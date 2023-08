https://sputniknews.lat/20230820/la-estacion-rusa-luna-25-se-estrella-contra-la-superficie-lunar-segun-calculos-preliminares-1142847572.html

La estación rusa Luna-25 se estrella contra la superficie lunar, según cálculos preliminares

La estación rusa Luna-25 se estrella contra la superficie lunar, según cálculos preliminares

Según los cálculos preliminares, la estación espacial rusa Luna-25 se desplazó a una órbita equivocada, lo que llevó a una potencial colisión con la superficie... 20.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-20T09:03+0000

2023-08-20T09:03+0000

2023-08-20T09:27+0000

tecnología

🚀 conquista espacial

la luna

roscosmos

luna-25 (luna-glob)

espacio

soyuz-2.1b

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/14/1142847404_0:205:945:737_1920x0_80_0_0_7ab7957e105c38bcd105bbea581f164d.jpg

"Según los resultados de los análisis preliminares, debido a la desviación de los parámetros de impulso reales respecto a los calculados, la nave Luna-25 se desplazó a una órbita no calculada y dejó de existir como consecuencia de una colisión con la superficie de la Luna", señala el comunicado.Desde Roscosmos explicaron que el 19 de agosto la estación recibió un impulso para pasar a la órbita elíptica previa al lanzamiento. Alrededor de las 14:57 (GMT +3), la comunicación con Luna-25 se interrumpió. Las medidas para buscar la nave espacial y restablecer la comunicación con ella no dieron ningún resultado.Según la corporación, una comisión especial interdepartamental investigará los motivos de la pérdida de la estación automática.El vehículo de lanzamiento Soyuz-2.1b, que llevaba la primera misión lunar rusa en 47 años, Luna-25, despegó desde el cosmódromo de Vostochni, en el Lejano Oriente, el 11 de agosto.Los días 12 y 14 de agosto, la estación espacial hizo dos correcciones de trayectoria y el 16 de agosto entró en la órbita lunar. El 18 de agosto, Luna-25 ajustó la órbita para prepararse para el alunizaje en el satélite terrestre.El 19 de agosto, se informó que una situación inesperada a bordo de la estación no permitió la transferencia a la órbita previa de alunizaje con los parámetros especificados.En 2027, Rusia planea realizar el lanzamiento del orbitador Luna-26; para 2028 se prevé la misión de la sonda Luna-27 y para 2030, la del módulo Luna-28.

https://sputniknews.lat/20230817/la-mision-rusa-luna-25-toma-su-primera-foto-de-la-cara-oculta-del-satelite-terrestre-1142748298.html

la luna

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🚀 conquista espacial, la luna, roscosmos, luna-25 (luna-glob), espacio, soyuz-2.1b, rusia