https://sputniknews.lat/20230812/biden-pide-al-congreso-mas-ayuda-militar-para-ucrania-mientras-la-contraofensiva-se-estanca--1142527882.html

Biden pide al Congreso más ayuda militar para Ucrania mientras la contraofensiva se estanca

Biden pide al Congreso más ayuda militar para Ucrania mientras la contraofensiva se estanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso de su país una cantidad adicional de ayuda militar para Kiev, mientras las fuerzas ucranianas... 12.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-12T00:47+0000

2023-08-12T00:47+0000

2023-08-12T00:47+0000

economía

partido republicano (eeuu)

eeuu

ucrania

kevin mccarthy

📰 suministro de armas a ucrania

otan

the washington post

joe biden

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0e/1141576022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc0effc5806659c529bfbdcbe31b3311.jpg

En una carta a los legisladores, precisa el medio, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca solicitó más 13.000 millones de dólares en nueva ayuda militar, asistencia económica, humanitaria y de seguridad adicional para Ucrania. La Casa Blanca confirmó el 10 de agosto que 9.500 millones se utilizarán para equipamiento militar en favor de Ucrania y para el reabastecimiento de las reservas del Departamento de Defensa, que se han mermado debido a los envíos masivos de armamento al Gobierno del presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Los otros 3.600 millones se utilizarán para "continuar el apoyo militar, de inteligencia y de defensa de otro tipo", de acuerdo con un comunicado del ejecutivo del país norteamericano.Además, Biden pidió otros 7.300 millones de dólares para a ayudar al país europeo en materia económica, humanitaria y de seguridad. Así, según información oficial de Washington, el presidente solicitó un total de 24.000 millones de dólares para Kiev y "otras necesidades internacionales".Pero eso no es todo. De acuerdo con The Washington Post, la Administración Biden está buscando que el Congreso apruebe 12.000 millones de dólares para ayuda en casos de desastre y emergencias al interior del país. No obstante, la financiación vinculada al conflicto en Ucrania, que está próximo a cumplir 18 meses, podría ser el elemento más controvertido de la solicitud de Biden, asegura The Washington Post. Esto porque, a pesar de que el país norteamericano ya ha destinado más de 60.000 millones de dólares en ayuda a Kiev, incluidos más de 40.000 millones en asistencia militar directa, los soldados ucranianos no dejan de sufrir pérdidas en el campo de batalla. "Biden ha prometido que el Gobierno de Estados Unidos apoyará a Ucrania mientras sea necesario, pero los aliados occidentales enfrentan preguntas difíciles sobre el estado del esfuerzo bélico, con las fuerzas ucranianas empantanadas en el este a pesar de las nuevas armas y entrenamiento de Occidente", asevera el medio de noticias. Con todo, se espera que los líderes del Senado del país norteamericano apoyen la solicitud del ejecutivo. Esto porque aunque decenas de miembros de la derecha en la Cámara de Representantes han dejado claro que se opondrían a cualquier nuevo financiamiento para Ucrania, una gran mayoría de republicanos quiere asegurarse de que se envíe algo de dinero al país de Europa del este y a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), asegura el medio, sobre todo antes de la llegada del invierno, que podría frenar aún más la tan aclamada contraofensiva. Kiev enfrenta un déficit de 40.000 millones de dólares The Washington Post cita al asesor económico del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Oleg Ustenko, quien aseguró que Kiev enfrenta un déficit presupuestario de unos 40.000 millones de dólares este 2023. Algo que, según él, probablemente quedará cubierto en su mayor parte con la ayuda de Europa, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, lo anterior no resuelve el déficit al que el régimen de Kiev se enfrentará el próximo año si el conflicto continúa. Además de que decenas de miles de millones de dólares en daños a la infraestructura crítica no han sido solventados. Incluso, el Banco Mundial ha estimado que reconstruir Ucrania podría costar hasta 350.000 millones de dólares. Pero, más allá del déficit inmediato, agrega The Washington Post, el Gobierno de Zelenski tiene un costo económico directo del conflicto estimado en unos 750.000 millones de dólares, que podría llegar a un billón si se suman los costos indirectos.Por ahora, el medio estadounidense asegura que no está claro cómo manejarán los legisladores la solicitud de financiación de Ucrania. Sin embargo, la Cámara, controlada por el Partido Republicano, ya se está preparando para una gran pelea por el gasto, pues los miembros de derecha continúan presionando por recortes presupuestarios significativos. Mientras tanto, el presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, se comprometió en junio a no apoyar ningún financiamiento suplementario y dijo que la ayuda para Ucrania debería pasar por el proceso regular de asignaciones."Una Cámara liderada por republicanos no aprobará ninguna solicitud de financiamiento con cheque en blanco. Más bien, las solicitudes de financiamiento de emergencia de la Administración deben ser revisadas y examinadas en función de sus méritos, de acuerdo con la práctica y los principios de nuestra mayoría", dijo un portavoz de McCarthy.Por su parte, el 11 de julio, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, indicó que desde el inicio de la contraofensiva ucraniana Rusia ha destruido 21 aviones enemigos, cinco helicópteros y unos 1.244 tanques, además de abatir a más de 26.000 militares ucranianos. Varios medios de comunicación occidentales también señalaron los resultados poco impresionantes de la contraofensiva de Kiev.Rusia sostiene desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev, así como prevenir el riesgo para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://sputniknews.lat/20230811/congresista-republicano-biden-gasta-el-dinero-de-eeuu-en-matar-mas-gente-en-ucrania--1142494426.html

https://sputniknews.lat/20230810/la-casa-blanca-minimiza-el-rechazo-de-los-estadounidenses-a-dar-mas-apoyo-a-kiev--1142481968.html

https://sputniknews.lat/20230804/los-soldados-se-encuentran-en-un-gran-problema-por-que-la-contraofensiva-ucraniana-fracasa--1142231964.html

https://sputniknews.lat/20230810/ucrania-vive-momentos-sombrios-la-narrativa-de-unidad-comienza-a-desvanecerse-1142482450.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

partido republicano (eeuu), eeuu, ucrania, kevin mccarthy, 📰 suministro de armas a ucrania, otan, the washington post, joe biden, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ fuerzas armadas