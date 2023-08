https://sputniknews.lat/20230816/existe-la-sensacion-de-que-fueron-enganados-las-diferencias-internas-en-kiev-salen-a-flote-1142717720.html

"Existe la sensación de que fueron engañados": las diferencias internas en Kiev salen a flote

"Existe la sensación de que fueron engañados": las diferencias internas en Kiev salen a flote

Tras varios meses de intentos frustrados de contraofensiva, el Ejército de Ucrania sigue estancado en su estrategia contra las tropas rusas

La disyuntiva entre los jefes militares y políticos de Ucrania es la siguiente: seguir con la contraofensiva a costa de cuantiosas pérdidas humanas o esperar un poco al otoño-invierno para planear una mejor maniobra. Así lo aseguran algunos funcionarios del Gobierno de Volodímir Zelenski, que fueron consultados por este portal ante los pocos resultados obtenidos recientemente por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y es que las divergencias entre políticos y militares son notables. Mientras tanto, el suministro de armas a Kiev no se detiene. Washington y sus socios aumentan los envíos. El presidente estadounidense Joe Biden ya ha pedido más dinero para Ucrania y ahora todo está en manos del Congreso de ese país. Además, sobre la mesa está el posible envío de aviones de combate F-16 y misiles ATACMS, algo que podría agudizar el conflicto y poner en riesgo la seguridad regional, según ha denunciado Rusia en varias ocasiones. Los desacuerdos internos en Kiev ocurren mientras en Occidente hay cada vez más dudas y críticas por el estropeado avance de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla. El supuesto descontento en el Gobierno estadounidense ya comienza a filtrarse a los medios occidentales. El diario The Washington Post publicó a inicios de agosto que "la narrativa de unidad" dentro de la sociedad ucraniana "comienza a desvanecerse". "Los ucranianos, muy necesitados de buenas noticias, simplemente no están recibiendo ninguna", afirmó el rotativo. A esto se suman los conteos de pérdidas del lado ucraniano. Según el periódico The New York Times, que cita a funcionarios y analistas occidentales, Kiev ha perdido a más de 150.000 soldados entre muertos y heridos desde febrero de 2022, fecha en la que empezó la operación militar rusa. Por ello, crece la incertidumbre en Washington y en Bruselas sobre qué tan eficaz ha sido el respaldo militar a Zelenski, a la par que aumentan las diferencias entre los mandos políticos y militares al interior de Ucrania. Según esta persona cercana a la situación, no tiene la certeza de que el Ejército de Ucrania vaya a cambiar a sus altos mandos pese a las fallidas contraofensivas que han sido detenidas por las fuerzas rusas. El propio Volodímir Zelenski ha admitido que el trabajo de sus tropas va "más lento" de lo esperado. Dan Rice, experto de West Point y exasesor especial de Zaluzhnyi antes de asumir el cargo de presidente de la American University de Kiev, dijo a Newsweek que uno de los problemas de Ucrania es que la Administración Biden se niega a proporcionar misiles de largo alcance ATACMS y más municiones para Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS). "No se puede ganar esto sin una artillería superior y una potencia aérea superior para pasar a la ofensiva. Nadie debería sorprenderse realmente por esto", sostuvo Rice.

