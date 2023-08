https://sputniknews.lat/20230816/por-que-el-despliegue-de-la-brigada-de-elite-de-ucrania-no-cambiara-el-rumbo-del-conflicto-1142716114.html

El despliegue de la brigada de élite de Ucrania no cambiará la suerte de Kiev en su contraofensiva

Medios de comunicación estadounidenses como 'Forbes' informaron recientemente que la 82ª Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania, conocida como 'la unidad más... 16.08.2023, Sputnik Mundo

Kiev ha lanzado al combate a una de sus unidades mejor equipadas y entrenadas. El Ejército ruso confirmó el 15 de agosto que las fuerzas cercanas a Rabotino, en la región de Zaporozhie, habían repelido tres ataques de esta unidad. El saldo fue negativo para las tropas de Zelenski: 200 soldados ucranianos muertos y cinco tanques, ocho vehículos blindados y de combate de infantería y dos obuses Msta-B destruidos.Los medios occidentales dijeron que la brigada —que había pasado la mayor parte de los últimos dos meses y medio en reserva mientras el Ejército ucraniano intentaba montar su contraofensiva— había sido finalmente desplegada, calificando el hecho de "buena y mala noticia" para Kiev.Equipada con tanques Challenger 2 armados con proyectiles de uranio empobrecido, la 82ª Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania también está armada con vehículos blindados Marder y Stryker, entre los equipos más modernos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entregados a Kiev. Se dice que la 82ª Brigada está entre "las últimas unidades importantes" a disposición del mando ucraniano. Su despliegue "podría aumentar significativamente" la potencia de fuego de las fuerzas ucranianas a corto plazo, pero cuando la 82ª y su hermana la 46ª Brigada de Asalto Aéreo se retiren, "podría no haber ninguna brigada nueva igualmente poderosa para sustituirlas", lo que significa que "la contraofensiva podría perder impulso", advierten los reportes de prensa de Forbes. ¿Qué significa realmente el despliegue?"En primer lugar, los medios de comunicación, como siempre, están un poco confundidos", explicó a Sputnik el corresponsal militar de la emisora rusa VGTRK y uno de los reporteros de guerra más conocidos de Rusia, Evgeny Poddubny. "Se trata de una formación de tropas, no de una división. Yo no hablaría tan dramáticamente sobre ello", subrayó el reportero. De hecho, la introducción de reservas en la batalla es "una práctica absolutamente normal", dijo Poddubny, señalando la necesidad de las tropas ucranianas de rotar las tropas de su 9º y 10º cuerpo de Ejército después de haber sido destrozadas por las fuerzas rusas en los últimos dos meses."En consecuencia, si se introduce esta reserva, las formaciones que han sufrido pérdidas significativas se retiran para su reposición y el restablecimiento de su preparación para el combate. Así, por un lado, el régimen de Kiev está intentando mantener el potencial formado durante muchos meses para organizar la llamada Operación Azov [contraofensiva], mientras que, por otro, está intentando atravesar la línea defensiva rusa con fuerzas nuevas, hasta ahora sin éxito", comentó el corresponsal.Poddubny señaló que, hasta la fecha, las tropas ucranianas han sido incapaces de romper siquiera la primera línea de las fuerzas rusas. Por lo tanto, lanzar la reserva a la batalla no tiene prácticamente ninguna posibilidad de alterar la situación general en el frente.El periodista atribuye el éxito de las defensas rusas, ante todo, a una gestión eficaz de la batalla y a una interacción efectiva entre los servicios de inteligencia y los hombres que manejan las armas.Sin embargo, Poddubny insta a no celebrar prematuramente que Ucrania esté lanzando sus reservas de élite a la lucha, sobre todo por las agresivas tácticas de movilización del Gobierno de Zelenski. En ese sentido, el reportero llamó a no restar importancia a la capacidad ucraniana para mantener su potencial de movilización, incluso mediante un "serio aparato punitivo".Según él, si los reclutas de Kiev están mal entrenados y en un "estado moral y psicológico deprimido" por haber sido llamados a filas contra su voluntad, aún así pueden seguir suponiendo una amenaza para el bando ruso.

