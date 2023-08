https://sputniknews.lat/20230819/colombia-apuesta-a-bajar-el-precio-de-la-carne-reabriendo-viejos-mataderos-municipales-1142810490.html

Colombia apuesta a bajar el precio de la carne reabriendo viejos mataderos municipales

Colombia apuesta a bajar el precio de la carne reabriendo viejos mataderos municipales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la reapertura de mataderos públicos para contrarrestar el "oligopolio" de los frigoríficos y bajar el precio... 19.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-19T06:00+0000

2023-08-19T06:00+0000

2023-08-19T06:00+0000

economía

colombia

gustavo petro

📈 mercados y finanzas

carne

inflación

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/12/1142810224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41829152ade5c6c880e94fafe4263b34.jpg

El aumento en el precio de la carne de res preocupa a los colombianos desde hace meses. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) consignados por la consultora Valora Analitik indican que la carne de res se incrementó un 3,5% entre enero y julio de 2023, aunque los colombianos vienen de sufrir subas mucho mayores en los últimos años.En efecto, un informe del Banco de la República de Colombia (el banco central del país) recoge que la carne de res tuvo aumentos anuales de 24% promedio entre 2021 y 2022, llegando a venderse el kilo de carne a más de 30.000 pesos colombianos, más de 7 dólares.Los aumentos llevaron a que, con la intención de bajar el precio de la proteína, el Gobierno de Gustavo Petro anunciara la reapertura de los mataderos municipales, establecimientos de gestión pública dedicados a la faena de bovinos con el objetivo de abastecer a las comunidades cercanas.Colombia llegó a tener más de 600 mataderos de este tipo pero, desde 2017, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) inició un proceso de clausura de los centros que no cumplían con requisitos sanitarios necesarios para la producción de carne. Hasta junio de 2022, y según un informe oficial de ese organismo, se habían cerrado 359 mataderos municipales en todo el país por incumplir con normativas sanitarias.Sin embargo, para Petro estos establecimientos representan un rol fundamental en el control del precio de la carne. "Mi objetivo al recuperar la figura del matadero municipal al que hay que tecnificar, es bajar el precio de la carne", había escrito en la red social X, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, confirmara públicamente la reapertura.El experto explicó que la postura del Gobierno, que ya había sido adelantada por Petro durante el año 2022, desató un debate entre el Gobierno y la Asociación de Frigoríficos de Colombia, que asegura que la apertura de mataderos municipales no redundará en una baja de precios.Para Méndez, si Colombia logra asegurar "las condiciones de infraestructura y de sanidad" adecuadas en los mataderos municipales "se puede generar un proceso de competitividad que va a disminuir la concentración que tienen los frigoríficos y pueda bajar el precio" en el mediano plazo.En ese sentido, el experto mencionó que uno de los problemas que afronta el sector cárnico de Colombia es que para los frigoríficos resulta "más atractivo colocar su carne en otro país", dado que reciben mejores precios que en el mercado local. La salida de carne hacia el exterior disminuye la oferta, presionando el precio de la carne que consumen los colombianos al alza."Hemos tenido buenas exportaciones a Rusia", destacó el economista, en relación al crecimiento exponencial de las ventas de carne al mercado ruso. En efecto, el país sudamericano casi duplicó sus envíos a Rusia en 2022, pasando de 32 a 60 millones de dólares.Por si fuera poco, muchos productores colombianos han optado por exportar ganado en pie, algo que también le quita carne al mercado local.Méndez aclaró que aún no está claro si la producción de los mataderos municipales tendrá algún tipo de subsidio y señaló que, si bien se trata de una "apuesta estatal" para intervenir en el mercado, los mataderos podrían asociarse con privados en algunos municipios para afrontar su producción.Para el experto, la clave para que el sistema funcione es que se garanticen las condiciones de salubridad. "Acá juega un papel central el Invima para que tengan las capacidades técnicas y sanitarias para poder generar un proceso adecuado y acertado", aseveró.

https://sputniknews.lat/20230818/por-que-bajaron-tanto-las-exportaciones-de-colombia-1142772051.html

https://sputniknews.lat/20230601/uruguay-busca-prohibir-la-carne-sintetica-1140093013.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

colombia, gustavo petro, 📈 mercados y finanzas, carne, inflación, 💬 opinión y análisis