https://sputniknews.lat/20230818/por-que-bajaron-tanto-las-exportaciones-de-colombia-1142772051.html

¿Por qué bajaron tanto las exportaciones de Colombia?

¿Por qué bajaron tanto las exportaciones de Colombia?

Sputnik habló con el economista José Antonio Ocampo para clarificar las cifras que muestran una disminución sustancial si se compara a junio de 2022 con el... 18.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-18T11:42+0000

2023-08-18T11:42+0000

2023-08-18T18:43+0000

colombia

josé antonio ocampo

comercio exterior

exportaciones

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139313268_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f775072a4dd6afc8437755e12e3606c1.jpg

Una de las noticias económicas que más ha llamado la atención en Colombia, en las últimas semanas, fue la disminución de las exportaciones en un 27,5% comparando junio de este año y de 2022.De hecho, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las ventas externas del país alcanzaron en dicho mes un valor de 3.986 millones de dólares, mientras que el año pasado ingresaron por ese concepto 5.497 millones de dólares.Y aunque Colombia, a lo largo de su historia, no se ha consolidado como un gran país exportador, los principales productos que salen rumbo al exterior (hidrocarburos y café) varían su valor dependiendo de lo que suceda en la inestable Bolsa de Nueva York, la más importante del mundo.Es decir, a primera vista, que lo sucedido no depende de un mal manejo de la economía del Gobierno de Gustavo Petro, como algunos parlamentarios de oposición han dicho en los pasillos del Congreso, sino de factores externos que son imposibles de controlar.Aún más, el exfuncionario de Gobierno indica que es necesario hacer una salvedad: "No ha disminuido el volúmen [de las exportaciones], solo el valor".Ocampo, una de las voces más respetadas en materia económica del país, estuvo en la cartera de Hacienda por ocho meses. Durante ese periodo fue conocido por mantener la tranquilidad en los mercados y salvar a sus colegas de otros ministerios cuando daban declaraciones erradas.El también sociólogo agrega que si se miran las exportaciones no tradicionales —productos químicos, confecciones, flores, entre otras—, su valor se ha mantenido y no registrado el crecimiento esperado debido a que en Venezuela ha bajado la demanda."Pude hablar con Germán Umaña, ministro de Comercio, y cree que esto es algo temporal y que habrá un aumento de 600 a 800 millones de dólares de lo que se exporta al país vecino. El Gobierno colombiano ha hecho un trabajo serio y esperemos que esto se materialice pronto", asegura Ocampo.En este sentido, "hay que reconocer que el dinamismo que se esperaba de Venezuela, luego de la apertura de la frontera, ha bajado", añade.El exfuncionario también asegura que si bien las exportaciones en Colombia nunca han representado más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB), se esperaba en este semestre que sobrepasaran el 13,69% que reportan en estos momentos.Así las cosas, el especialista hace un llamado a quienes no son responsables al dar declaraciones sobre este tema y recuerda que el aumento de las exportaciones no tradicionales es bastante positivo para un país que tiene en los primeros puntos de su agenda de gobierno el cambio energético, es decir, empezar, de a poco, a dejar de depender tanto del petróleo."Es alentador, pero también claro que no es algo que suceda de la noche a la mañana. Habrá que ver cómo el Gobierno actual mantiene los incentivos", señala Ocampo.Igualmente enfatiza que ha pasado algo afortunado y es, por el lado de las importaciones, la disminución, que en años anteriores se debía a la alta demanda. "Preocupante que caigan las compras de maquinaria y equipo, pero no la de bienes que llegan de afuera".¿Mejora la balanza comercial del país?La balanza comercial de un país mide la relación entre las exportaciones e importaciones que se hacen en un determinado periodo de tiempo. Y de ese análisis se puede deducir si una nación vive un superávit comercial —cuando vende más de lo que compra—, se mantiene en un punto de equilibrio o, por el contrario, hay un déficit y se es más dependiente. Un juego de balanza bastante complicado.Sputnik le preguntó a Ocampo sobre la inversión extranjera, a lo que el economista respondió: "Todavía no hay datos concretos. Los que hay son de la balanza cambiaria, que entrega el Banco de la República [banco central], y que dejan ver el flujo de dólares y no la inversión extranjera. Ya si miramos por el lado cambiario, está sí está aumentando y eso es positivo", concluyó.Por ahora, mientras que la disminución de las exportaciones siga teniendo poco impacto en la tasa de cambio, gracias al flujo de divisas y la confianza de los mercados, el panorama es positivo para Colombia.

https://sputniknews.lat/20230811/el-impacto-economico-de-el-nino-que-herramientas-tiene-colombia-para-reducirlo-1142491703.html

https://sputniknews.lat/20230811/la-prohibicion-de-la-exploracion-petrolera-en-colombia-podria-hundir-su-economia-1142498249.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya

colombia, josé antonio ocampo, comercio exterior, exportaciones, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis