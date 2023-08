https://sputniknews.lat/20230818/los-10-mejores-videojuegos-rusos-1142790203.html

Los 10 mejores videojuegos rusos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó al Gobierno del país a elaborar propuestas especiales para promover los videojuegos de producción nacional

El 19 de julio, durante una reunión de la organización Rusia - País de Oportunidades, Putin declaró que los videojuegos deben ayudar a las personas a desarrollarse. También calificó la industria del videojuego de enorme negocio multimillonario e instó a tomárselo en serio.La industria del videojuego ya ha superado al mercado del cine y la música en Rusia, es decir, uno de cada cuatro rusos (23%) juega habitualmente a videojuegos, declaró en julio el vice primer ministro, Dmitri Chernishenko, citando los datos del Centro de Estudio de la Opinión Pública de Rusia (Vtsiom, por sus siglas en ruso).Atomic HeartRebelíon de robots en la Unión Soviética alternativaAtomic Heart se desarrolla en una realidad alternativa de la época de la Unión Soviética. La URSS logró alcanzar y superar al resto del mundo en la carrera tecnológica, convirtiéndose en el primer país del mundo en comenzar a producir robots avanzados. Sin embargo, sucede un incidente que cambia absolutamente todo. Un fallo conduce a la rebelión de las máquinas contra la humanidad, primero a escala local.A los jugadores se les asigna el papel de un agente de inteligencia soviético que es enviado a un local de alto secreto, con el que de repente se interrumpió la comunicación.Tres semanas después de su lanzamiento, Atomic Heart fue jugado por más de cinco millones de usuarios en todo el mundo. Los comentarios de la crítica fueron mayormente favorables, en Steam unos 88% de usarios estimaron el juego positivamente. En Rusia, Atomic Heart se ha convertido en el líder del mercado y actualmente es el videjuego más deseable de adaptar al cine, según una encuesta realizada en abril.Pathfinder: Wrath of the RighteousLa guerra entre humanos y demonios en un mundo magníficamente trabajadoLa historia de este juego se desarrolla en el universo del juego de rol de mesa Pathfinder, en la región norte de Golarion, donde se encuentra la llamada Plaga Mundial, un enorme territorio dañado donde se encuentra el pasaje al Abismo. Los jugadores tienen que detener la invasión de los demonios en el mundo de los seres humanos.A los usuarios les encantó el juego por un sistema de rol profundo, amplias posibilidades de juego, mecánica compleja, un mundo magníficamente trabajado y una historia impresionante.Black BookMisterios del Imperio ruso envueltos en el folclore y la mitología rusaEl juego tiene lugar en la provincia de Perm del Imperio ruso en 1879. En gran parte se basa en el folclore ruso y la mitología local y las historias de un testigo ocular sobre un encuentro con una fuerza impura. Para garantizar la autenticidad de la visualización de mitos y lugares reales, los desarrolladores trabajaron junto con etnógrafos rusos.La joven chica Vasilisa es una huérfana al cuidado del abuelo Yegor, un viejo hechicero. Él intenta enseñarle su sabiduría, pero la niña no tiene la intención de convertirse en una bruja (veksha) y quiere escapar del pueblo con su prometido. Pero pocos días antes del supuesto momento de la huida, éste, por razones desconocidas y en circunstancias desconocidas, se suicida. Esto cambia las opiniones de Vasilisa. La chica acepta convertirse en veksha para devolverle la vida con magia.Escape from TarkovUn simulador ultrarealista de modernas guerras privadasLos eventos de Escape from Tarkov tienen lugar en la ficticia zona económica especial de Narvinsk, que en su apogeo fue un puente entre Rusia y Europa. En Tarkov, una de las ciudades más grandes de la región, estalló un escándalo de corrupción provocado por una corporación transatlántica. La confrontación política resultó en enfrentamientos armados abiertos en las calles de la ciudad entre las fuerzas de paz de la ONU, las fuerzas del Ministerio del Interior de Rusia y dos compañías militares privadas. Los usuarios asumen el papel de uno de los mercenarios que sobrevivieron a la etapa inicial del conflicto de Tarkov. Después de elegir uno de los lados, el personaje del jugador comienza su difícil viaje en busca de una manera de salir de la ciudad. Las salidas de Tarkov están bloqueadas, todas las líneas de suministro están cortadas y la comunicación con el comando se ha perdido. En tales condiciones, todos tienen que elegir cómo sobrevivir, qué hacer y cómo salir de la metrópolis sumida en el caos.En 2022, en el juego Call of Duty: Warzone 2.0, el componente multijugador de Call of Duty: Modern Warfare II, introdujo el modo DMZ, que se describió como una imitación de Escape from Tarkov. El jefe de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, señaló a Escape from Tarkov como una de las fuentes de inspiración para el componente multijugador del juego Elden Ring.Allods OnlineViaja por el Astral con tus amigos en líneaLa acción se desarrolla en un universo, donde reina el Astral, una sustancia mágica peligrosa y cambiante, que dividió el mundo una vez unificado en islas separadas: los alodos. El mundo de Sarnaut, fragmentado en los alodos, durante siglos solo estaba conectado a sí mismo por una red de portales mágicos, pero llegó el momento en que se descubrió una forma de viajar libremente a través del Astral en barcos mágicos. El descubrimiento de un camino tan fácil llevó a la guerra entre viejos enemigos irreconciliables en la cara de dos poderosas alianzas. El modo de juego se divide en el modo