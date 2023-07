"Opiniones con miopía de la realidad": la polémica entre Uruguay y la ONU por la crisis hídrica

https://sputniknews.lat/20230718/opiniones-con-miopia-de-la-realidad-la-polemica-entre-uruguay-y-la-onu-por-la-crisis-hidrica-1141650766.html

El país sudamericano enfrenta una crisis hídrica sin precedentes que tiene al suministro de agua potable para consumo humano en entredicho. En diálogo con... 18.07.2023, Sputnik Mundo

La sequía expuso problemas en el suministro de agua potable para la capital uruguaya y alrededores. La sostenida baja en los principales reservas hídricas, obligó a fines de abril a captar agua de tramos del río Santa Lucía con mayor salinidad por encontrarse más cerca del Río de la Plata, con lo que aumentaron los niveles de cloruro presentes en la red de saneamiento pública.Ante la situación, el pasado 19 de junio de 2023, el Gobierno de Luis Lacalle Pou decretó el estado de emergencia hídrica para el Área Metropolitana de Montevideo, que además comprende los departamentos colindantes de Canelones y San José (sur), los cuales concentran casi el 60% de la población del país.Además el Ejecutivo dispuso de la exoneración de impuestos al agua embotellada, en pos de bajar los precios en el mercado para sostener el acceso al agua potable, a la vez que el Ministerio de Salud Pública defiende la potabilidad y salubridad del agua de cañería.En este contexto, relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas redactaron un informe en el que se exhorta al Gobierno uruguayo a priorizar el agua para el consumo humano por sobre el consumo industrial.El comunicado de la ONU señala además el riesgo de privatización "de facto" del agua para consumo humano "obligando a la población a comprar agua" embotellada. Por su parte, el Gobierno de uruguayo calificó como "inexacto" el informe del organismo.La diputada Lucía Etcheverry, perteneciente al opositor Frente Amplio (izquierda), y presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados del Uruguay, enfatizó en diálogo con Sputnik que el informe del organismo internacional fue elaborado "sobre la base de una opinión de profesionales que son independientes"."No hubo un problema de intromisión ni nada, lo que hicieron fue mostrar una situación que es real. El Gobierno no está cumpliendo y no está garantizando el acceso al agua potable para el consumo humano a 1,8 millones de personas", subrayó Etcheverry.Por su parte el senador del oficialista Partido Nacional Sebastián da Silva afirmó ante Sputnik que Uruguay, "tiene recursos hídricos suficientes como para atender a su población e incrementar su producción", y agregó que "todo lo que se diga detrás de un escritorio desde Europa, sin conocer la realidad y con manifiesta intención política, no es de recibo".Da Silva indicó que, desde su asunción en marzo de 2020, el Gobierno de coalición liderado por el presidente Luis Lacalle Pou abordó la problemática "del abastecimiento del agua metropolitana. La decisión de recogerla del Río de la Plata fue tomada el año pasado", afirmó en referencia al proyecto Neptuno, iniciativa público-privada que apunta a sumar recursos hídricos a partir de la construcción de planta potabilizadora en la localidad de Arazatí, departamento de San José.De acuerdo con el senador oficialista el país atraviesa "la peor sequía de los últimos 100 años", pero de este hecho destacó como positivo que "dejó de manifiesto la vulnerabilidad de depender solo del río Santa Lucía".Para la diputada Etcheverry, el Uruguay "ha tenido siempre estándares muy altos respecto a la calidad del agua", pero con la crisis hídrica queda en evidencia que el país "necesita tener una política de gestión mucho más moderna y tiene que sentarse a generar los aprendizajes y los conocimientos para que podamos anticiparnos a crisis similares y a un manejo mucho más equilibrado de este recurso".Consumo industrialEl informe de la ONU remarcó que en el país austral se recomendó reducir el uso de agua potable a la población, pero no se aplicaron restricciones a las industrias y consumidores de gran escala.Asimismo, el texto señala que los expertos señalaban desde hace años que "la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaban contaminando ese líquido y causando su escasez en el país"."Hemos venido lidiando con esta sequía hace tres años. Lo otro es panfleto izquierdista, que es uno más. Lástima que se haya internacionalizado al punto que un exdiputado de la izquierda se meta en nuestros asuntos", expresó el senador en referencia a Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento y exdiputado español por Podemos.Por su parte, la diputada Etcheverry recalcó que la actual crisis de acceso al agua para el consumo humano, "es una realidad desde hace meses y una situación que, además, es parte de una crisis que estaba advertida".La diputada señaló además que los impuestos al agua embotellada que consume la población fueron retirados "casi dos meses" más tarde, "por lo cual la crisis termina absorviéndola el bolsillo de cada familia en el Área Metropolitana"."Tiene que haber un diálogo donde estén los empresarios, los industriales, los trabajadores, la comunidad y sociedad civil organizada, por supuesto la academia y también los partidos políticos y sobre la base de eso, tenemos que poder avanzar. Con una mirada país sobre el recurso", destacó Etcheverry.Cambio climáticoSegún la óptica del senador del oficialista Partido Nacional, "el cambio climático tiene desafíos enormes, tanto en la sequía como en las inundaciones. La sequía es como un cáncer, te mata de a poco. Las inundaciones son como un infarto, que mata rápidamente".Para Etcheverry, "el cambio climático no es porque sí. No es un fenómeno solamente de la naturaleza. Es una naturaleza sobre la que hemos intervenido, no Uruguay sino el mundo. Por supuesto, nosotros también tenemos acciones nuestras que tienen que ver con el manejo del recurso y la producción y algunas políticas de desarrollo que hay que analizar", advirtió.La actual crisis y los coletazos del cambio climático "implican pensar un poco la producción, los distintos usos que tiene el agua y dentro de estos usos hay diferentes sectores. Hay que sentarse y analizarlos", indicó la diputada frenteamplista."Tenemos que ser conscientes. Tenemos que anticiparnos y generar una política en donde se logre, en una transición responsable, cuidadosa y equilibrada, que no nos sucedan más estas situaciones", concluyó Etcheverry.

