https://sputniknews.lat/20230819/de-la-sequia-a-las-inundaciones-las-lluvias-llegan-con-fuerza-a-argentina-y-uruguay-1142813753.html

De la sequía a las inundaciones: las lluvias llegan con fuerza a Argentina y Uruguay

De la sequía a las inundaciones: las lluvias llegan con fuerza a Argentina y Uruguay

La sequía que afectaba a Argentina y Uruguay se convirtió en inundaciones en algunas zonas de sus territorios, producto de intensas lluvias registradas en... 19.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-19T05:30+0000

2023-08-19T05:30+0000

2023-08-19T05:30+0000

américa latina

argentina

uruguay

la plata

clima

el niño (fenómeno natural)

lluvias

lluvias torrenciales

tormenta

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/12/1142813371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c31c58994ec4a3b46bd664a39d508438.jpg

De la sequía que caracterizó a sus territorios en los últimos meses, Argentina y Uruguay pasaron a sufrir inundaciones y suelos anegados en varias zonas producto de las intensas lluvias registradas entre el miércoles 16 y el viernes 18 de agosto.En Argentina, la lluvia golpeó fuerte a la provincia de Buenos Aires, en el centro-este del territorio. La ciudad de San Fernando registró un acumulado de 117 milímetros mientras La Plata, capital de la provincia, sufrió la caída de 89 milímetros de precipitación y la seria afectación de varios barrios.La cuenca del río Santa Lucía, que abastece de agua potable a la zona metropolitana de Montevideo, registró 184 milímetros de lluvia. El fenómeno fue un alivio para el déficit hídrico que dejó a la capital uruguaya sin agua potable pero también dejó familias evacuadas producto de la saturación del drenaje de la ciudad."Hasta la llegada del sistema frontal, toda la zona se encontraba caracterizada por la presencia de aire cálido y húmedo. El gran contraste entre las dos masas de aire fue un factor determinante para el desarrollo de tormentas fuertes y lluvias intensas", detalló Reinoso.El experto explicó además que "el desplazamiento de un anticiclón en el Atlántico" provocó una rotación del viento al sector este y un "importante ingreso de humedad desde el Océano que favoreció la persistencia de las precipitaciones".Las inundaciones que se registraron fundamentalmente en La Plata y en zonas de Montevideo obedecieron, según el especialista, también a factores no meteorológicos como el tipo de suelo.A pesar de que se trató de un evento puntual que no está relacionado con El Niño, Reinoso recordó que el fenómeno climático "se está desarrollando" en la región y se espera que el fenómeno se encuentre "activo" desde mediados de la primavera. En ese sentido, recordó que se trata de "un fenómeno climático que altera el régimen de precipitaciones en nuestra región" y que expondrá sus efectos "a través de los meses"."Desde mediados de la primavera, podemos esperar un aumento gradual en la frecuencia y en la cantidad de precipitación. Algo que, con el tiempo, veremos impactado en las estadísticas", profundizó el meteorólogo.De todas maneras, aclaró que el fenómeno de El Niño "no tiene los mismos efectos en todo el país ni en todas las estaciones del año" y que "no necesariamente implica inundaciones o eventos extremos".

https://sputniknews.lat/20230718/rusia-dona-a-uruguay-28-toneladas-de-agua-potable-debido-a-la-sequia-1141684865.html

https://sputniknews.lat/20230118/la-sequia-no-termina-y-provoca-estragos-en-argentina-paraguay-y-uruguay-1134794128.html

argentina

uruguay

la plata

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, uruguay, la plata, clima, el niño (fenómeno natural), lluvias, lluvias torrenciales, tormenta, 💬 opinión y análisis