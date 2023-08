https://sputniknews.lat/20230809/quien-es-responsable-por-la-contraofensiva-fallida-de-ucrania-1142428197.html

¿Quién es responsable por la contraofensiva fallida de Ucrania?

En un día normal de verano, el camino al pueblo de Rabótino, en la región de Zaporozhie, estaría vacío, salvo por el extraño tractor de cosecha y los vehículos... 09.08.2023, Sputnik Mundo

El calor de verano se reflejaría en el horizonte, creando espejismos relucientes, mientras que el aire quieto haría eco con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. En un día normal de verano, el camino a Rabótino se parecería al paraíso.Ahora esta ruta se puede describir mejor como una carretera al infierno: el paisaje sereno en la actualidad se encuentra marcado con cráteres hechos por proyectiles de artillería, bombas y minas. Los campos que una vez produjeron cultivos destinados a alimentar al mundo ahora parecen producir otro cultivo: los cascos rotos y quemados de tanques ucranianos, vehículos de combate de infantería y otros vehículos militares de todas las formas y tamaños.El aire no vibra con abejas, sino con balas, y el cielo es desgarrado por el sonido de los proyectiles que pasan por encima, en su camino hacia su objetivo planeado, el que a menudo consiste en una nueva cosecha de metal militar que espera ser consumida por el fuego. El olor de la tierra fresca, los cultivos jóvenes y las flores del campo han sido reemplazados por el hedor fétido de los cadáveres podridos, abandonados por sus compañeros que huyeron para salvar sus vidas.El Ministerio de Defensa ruso ha evaluado que, desde el comienzo de la contraofensiva ucraniana a principios de junio, fuerzas leales a Kiev han sufrido unas 43.000 bajas, con más de 4.900 equipos, entre ellos 1.831 tanques y vehículos de combate de infantería, que se incluyen 25 tanques Leopard de fabricación alemana y 21 vehículos de combate de infantería M-2 Bradley de fabricación estadounidense, destruidos.Las bajas rusas, aunque no especificadas, han sido aludidas por el presidente Putin, quien declaró que la proporción de muertes fue de diez por uno a favor de Rusia. Eso equivale a 4.300 bajas: la brutal espada de la guerra corta en ambos sentidos.El Ejército ucraniano tiene un "problema de ruptura" en su contraofensivaLas pérdidas sufridas por Ucrania se alinean aproximadamente con las bajas sufridas por las fuerzas alemanas durante sus operaciones ofensivas contra el Ejército soviético en la batalla de Kursk, librada en el mes de julio y agosto de 1943. Este enfrentamiento fue uno de los más grandes durante la Segunda Guerra Mundial.Esto debería dar una idea del alcance y la escala de la violencia que ha ocurrido en la localidad de Rabótino y sus alrededores, al igual que en otras partes de las regiones de Zaporozhie y Donetsk, donde Ucrania y las fuerzas rusas están enfrentándose entre sí.Cuando un ejército sufre una derrota de tal envergadura como la sufrida por Ucrania cerca de Rabótino, así como en otros campos y aldeas al otro lado de la línea de contacto con Rusia, las razones por las cuales esto sucede corresponden normalmente a los líderes de las fuerzas derrotadas, y luego se emprenden acciones correctivas para arreglar los problemas identificados.Esto ocurrió semanas después de que Ucrania recibió críticas de sus antiguos aliados y socios en la OTAN, que le proporcionaron tanto el material utilizado para equipar a su Ejército como la capacitación para el uso de este equipo en la batalla contra los rusos.Según la OTAN, los ucranianos no utilizaron las tácticas que se les habían enseñado en Alemania, Francia y Reino Unido, y como tal, no lograron hacer el mejor uso del equipo que se les había proporcionado para esta ofensiva.Desde la perspectiva de Kiev, sin embargo, la culpa recae en la OTAN por ofrecer a Ucrania un plan de acción, pero no proporcionar las herramientas necesarias para implementar con éxito este plan. Si bien las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron la mayoría, si no todos (o en algunos casos, más) de lo que era necesario para un contraataque exitoso, diseñado para expulsar a las fuerzas rusas de los antiguos territorios ucranianos de Jersón, Zaporozhie, Donetsk y Lugansk que fueron reincorporados por Moscú en septiembre de 2022 tras los referéndums sobre la adhesión a Rusia, así como Crimea, que fue reintegrada en 2014, los ucranianos no recibieron la munición de artillería ni los modernos aviones de combate F-16 que habían solicitado."No somos Amazon": Ministro de Defensa del Reino Unido sobre las peticiones de ZelenskiEl fracaso de la contraofensiva, según Kiev, fue directamente causado por la incapacidad de su Ejército para suprimir la artillería y el poder aéreo rusos, los cuales, combinados con el uso extensivo de minas para preparar las defensas, impidieron que los ucranianos lograran sus metas y objetivos descritos para la operación, a saber, romper las defensas de su adversario y capturar la ciudad de Melitópol, cortando así el puente terrestre que conecta Crimea con Rusia.Pero la realidad es que esta contraofensiva nunca iba a funcionar, bajo ninguna circunstancia. En primer lugar, las FFAA de Ucrania no son la misma fuerza militar que existía al comienzo de la operación militar especial en febrero de 2022. Aquel Ejército fue destruido en gran parte en los combates que se libraron entre febrero y junio de 2022.Gracias a decenas de miles de millones de dólares en armas proporcionadas por la OTAN y miles de millones más en apoyo financiero y de capacitación, Ucrania pudo recuperar su Ejército, que utilizó con buenos resultados en la segunda mitad de 2022, expulsando a las fuerzas rusas de la región de Járkov y de la orilla derecha del río Dniéper.Pero esta victoria tuvo un alto precio, y la OTAN y Ucrania se vieron obligadas a construir un tercer Ejército, compuesto por el equipo solicitado por Kiev y unos 60.000 a 90.000 soldados ucranianos entrenados por la parte de OTAN. Es este Ejército el que está siendo sacrificado en el camino a Rabótino hoy en día.La mayoría de las tropas que componían este nuevo Ejército tenían poca o ninguna experiencia militar previa. Recibieron aproximadamente tres semanas de entrenamiento en las bases de ciencia militar, antes de ser entrenados para operar (y mantener) las nuevas armas de la OTAN que usarían.Luego, pasaron algunas semanas realizando ejercicios de campo diseñados para simular un ataque a las defensas rusas utilizando tácticas complejas de "armas combinadas" enseñadas por instructores de la OTAN. Después de esto, regresaron a Ucrania y fueron enviados al camino de Rabótino.La reducción de una línea defensiva preparada es una de las tareas más complicadas que se le puede asignar a una unidad militar en combate. Para ejecutar con éxito esta misión, las fuerzas de asalto deben ser maestros de su oficio, operando como parte de un equipo de armas combinadas capaz de suprimir las fuerzas enemigas y abrir brechas en los campos de minas mientras maniobran bajo fuego.Esta es una tarea que incluso las unidades experimentadas, con años de entrenamiento, tendrían dificultades para efectuar. Para un ejército como la fuerza de tercera generación de Ucrania, esta era una misión imposible, algo que todos los entrenadores de la OTAN involucrados en la preparación de las fuerzas ucranianas habrían sabido.La masacre que ocurrió en el camino a Rabótino fue inevitable, puesto que Ucrania y sus amos de la OTAN siguen creyendo que el conflicto con Rusia se puede resolver por la fuerza de las armas. El problema es que la disparidad entre la calidad y la cantidad de fuerzas desplegadas por Ucrania y sus partidarios occidentales por un lado, y Rusia por el otro, es demasiado amplia para ser superada por cualquier combinación de entrenamiento y equipo que la OTAN pueda proporcionar.No hay ninguna arma mágica disponible para Occidente que pueda cambiar la disposición en el campo de batalla en Rabótino y sus alrededores. Ni los F-16 ni los ATACMS pueden alterar esta realidad. Tampoco hay una varita mágica que pueda agitarse sobre el campo de batalla para resolver los problemas cualitativos con respecto a los soldados ucranianos, que llegan a uno de los campos de batalla tecnológicamente más avanzados y letales de la historia moderna con poco o ningún entrenamiento.Los F-16 para Ucrania podrían ser vulnerables ante los sistemas de defensa rusosLos generales ucranianos, responsables de dar órdenes al Ejército, y los entrenadores de la OTAN que los prepararon para la batalla, sabían que la situación que está teniendo lugar a lo largo del camino a Rabótino era inevitable.El hecho más duro es que decenas de miles de soldados ucranianos y miles de millones de dólares de equipo militar occidental han sido sacrificados, no para fines militares viables, de los cuales no hay ninguno, sino para satisfacer las necesidades políticas de los líderes de Ucrania, que necesitaban ser vistos como dispuestos a hacer uso de la capacitación y el apoyo material proporcionado, y por otro lado, a sus amos de la OTAN, que necesitaban ser capaces de señalar los éxitos en el campo de batalla en Ucrania, para así justificar el desvío de su respectivo tesoro nacional y arsenal militar a este país.El camino a Rabótino está pavimentado con los restos de la arrogancia occidental, manifestada en la carne y la sangre de los ucranianos que yacen esparcidos entre el material destruido, aquel que fue fabricado por las industrias de defensa del Occidente colectivo. Esta batalla solo tenía un final posible, el que ya ha sido cumplido.Pero la verdadera tragedia es que ni Ucrania ni el Occidente colectivo tomaron en cuenta las lecciones entregadas por el Ejército ruso: que este conflicto puede terminarse sólo por una victoria de la parte rusa. Por desgracia, muchos miles de soldados y decenas de miles de millones más de equipo militar occidental se necesitarán para sacrificar antes de que esta lección finalmente sea aprendida.

