO asegura que acatará la resolución del panel de controversia de EEUU sobre el maíz transgénico

"Vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel. Vamos a estar de acuerdo [con el resultado] que se emita una vez que presentemos pruebas y que se desahogue todo lo que queremos sobre este tema", indicó en su conferencia de prensa matutina.El mandatario aseveró que su Administración está en contra del maíz transgénico en la dieta de la población.López Obrador señaló que tener un panel de este tipo es relevante, ya que es un asunto que atañe más allá de cuestiones económicas o políticas."Es un asunto que le ayudará a los consumidores de EEUU y de todo el mundo porque nosotros, lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que consideramos transgénico, en el consumo humano (…) y que pueda utilizarse de forraje", señaló.El 17 de agosto pasado, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) notificó a la Secretaría de Economía de México su intención de dirimir las diferencias comerciales que tienen a través de un panel arbitral contemplado en el Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).A través de un comunicado, la embajadora de la Oficina de la Representante Comercial de EEUU, Katherine Tai, sostuvo que la prohibición de maíz transgénico contradice algunos de los principios del pacto comercial, afecta a sus productores de maíz al impedirles la entrada al mercado mexicano y no está sustentada en argumentos científicos."El enfoque de México a la biotecnología no está basada en la ciencia y va contra décadas de suficiente evidencia que demuestra su seguridad y su rigurosa regulación fundamentada en la ciencia que asegura que no posee ningún daño contra la salud humana y el ambiente", agregó en el texto el secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack.Más tarde, el Gobierno de México afirmó que se encuentra preparado para defender su posición respecto a que la regulación nacional "es consistente con los compromisos suscritos" en el T-MEC y no "tiene afectaciones comerciales".Desde que se aplicó la prohibición de maíz transgénico para consumo humano y animal, México y EEUU han sostenido varias rondas de negociación con el fin de resolver la controversia comercial, pero ninguna con algún acuerdo concreto.México es, junto con China, uno de los principales importadores de maíz amarillo transgénico estadounidense, el cual se usa principalmente para la alimentación del ganado.Según datos de la Secretaría de Agricultura de México, durante 2022 se compraron más de 16 millones, 566.000 toneladas de maíz amarillo.