de tierra clásico para muchos juegos de este género que consiste en matar monstruos, luchar con otros jugadores, el comercio, así como la investigación, y el modo de vuelo a través del Astral en barcos especiales.Allods Online es un videojuego gratuito (free-to-play), por lo que cualquier persona puede comenzar un viaje al mundo mágico de Sarnaut.El juego ganó numerosos premios en la Conferencia de Desarrolladores de Juegos de Computadora (CRI, por sus siglas en ruso) que aquel tiempo era el evento profesional más grande del país dedicado a los videojuegos: mejor juego en línea (CRI-2008), mejor juego (CRI-2009), premio del público (CRI-2009), mejor diseño de sonido (CRI-2012).Heroes of Might and Magic VLa última entrega de la famosa serie de aventurasLa quinta parte de la mundialmente famosa serie Heroes of Might and Magic fue desarrollada por una compañía rusa bajo el liderazgo del propietario de la serie, la compañía francesa Ubisoft.El protagonista se encuentran en un mundo completamente nuevo, llamado Ashan, y observa la historia del Imperio de Grifon, sacudido por ataques periódicos de ejércitos demoníacos. La trama del juego comienza 20 años después de la Última batalla con los demonios. El rey del Imperio, Nicolás, está a punto de comprometerse con lady Isabel. Pero el día de su boda llega un eclipse lunar no predicho por ningún calendario, y los demonios aparecen justo en la boda.La serie BlitzkriegTraza estrategias de la Segunda Guerra Mundial contra una red neuronal que aprende de tiLa historia del juego se basa en los eventos reales que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. La trama se divide en tres partes. El usuario tiene la oportunidad de realizar campañas para la URSS, los aliados y la Alemania nazi. El juego recreó más de 40 muestras de infantería y 200 muestras de equipos militares reales que participaron en las hostilidades.El éxito del juego fue el punto de partida para la creación de un gran número de clones en su motor: Crisis de los misiles de Cuba, Stalingrado, Coyotes: la ley del desierto, Talvisota: el infierno de Hielo, la Primera Guerra Mundial y otros.En 2017 apareció la tercera parte de Blitzkrieg, que presenta la primera inteligencia artificial de redes neuronales del mundo para estrategias en tiempo real. Se llama Borís y él juega al nivel de un jugador experimentado y no usa información oculta sobre el oponente. Borís analiza constantemente la situación y hace predicciones de redes neuronales sobre los planes del oponente. Este enfoque le permite idear estrategias complejas de contraataque y ponerlas en práctica.Space RangersPilotea tu nave espacial y salva al Universo de una forma de vida desconocidaEn la historia del juego, la galaxia fue atacada por una forma de vida desconocida, llamada Klisanos. Los habitantes de esta galaxia pidieron ayuda a todos los pilotos libres para contrarrestar la amenaza. Uno de estos Rangers es el propio protagonista.El usuario puede hacer lo que quiera: comerciar, luchar con otros pilotos, completar misiones de diferentes gobiernos y razas, desarrollar su piloto, contrabandear armas, drogas, joyas o alcohol. El mundo del juego es realista y multinivel. Si vendes demasiados recursos a cualquier planeta, los precios de esos recursos caerán y las ofertas adicionales serán cada vez menos rentables.En 2004, se lanzó la segunda parte del proyecto Space Rangers 2: Rise of the dominators sobre la confrontación de la humanidad con los Dominators, la raza de la vida cibernética.IL-2 ShturmovikPilotea tu avión y decide el destino de las batallas más importantes de la Segunda Guerra MundialEl juego se trata de las batallas más destacadas de la Segunda Guerra Mundial. Cada campaña contiene un conjunto específico de escenarios y misiones, dependiendo tanto del tipo de avión como del lado elegido por el usuario. IL-2 Shturmovik cuenta con 32 aviones, incluidos modelos alemanes y estadounidenses y sus modificaciones, más 10 modificaciones diferentes del mismo IL-2. En total, el juego cuenta con 77 tipos de aviones y más de 75 tipos de vehículos terrestres: tanques, cañones de campaña, baterías antiaéreas e incluso motocicletas, así como varios tipos de barcos, lo que le da un gran realismo y le permite atacar objetos enemigos de superficie y submarinos.Todos los aviones se recrean de acuerdo con estos dibujos y documentos. Los pilotos rusos, alemanes y estadounidenses, tanto de la Segunda Guerra Mundial como modernos, hicieron una contribución significativa a la creación del juego. Gracias en gran parte a sus consultas, el equipo de desarrollo logró crear un juego tan realista.IL-2 Shturmovik sigue siendo el juego con la nota más alta en Metacritic, y un sitio electronico estadounidense IGN dedicado a la industria de videojuegos incluyó a IL-2 Shturmovik en la lista de 25 juegos de computadora de todos los tiempos.TetrisUn clásico para la historiaEl primer Tetris fue desarrollado en la URSS en 1984. El juego de culto no solo ocupó la mente de muchos jugadores, sino que también le permitió vender consolas con éxito. El proyecto salió en una variedad de dispositivos y se convirtió en un verdadero culto.El modo de juego es muy simple porque es necesario colocar las piezas que caen en las celdas libres para llenar toda la fila y eliminarla, liberando espacio para llenar aún más la pantalla. No es de extrañar que Apple TV+ lanzó un largometraje basado en la historia real del desarrollo del juego y la carrera por su posterior desarrollo y éxito comercial.Incluso hoy en día, el juego atrae a usuarios de todo el mundo, los organizadores de eventos organizan torneos y los desarrolladores lanzan versiones actualizadas.

