Los cosacos y su contribución a la historia de Rusia

Descubre con Sputnik quiénes son los cosacos, la importancia de su caballería y sus hazañas en la historia de Rusia, su danza típica y sus costumbres.

CosacosSu nombre procede del la palabra túrquica Kozak, que significa hombre audaz, libre. Es un grupo étnico, social e histórico, formado principalmente por campesinos que huyeron en busca de su libertad, que trabajaba por cuenta propia o realizaba el servicio militar en las zonas fronterizas del sur de Rusia. Por sus características específicas esa comunidad unía en un todo a los cosacos, principalmente rusos, pero también ucranianos, kalmucos, buriatos, baskires, tártaros, evencos, osetios, y otros, como subetnias separadas de sus pueblos.Historia de los cosacosEl origen de los cosacos es un tema complejo que sigue suscitando controversias y discusiones. Por eso, veremos más al detalle su historia.Origen de los cosacosUna versión sugiere que los cosacos aparecieron en el siglo XIV en las despobladas extensiones esteparias situadas entre la Rusia moscovita, Lituania, Polonia y los kanatos tártaros. Según otros datos, se formaron en el territorio que ahora pertenece a países como Polonia, República Checa, Croacia, Austria, Ucrania, Rusia, Kazajistán. Además, existen evidencias que en los siglos XV-XVI, surgieron comunidades autónomas de los llamados cosacos libres más allá de las fronteras de Rusia y del Estado polaco-lituano (cerca de los ríos Dniéper, Don, Volga, Ural y Terek).Los cosacos en el Imperio rusoEn la Rusia prerrevolucionaria, los cosacos conformaron una clase especial que habitaba en las afueras del sur y el este del país. Poseían tierras en condiciones favorables, por las que realizaban el servicio militar, presentándose al reclutamiento con sus uniformes, armas blancas, caballos y equipo ecuestre. También se dedicaban a la crianza de caballos y disponían de razas como Don y mar Negro. Asimismo, los cosacos representaban un tipo especial de caballería ligera.Durante más de un siglo, los cosacos sirvieron en San Petersburgo como parte de la Guardia Imperial, en unidades selectas de los regimientos Preobrazhenski y Semionovski que fueron creados por Pedro el Grande.A finales del siglo XVIII, bajo el reinado de Pablo I, se formó el Regimiento Cosaco de Guardia Imperial de los equipos cosacos de las cortes de Don y Chuguiyev, que custodiaban a la emperatriz rusa Catalina la Grande, y se convirtió en el primer regimiento de la Guardia Cosaca.En el siglo XIX se unieron gradualmente a las unidades privilegiadas la división de Guardia Imperial del mar Negro, el Regimiento Atamanski de la Guardia Imperial, la 6ª Batería del Don de Guardia Imperial, y la centuria de Guardia Imperial de los Urales.Durante el reinado de Nicolás I, se creó un convoy propio del emperador y estaba formado por cosacos y montañeses del Cáucaso para protegerlo. Durante el reinado del último emperador ruso, en 1906, se crearon los Guardias Vitales del Regimiento Cosaco Conjunto a partir de las tropas cosacas no representadas en las Guardias para honrar sus servicios en la defensa del trono durante los acontecimientos revolucionarios.A principios del siglo XX existían 11 tropas cosacas (las de Don, de Kubán, de Orenburgo, de Transbaikal, de Terek, de Siberia, de los Urales, de Astracán, de Semirechensk, de Amur y de Ussuri).Los cosacos tras la revolución de 1917Durante la Guerra Civil los cosacos se convirtieron en el principal apoyo del Movimiento Blanco, aunque los cosacos no podían enfrentarse contra su propio pueblo del mismo modo que luchaban contra otras naciones. Tras expulsar a los rojos de sus tierras natales, los cosacos no actuaron con tanta decisión. Algunos de ellos continuaron la campaña hacia Moscú como parte del Ejército del Sur de Rusia, mientras que otros regresaron a casa, habiendo decidido que la tarea estaba cumplida, y algunos incluso pensaron en crear un Estado independiente.Al final, todo esto acabó tristemente para ellos. Básicamente, los mejores representantes de los cosacos murieron en la Guerra Civil o emigraron. Algunos, sin embargo, permanecieron en la Rusia soviética, pero fueron perseguidos. Y solo en 1936, el Gobierno de la URSS decidió restaurar a los cosacos y les permitió servir en el Ejército Rojo. Se crearon las unidades cosacas de caballería del Don, Kubán y Terek, que lucharon valientemente contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.Los cosacos en la Rusia modernaTras el colapso de la URSS, se rehabilitaron por completo y a día de hoy existe un proceso de resurgimiento de los cosacos. Se están creando cuerpos de cadetes cosacos siguiendo las antiguas tradiciones del Imperio ruso.Campañas y hazañas cosacas famosasLa participación de los cosacos en las guerras, incluyendo la época de los zares, se convirtió en algo habitual:Gracias a sus campañas, los cosacos luchaban contra las incursiones de extranjeros en sus tierras. La primera tuvo lugar a finales del siglo XV, cuando los cosacos navegaron a lo largo del Dniéper hasta la fortaleza de Tiaguin, y como resultado un gran barco turco fue capturado y hundido.La campaña de Yermak a Siberia, que inició el desarrollo de estos territorios, es de gran importancia histórica. Los comerciantes Stróganov fueron invadidos por el Janato de Siberia, los tártaros siberianos asaltaron sus territorios y los devastaron, entonces acudieron a los cosacos del Don en busca de ayuda.La vida cotidiana y familiar de los cosacosLos primeros cosacos vivían principalmente de la caza, la pesca, la agricultura, la recolección de bayas y setas. Con el tiempo, la ganadería comenzó a desarrollarse en sus asentamientos. Empezaron a criar caballos, ovejas y, en los Urales, camellos.Todos los asuntos relacionados con la gestión, el modo de vida de los cosacos, las guerras y el presupuesto, eran decididos por la Asamblea Popular, la asamblea cosaca y el Consejo de Sich. Los cosacos se oponían categóricamente a la división de su pueblo en clases y la impedían por todos los medios posibles. A pesar de eso, luego aparecieron tres estamentos entre los cosacos: agricultores libres; nobles y funcionarios; comerciantes y mercaderes.El jefe de los asentamientos cosacos era el atamán, elegido en el consejo cosaco de las tropas.Lo más importante en una familia cosaca es la autoridad de los padres, el sentido del deber conyugal, el honor de la familia y la responsabilidad personal de los padres en la educación de sus hijos. Las familias cosacas eran numerosas, había familias de tres o cuatro generaciones, una familia podía contar con 25 integrantes o incluso más.Cultura cosacaSu cultura y costumbres también influyeron en las tradiciones rusas. Los cosacos son un pueblo muy hospitalario y musical, rara vez una fiesta terminaba sin canciones. La mayoría alababan la amistad, el amor, la libertad y las victorias militares.Música cosacaHe aquí una lista de las canciones cosacas más famosas que han llegado hasta la actualidad:Danzas cosacasSus bailes se caracterizaban por su vigor y vivacidad. Uno de los bailes más famosos es el famoso kazachok. Comienza lentamente pero el ritmo aumenta gradualmente, los bailarines se mueven tan rápido que es difícil incluso observarlos. Otra danza hopak contiene más trucos acrobáticos.Costumbres cosacasLos cosacos se destacaban como anfitriones generosos, dejaban entrar a todo el mundo. Durante una comida se ponía sobre la mesa un gran número de platos.Muchas tradiciones estaban relacionadas con el respeto a la generación mayor, a los jóvenes ni siquiera se les permitía sentarse o comer sin el permiso de sus mayores.ReligiónIndependientemente de la nacionalidad de los cosacos, la mayoría profesa la religión ortodoxa. Las primeras referencias a la construcción de iglesias en las aldeas cosacas aparecen en el siglo XVI. Una de las más antiguas es la iglesia de la Santísima Virgen María en Razdori de Donetsk.Entre los cosacos también hay muchos viejos creyentes. Iniciaron a trasladarse a las tierras libres en el siglo XVII tras las reformas del Patriarca Nikon (que provocaron el cisma en la Iglesia Ortodoxa y los partidarios de los cánones eclesiasticos viejos sufrieron persecusiones). Esta fue una de las razones de la participación de los cosacos en los levantamientos de Bolótnikov, Razin y Pugachev.Curiosidades

