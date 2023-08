https://sputniknews.lat/20230818/es-mucho-mas-importante-lo-que-sucede-con-los-brics-que-en-el-g7-1142799657.html

"Es mucho más importante lo que sucede con los BRICS que en el G7"

La cumbre de los BRICS que se realizará entre el 22 y 24 de agosto en Sudáfrica, será "de enorme importancia" para Argentina por la oportunidad de incorporarse al Banco de Desarrollo del bloque y por la relevancia cada vez mayor que tiene en la economía y geopolítica mundial la asociación entre Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, dijo a Sputnik el analista internacional Jorge Castro.Entrevistado por el programa Cara o Ceca de Sputnik, Castro destacó que los BRICS ya son más que un "bloque alternativo" porque engloba a varios de los países que más contribuyeron al crecimiento de la economía mundial en los últimos años.Castro hizo énfasis en el potencial económico del bloque a través del Banco de los BRICS, al que Argentina podría incorporarse en el encuentro de agosto en Sudáfrica. El analista también resaltó la relevancia del organismo financiero, que ya tiene fondos por más de 100.000 millones, algo que "le otorga una capacidad de préstamo verdaderamente extraordinaria".En opinión del experto, el crecimiento del Banco de los BRICS "ya refleja lo que es la tendencia fundamental del sistema mundial: hay un vuelco de la economía mundial hacia los países emergentes y en primer lugar los asiáticos".Si bien consideró que el Banco de los BRICS "no es una alternativa al FMI ni en general a los organismos internacionales", Castro sostuvo que el organismo sí es "una expresión del cambio estructural que ha sufrido el sistema mundial" en el que se produce "un traslado del proceso de acumulación de los países avanzados, en primer lugar EEUU, a los países emergentes y en primer lugar los asiáticos, fundamentalmente China".En este marco, Castro se mostró escéptico de las intenciones del candidato a presidente argentino Javier Milei, quien aseguró que de ser electo congelaría las relaciones con China y Brasil por motivos ideológicos, a pesar de que se trata de los dos principales socios comerciales de Argentina. El analista consideró que, al igual que sucedió con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2018-2023), estos posicionamientos podrían cambiar en caso de llegar al Gobierno, por la fuerza de los hechos.Castro remarcó que "no hay política internacional por afuera de las realidades" y, en la actualidad, en el que Brasil y China son "los dos países fundamentales en término de inserción internacional" tanto por comercio como por inversiones.Castro insistió en que en la actualidad "es imposible cambiar esta orientación del mundo", por lo que "esta integración que se ha dado en el sur global, estas relaciones económicas ya son incambiables"."La regla fundamental que hay que tomar en cuenta es que el mundo no puede ser dominado, no hay forma de dominar el mundo. Lo que hay [que hacer] es adecuarse a las tendencias fundamentales del mundo en cada época histórica. En este momento histórico, el eje del sistema mundial es la relación y la puja entre dos superpotencias. Uno es EEUU, el otro es China. La Argentina tiene que vivir con su época, no hay otra forma", resumió el analista.

