"De vuelta en un bache": la paciencia occidental se agota ante los errores de Ucrania en el frente

"De vuelta en un bache": la paciencia occidental se agota ante los errores de Ucrania en el frente

Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) podrían perder la paciencia con el Gobierno de Zelenski, luego de...

2023-08-18

2023-08-18T23:54+0000

2023-08-18T23:56+0000

internacional

otan

ucrania

occidente

alemania

f-16

El editor de opinión de Politico Europe, Jamie Dettmer, asegura que "las expectativas por la contraofensiva de Ucrania eran demasiado altas desde el principio", lo que explica la presión de Occidente por obtener resultados en el frente.Dettmer también señala que parte de esta decepción e impaciencia tiene que ver con las altas expectativas que tanto funcionarios ucranianos como occidentales pusieron en la contraofensiva de junio, originalmente planeada para la primavera."Los funcionarios ucranianos culpan a sus homólogos en los Gobiernos aliados por gran parte del exceso de optimismo que rodea a la contraofensiva, así como a los medios occidentales demasiado entusiastas que confunden con demasiada frecuencia las ilusiones con el análisis lúcido, evocando la idea de soldados rusos desmoralizados y mal dirigidos", explica el analista.El autor también refiere que Kiev fue responsable de las altas expectativas dado que, poco antes del inicio de la contraofensiva, funcionarios como el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, dijeron que se trataría de una "batalla decisiva".En el artículo también se menciona que parte de la culpa por este "optimismo erróneo de Ucrania" es responsabilidad de generales estadounidenses retirados que "dejaron que sus pensamientos se les escaparan" y hablaron sobre la posibilidad de "recuperar" Crimea.Asimismo, observa que Ucrania y Occidente no advirtieron que el Ejército ruso fortaleció sus posiciones defensivas, lo que ha impedido el avance de las tropas ucranianas. A esto se suma que, según Ucrania, no puede implementar al 100% el entrenamiento que recibió de la OTAN, como explicaron al responder al informe final sobre su desempeño presentado por el Bundeswehr (Fuerzas Armadas) de Alemania."La respuesta a gran parte de las críticas de la Bundeswehr, por supuesto, es que Ucrania no tenía otra opción que alejarse de la instrucción occidental estándar sobre tácticas de guerra combinadas, ya que Occidente no había proporcionado los elementos cruciales del arsenal necesario para lograrlo –es decir, aviones de combate F-16 y misiles de largo alcance", afirma Detter.Sobre este punto, Washington ha sido claro en señalar que los F-16 no cambiarán mucho la situación actual del Ejército ucraniano.

