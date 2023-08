https://sputniknews.lat/20230816/por-que-los-drones-estadounidenses-resultan-poco-utiles-en-ucrania-1142684580.html

¿Por qué los drones estadounidenses resultan poco útiles en Ucrania?

Los drones de fabricación estadounidense no parecen demasiado prácticos para las tareas militares del Ejército ucraniano, que requieren de vehículos aéreos no... 16.08.2023, Sputnik Mundo

Después de que China prohibiera las exportaciones de aviones teledirigidos de largo alcance a Ucrania, los expertos militares estadounidenses descubrieron que los fabricantes de armas estadounidenses no tienen nada que ofrecer a las tropas de Zelenski para llenar ese vacío.Por un lado, las empresas estadounidenses de tecnología de defensa producen drones con un precio a partir de los 16.000 dólares, muy por encima de los vehículos aéreos no tripulados DJI Mavic del país asiático, que cuestan alrededor de 2.000 dólares o incluso menos.Es más, según la prensa generalista estadounidense, algunos contratistas de defensa de la nación norteamericana que han pasado meses probando sus drones en Ucrania han decidido ahora dejarlos almacenados. El punto importante es que, a pesar de sus "extraordinarias características de rendimiento", sus sofisticados aparatos no pudieron funcionar adecuadamente en las duras condiciones del campo de batalla ucraniano.Los fabricantes estadounidenses se han centrado durante mucho tiempo en la superioridad cualitativa de sus sistemas, mientras que sus homólogos rusos y chinos se concentraban en la funcionalidad y la cantidad, según David T. Pyne, académico del EMP Task Force y antiguo funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos."Aunque Rusia ha alcanzado tecnológicamente a Estados Unidos, creo que la misma mentalidad de la época de la Guerra Fría, según la cual la calidad es más importante que la cantidad, sigue siendo válida aquí en Estados Unidos, ya que seguimos dando prioridad a los equipos de alta tecnología, aunque su producción cueste mucho más dinero", agrega el experto. Según Pyne, Moscú parece tener un presupuesto militar mucho más rentable que el de Estados Unidos "porque sus costes de adquisición, fabricación y personal son más bajos".¿Cómo son los drones rusos?El país euroasiático fabrica actualmente una versión mejorada del dron Ovod, cuyo uso por parte del Ejército ruso se ha registrado recientemente durante el conflicto ucraniano. La aeronave no tripulada rusa Ovod pertenece al tipo de drones First Person View (FPV), que significa "visión en primera persona". Los aparatos de estos modelos no solo proporcionan el manejo mediante el canal del sistema de radiocontrol, sino que también reciben imágenes de video a través de una vía adicional de video y radio en tiempo real. Su costo es de 400 dólares. Asimismo, el dron Ovod tiene cierres para instalar y equipar munición fragmentaria de alto poder explosivo o munición de fragmentación, mientras que su capacidad de carga máxima es de cuatro kilogramos.Las contraofensivas que fracasan Por otra parte, los vehículos aéreos no tripulados que ha tratado de utilizar Kiev en contra del territorio ruso no han logrado sus objetivos. Desde hace varias semanas, las tropas ucranianas intentan penetrar en regiones rusas a través de sus drones, pero los sistemas rusos de defensa antiaérea han repelido todos los intentos de ataque en regiones y ciudades como Moscú, Crimea Sebastopol o Bélgorod. El 15 de agosto pasado, las Fuerzas Armadas rusas derribaron un dron sobre la región Bélgorod, limítrofe con Ucrania, tan solo un día después de que, en la misma zona, se derribaron cinco drones ucranianos.Tanto en Bélgorod como en las provincias de Briansk, Kursk y Vorónezh, constantemente se reportan impactos de proyectiles, incursiones de drones y diferentes tipos de ataques desde la frontera.Y es que el fracaso de la contraofensiva ucraniana es un hecho reconocido incluso por Occidente y por el Gobierno de Zelenski. Recientemente, el diario estadounidense The New York Times publicó declaraciones de funcionarios occidentales que estiman que Ucrania ha perdido la vida más de 150.000 soldados.Por su parte, Rusia afirma que, en lo que va de la contraofensiva ucraniana, iniciada a principios de junio, Kiev ya perdió el 20% del arsenal enviado por Occidente para esta campaña.

