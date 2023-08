https://sputniknews.lat/20230818/es-una-senal-para-biden-congresistas-republicanos-de-eeuu-se-oponen-a-la-ayuda-a-ucrania-1142781696.html

"Es una señal para Biden": congresistas republicanos de EEUU se oponen a la ayuda a Ucrania

"Es una señal para Biden": congresistas republicanos de EEUU se oponen a la ayuda a Ucrania

Un grupo de congresistas republicanos de EEUU se opusieron a un nuevo paquete de ayuda a Ucrania debido a las previsiones negativas sobre la contraofensiva de... 18.08.2023

Los servicios de inteligencia estadounidenses opinan que las tropas ucranianas "no podrán alcanzar" la ciudad de Melitópol, en la región de Zaporozhie, y en las reuniones a puerta cerrada del Congreso estas conclusiones "dan lugar a escándalos", informó el diario estadounidense The Washington Post.El pasado 12 de agosto, el mandatario estadounidense envió a los legisladores una petición de nuevas asignaciones para Ucrania. Biden solicitó unos 24.000 millones de dólares para ayuda militar, financiera y humanitaria a Kiev.Esto es una cierta señal para Biden, pero hasta ahora se mantiene el consenso antirruso en el Congreso, explicó a Sputnik Alexándr Kubíshkin.Agregó que aquellos asociados con la industria de defensa, las corporaciones militares y la estrategia global de Estados Unidos no cambian su posición."Quiero decir, por supuesto, es una señal. Una señal de que Biden pierde su capacidad de monopolizar la política exterior. Pero hasta ahora, en mi opinión, no hay fisura en el Congreso. Todavía no hay una masa crítica que pueda detener a Biden y su Administración. Creo que si aparece, será justo a finales de año, cuando ya se vislumbre la perspectiva de las elecciones y se determine la situación con Trump", concluyó.Ucrania lanzó su contraofensiva a principios de junio y, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, hasta inicios de agosto había perdido a más de 43.000 militares. Además, desde el organismo afirmaron que más de 4.900 piezas de armas ucranianas han sido destruidas en el frente en el transcurso de la contraofensiva ucraniana de verano. Entre ellas, 26 aviones, nueve helicópteros, 1.831 tanques y otros vehículos blindados, incluidos 25 carros de combate Leopard, siete tanques de ruedas franceses AMX-10 y 21 vehículos de combate de infantería Bradley.

