https://sputniknews.lat/20230804/los-soldados-se-encuentran-en-un-gran-problema-por-que-la-contraofensiva-ucraniana-fracasa--1142231964.html

"Los soldados se encuentran en un gran problema": ¿por qué la contraofensiva ucraniana fracasa?

"Los soldados se encuentran en un gran problema": ¿por qué la contraofensiva ucraniana fracasa?

Las fuerzas ucranianas continúan sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla. A finales de julio, una combinación de minas y artillería inmovilizó su... 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T02:11+0000

2023-08-04T02:11+0000

2023-08-04T02:36+0000

defensa

forbes

t-72

bmp-1

🛡️ fuerzas armadas

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

otan

serguéi shoigú

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/0b/1128051285_0:309:3091:2047_1920x0_80_0_0_7b9c68306b6e3fed1218e51de1c56c71.jpg

Si bien no está claro qué pasó con la fuerza de asalto ucraniana aquel día, apunta el medio, "los vehículos con los que (...) entraron en combate ponen de relieve uno de los principales dilemas a los que se enfrentan los comandantes ucranianos a medida que su contraofensiva avanza hacia su tercer mes".Según Forbes, algunas de las brigadas militares ucranianas más nuevas y mejor equipadas han liderado los asaltos al principio de la contraofensiva, incluida la 47, provista con vehículos de combate de infantería M-2 Bradley, de fabricación estadounidense. No obstante, mientras esas brigadas sufrían pérdidas, los ucranianos desplegaron algunas de sus formaciones menos equipadas, como la 65 o 118, que incluyen tanques de fabricación soviética T-72, así como vehículos de combate BMP. De esa manera, abunda el portal de noticias, mientras la tripulación y los pasajeros de un M-2 tienen buenas posibilidades de sobrevivir a un impacto directo, "los soldados en un BMP-1 (...) se encuentran en un gran problema si su propio vehículo pasa por encima de una mina o sufre un impacto de un proyectil". Pese a todo, las Fuerzas Armadas de Kiev se aferran a reservar algunas de sus mejores brigadas —como la 82, dotada con los vehículos blindados Stryker, Marder y tanques Challenger 2—, al parecer debido a que el Estado Mayor no está dispuesto a comprometer sus mejores fuerzas.Esto porque están apostando a que las brigadas que actualmente luchan a lo largo de la ciudad de Tomak serán capaces de abrirse paso, ponderó el rotativo Forbes. Según otra publicación de la revista Military Watch, las fuerzas ucranianas están ganando poco terreno y sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla. Así, un tercio de vehículos Bradley enviados por Washington a Kiev han sido abandonados, dañados o destruidos.El fracaso de la contraofensiva ucraniana, indican, ha sido muy perjudicial para la reputación de muchos vehículos de combate enviados por Occidente, incluidos el Bradley y el Leopard 2, ya que no han servido para que el Ejército ucraniano, pese al apoyo de EEUU y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), logre triunfos militares.Desde el comienzo de la contraofensiva, el Ejército de Kiev ha perdido más de 26.000 soldados, así como 21 aviones, cinco helicópteros, unos 1.244 tanques y vehículos blindados, incluidos 17 tanques Leopard, cinco tanques de ruedas franceses AMX, 914 unidades de vehículos especiales, dos sistemas de defensa antiaérea y 25 vehículos MLRS, según declaró en julio pasado el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.En estas condiciones, no parece posible ningún ataque "relámpago" ucraniano contra Crimea ni una contraofensiva a gran escala, según los interlocutores de Sputnik.

https://sputniknews.lat/20230722/la-aviacion-rusa-alcanzo-mas-de-10-puntos-de-concentracion-de-fuerzas-de-kiev-cerca-de-zaporozhie-1141814091.html

https://sputniknews.lat/20230712/las-graves-perdidas-de-material-occidental-obligan-a-las-ffaa-de-ucrania-a-retirarlo-del-frente-1141495831.html

ucrania

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

forbes, t-72, bmp-1, 🛡️ fuerzas armadas, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, otan, serguéi shoigú, occidente, eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania