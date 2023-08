https://sputniknews.lat/20230819/que-papel-jugo-eeuu-en-el-golpe-de-estado-contra-salvador-allende-1142821274.html

¿Qué papel jugó EEUU en el golpe de Estado contra Salvador Allende?

¿Qué papel jugó EEUU en el golpe de Estado contra Salvador Allende?

Tras la aprobación en el Congreso chileno para que la Cancillería de ese país solicite a Washington la desclasificación de documentos secretos relacionados con... 19.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-19T02:20+0000

2023-08-19T02:20+0000

2023-08-19T02:20+0000

gps internacional

salvador allende

eeuu

política

chile

perú

dina boluarte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/13/1142821118_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_8a374b0dd51615eaa9db9b285a88fd8f.jpg

GPS Internacional GPS Internacional

Recientemente, la Cámara de Diputados de Chile aprobó solicitar a Washington que desclasifique los archivos secretos que vinculan a la Casa Blanca con el golpe de Estado perpetrado del 11 de septiembre de 1973. Esta iniciativa, que es impulsada por legisladores del partido Convergencia Social, fue aprobada con 125 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones. Sobre ello, "desde gente del poder económico del país se hizo todo lo posible para derrocar a Allende con la ayuda de Estados Unidos", sostuvo Candia.Sin dudas que, en el contexto de los 50 años del golpe, "uno de los principales debates que se ha dado en el país es respecto de las causas de esta intervención cívico militar que puso fin al Gobierno democrático de Salvador Allende", dijo. Sin embargo, "dentro de las causas y responsabilidades se eluden aquellas de Estados Unidos", expresó. Recordemos que "tanto el ex secretario de Estado, Henry Kissinger, así como el expresidente Richard Nixon, tuvieron una gran injerencia previo a la dictadura militar".La dictadura cambió la matriz económica del paísCon la excepción del Gobierno de Carter, "el apoyo por parte de las distintas administraciones norteamericanas fue permanente", sostuvo. Por lo que "hablar de Estados Unidos y del golpe en Chile no es una generalidad, sino que hay datos concretos que fueron moldeando este proceso militar", sostuvo. Eso se reflejó también en aspectos culturales y económicos "con la presencia de los economistas formados en la Universidad de Chicago, que construyeron el modelo económico neoliberal chileno", concluyó Candia.Perú: Boluarte amplía su aparato represor El Gobierno peruano crea "nuevas unidades represiva para contener las crecientes demandas sociales", dijo el analista Mauricio Quiroz.Lima busca crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional y sumar efectivos para contener el déficit de entre 40.000 y 50.000 uniformados. En este marco, "todo régimen autoritario y fascista tiene la particularidad de armar un equipo especializado y masivo para poder contener las demandas sociales, particularmente cuando se presentan situaciones de crisis social, económica y política", explicó el sociólogo peruano. En este caso "se presentaron las tres juntas", añadió.Este Gobierno, "que nació de un golpe de Estado, quiere utilizar a las fuerzas armadas para poder contener esta protesta antigolpista que se está dando en Perú desde que depusieron a Pedro Castillo", dijo. En este contexto, "existe el agravante de que los soldados no tienen formación de Derechos Humanos ni de contención de protesta social, por lo cual se irán de frente a batirse con la población que decidirá protestar", concluyó el Vicepresidente del Instituto Pueblo Continente.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los proyectos de sustentabilidad en la transición productiva promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

eeuu

chile

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

salvador allende, eeuu, política, аудио, chile, perú, dina boluarte