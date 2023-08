Un aspirante presidencial mexicano denuncia haber sido retenido y encañonado por policías

https://sputniknews.lat/20230819/un-aspirante-presidencial-mexicano-denuncia-haber-sido-retenido-y-encanonado-por-policias--1142823291.html

"Cuando íbamos saliendo de Coatzacoalcos, un convoy de seis camionetas se nos cruzó con armas largas, le apuntaron a la gente y a mí, sin decirnos nada. No nos dijeron cuál era el motivo, nos tuvieron ahí por un espacio de 30 minutos y sin decirnos nada se marcharon", dijo en entrevista para la cadena Radio Fórmula. El también exgobernador de Chiapas afirmó que, hasta el momento, no se ha comunicado con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García."No he hablado con él [Cuitláhuac García], ahorita voy en carretera. Me voy a comunicar con el gobernador para que nos dé una explicación […] es peligroso porque también venían mujeres que también les apuntaron con las armas y puede pasar un accidente y más porque no nos dijeron cuál era el motivo", declaró Velasco.Tras la denuncia, el presidente del partido oficialista Morena, Mario Delgado, se pronunció en contra de lo sucedido y comentó que "ojalá se aclare lo sucedido".Ninguno de los otros aspirantes presidenciales se han pronunciado sobre lo denunciado por Velasco. Niegan actuación ilegalMinutos después de la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que la acusación sobre el "presunto exceso de fuerza" es una versión "imprecisa".A través de su cuenta de Twitter, las autoridades locales dijeron que "los efectivos se apegaron a los protocolos establecidos durante la implementación de operativos y filtros de seguridad"."Por tal motivo y en apego a los derechos humanos de todo ciudadano, los uniformados actuaron como corresponde al observar unidades con cristales polarizados y al verificar la situación, los tripulantes continuaron su camino sin contratiempos", señaló la Secretaría.

