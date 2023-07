https://sputniknews.lat/20230713/putin-explica-por-que-militares-ucranianos-se-niegan-a-utilizar-tanques-extranjeros-1141527863.html

Putin explica por qué los militares ucranianos se niegan a utilizar los tanques extranjeros

Putin explica por qué los militares ucranianos se niegan a utilizar los tanques extranjeros

Los militares ucranianos temen utilizar tanques que Occidente suministró a Ucrania porque son un objetivo prioritario de las FFAA rusas, declaró el presidente... 13.07.2023

"Los militares ucranianos a menudo se niegan incluso a subir a estos tanques [occidentales] porque son un objetivo prioritario para nuestros hombres. Son los primeros en ser destruidos en el campo de batalla", afirmó el mandatario.En sus palabras, estos carros de combate "arden igual que todos los demás, incluso mejor que los conocidos T-72 de fabricación soviética".Suministros de armas a Kiev"En cuanto al suministro de armas [a Ucrania], de armamento diverso, vemos cómo se depositaron muchas esperanzas en el suministro de misiles de bastante largo alcance. Pues bien, hacen daño, pero no ocurre nada crítico en la zona de combate debido al uso de misiles. Lo mismo ocurre con los tanques de fabricación extranjera, los vehículos de combate de infantería", declaró Putin.En este contexto, señaló también que del 4 de junio al 12 de julio han sido destruidos 311 tanques. Una parte significativa de ellos, al menos un tercio, son de fabricación occidental, incluidos los Leopard alemanes.Así, desde el punto de vista de los posibles cambios en el campo de batalla, la entrega de nuevas armas no hará nada, solo agravará la situación para la parte ucraniana y avivará aún más el conflicto, considera Putin."Si alguien está interesado en esto, y a juzgar por todas las apariencias, hay partes interesadas, entonces es la mejor manera de realizar esta tarea, exacerbar aún más el conflicto, mediante el suministro de nuevas armas", añadió el presidente.En la cumbre de la OTAN, celebrada los días 11 y 12 de julio en Vilna, los líderes de todos los países de la alianza acordaron aumentar el suministro de armas a Kiev.Ingreso de Ucrania a la OTANLa adhesión de Ucrania a la OTAN amenazará la seguridad de Rusia y no aumentará la propia seguridad de Kiev, destacó Putin.El líder ruso está seguro de que esto no aumentará la seguridad de la propia Ucrania y en general "hará que el mundo sea mucho más vulnerable y provocará tensiones adicionales en la escena internacional".A finales de septiembre de 2022, Zelenski presentó una solicitud de Kiev de ingreso en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, señaló que la admisión de Ucrania es actualmente inoportuna.Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. El 12 de julio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que proporcionar garantías de seguridad a Ucrania tiene consecuencias negativas, ya que hará que Europa sea mucho más peligrosa en los próximos años.Acuerdo alimentarioLa Organización de las Naciones Unidas (ONU) está intentando que los países occidentales empiecen a cumplir los términos del pacto alimentario —que expira el 17 de julio— relativos a Rusia, destacó Putin."Sé que el secretario general [Antonio Gutteres] y el personal de la ONU que se ocupan de este problema intentan sinceramente cumplir, también en lo que respecta a Rusia, las condiciones pertinentes (...). Pero no lo están consiguiendo porque los países occidentales no van a cumplir sus promesas", subrayó.El acuerdo, en términos generales, no aportó nada a Rusia, apuntó el líder ruso.Según Putin, no se ha cumplido "ni un solo punto" relacionado con garantizar los intereses de Rusia, pero, a pesar de ello, Moscú ha prorrogado el pacto muchas veces. Muchas veces. Pero, después de todo, ya es suficiente", agregó.Además, prosiguió, la Iniciativa de Granos del Mar Negro tenía como principal objetivo ayudar a los países más pobres del mundo. La subida de los precios de los alimentos y los fertilizantes no está relacionada con la operación militar especial rusa en Ucrania, sino con los fallos en la política económica de los países occidentales, indicó el jefe de Estado."Decidieron echarle la culpa de todo a Rusia (...). No tenemos absolutamente nada que ver con esto", manifestó, resumiendo que Moscú estudiará de todos modos la posibilidad de prorrogar el pacto. "Aún quedan un par de días para hacerlo", señaló.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoniaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.

