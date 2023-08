https://sputniknews.lat/20230821/eeuu-vive-epidemia-de-locura-criticas-a-biden-por-financiar-a-kiev-e-ignorar-incendios-en-hawai-1142862862.html

EEUU vive "epidemia de locura": críticas a Biden por financiar a Kiev e ignorar incendios en Hawái

EEUU vive "epidemia de locura": críticas a Biden por financiar a Kiev e ignorar incendios en Hawái

Los cuestionamiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no han parado de aumentar, luego de apenas enviar unos breves comentarios por redes sociales y... 21.08.2023, Sputnik Mundo

El viernes 18 de agosto, la tibia reacción de Biden ante los incendios en la isla hawaiana de Maui (que incluyó un lacónico "sin comentarios" al ser consultado por la prensa sobre el tema la semana pasada), en contraste con su fervor por la escalada bélica de Kiev, fue uno de los temas debatidos durante un segmento de la cadena Fox News.Con este nuevo envío, según precisó el Gobierno de EEUU, Ucrania podrá procurar la adquisición de "artículos de defensa y servicios del Pentágono", que incluyen municiones de defensa antiaérea, cartuchos de artillería y elementos de capacidad antiblindaje, informó el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken."Este es uno de los mayores escándalos. El Wall Street Journal reportó ayer en primera plana que los demócratas destinaron más dinero en una legislación para el cambio climático que para mitigar los incendios forestales", respondió el analista Steve Moore, de amplia trayectoria en medios y centros de estudios conservadores.Moore continuó aseverando que los incendios forestales en Hawái y las víctimas que ha causado, que ya aumentaron a las 110 confirmadas según los últimos reportes, son producto no del cambio climático, sino del "fanatismo" por el cambio climático.En ese sentido, Bruce aludió a la falta de supervisión, en una región gobernada por el Partido Demócrata, a la compañía estatal de energía Hawaiian Electric, señalada por ser responsable de potenciar el fuego que arrasó con la comunidad costera de Lahaina por no sacar la energía de la red, pese a los fuertes vientos."Esto es una epidemia de locura en cuanto a política ambiental", concluyó el analista.En los días previos, figuras republicanas, como la congresista Marjorie Taylor Greene, entre muchos otros, alzaron sus voces para criticar duramente al presidente Biden por su falta de apoyo a las víctimas de los incendios y su preferencia por el financiamiento militar a Kiev."Nuestro Gobierno está enviando 1.000 millones de dólares a Ucrania cada mes para financiar su Gobierno, ¿pero no puede gastar más de 700 dólares por un hogar para los estadounidenses que lo perdieron todo?", cuestionó la parlamentaria.Acorralado por las críticas, que también vinieron de algunas figuras de su propio partido, el presidente Biden finalmente anunció que visitaría Hawái el lunes 21 de agosto, unos diez días después de que fuese declarada la emergencia por los devastadores incendios.

