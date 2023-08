https://sputniknews.lat/20230821/el-ataque-quimico-de-guta-mostro-como-occidente-hara-todo-para-entorpecer-a-los-demas-1142893525.html

El ataque químico de Guta mostró cómo Occidente "hará todo" para entorpecer a los demás

Hace 10 años, militantes antigubernamentales sirios organizaron un mortífero atentado de bandera falsa que estuvo a punto de provocar una invasión... 21.08.2023, Sputnik Mundo

internacional

siria

rusia

eeuu

🌍 oriente medio

política

seguridad

bashar asad

ataque químico

ataque de eeuu y sus aliados contra siria por supuesto uso de armas químicas

El 21 de agosto de 2013, militantes antigubernamentales sirios que luchaban contra el Gobierno del presidente de Siria, Bashar Asad, utilizaron proyectiles cargados con sarín para atacar Guta Oriental, una zona densamente poblada situada en la periferia oriental de Damasco, la capital siria.El ataque, que se cobró entre 300 y 1.700 vidas, tuvo lugar después de que el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, calificara rápidamente de "línea roja" para EEUU cualquier posible uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio. Las potencias occidentales se apresuraron a culpar del ataque al Gobierno sirio, y EEUU llegó a plantearse abiertamente una invasión del país de Oriente Medio.La crisis subsiguiente se resolvió pacíficamente gracias a un acuerdo negociado con la ayuda de Rusia, que implicaba la destrucción de las armas químicas de Siria bajo la supervisión de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).Esta marcha atrás de última hora en la política de línea roja de Obama sobre las armas químicas en Siria se debió al parecer a varios factores, de acuerdo con Vanessa Beeley, periodista de investigación independiente especializada en asuntos de Oriente Medio.Señaló que Obama, que en aquel momento "se había comprometido a aumentar el personal militar estadounidense en Afganistán", era reacio a verse "coaccionado a asumir compromisos similares en Siria.""Por supuesto, Obama también fue responsable del aumento de la guerra con aeronaves no tripuladas, en particular en Yemen, pero su reticencia a verse obligado a llevar a cabo una agresión militar basada en un expediente potencialmente dudoso fue la base de su marcha atrás en la retórica de la línea roja que tomó a muchos por sorpresa en su Administración", señaló Beeley.La periodista también especuló con la posibilidad de que la Administración Obama de entonces pensaba que el Gobierno de Bashar Asad no duraría mucho y no se esperaba que Rusia acudiera en ayuda de Siria en 2015."La prudencia de Obama se basó en los consejos de su Inteligencia, pero también en la expectativa de que la agenda de EEUU se lograría en Siria sin enturbiar las aguas y convertir el conflicto en uno directo y en confrontación con los aliados de Siria, a saber, Irán y Hezbolá", especuló Beeley. "Se creía que una guerra de poder terrorista alimentada y armada por la alianza estadounidense sería suficiente para derrocar al Gobierno sirio", agregó.Señaló que, antes del despliegue de Rusia en 2015, ISIS* estaba "floreciendo" en Siria "a pesar de las afirmaciones de EEUU de que estaban luchando contra el grupo terrorista". John Kerry, el secretario de Estado de EEUU en la Administración Obama, fue grabado de hecho diciendo en una sesión a puerta cerrada de la ONU que la Casa Blanca esperaba utilizar a ISIS como medio de lucha contra Asad.Estos planes, sin embargo, fueron finalmente frustrados con la ayuda de Rusia y "la marea de terror desatada por el cártel de cambio de régimen liderado por EEUU y el Reino Unido fue revertida", afirmó Beeley. La periodista también reflexionó que la crisis desatada por estos ataques con armas químicas en Siria muestra esencialmente cómo Occidente "hará todo lo que esté a su alcance para imponer agendas regionales"."La cuestión de las armas químicas en Siria, una narrativa utilizada ampliamente por los regímenes occidentales, sus medios de comunicación alineados e incluso la ONU basada en eventos escenificados producidos por sus embajadas patrocinadas [como los Cascos Blancos] con grupos terroristas en Siria, son falsas banderas diseñadas para justificar el aumento de la intervención militar directa y por poder en Siria", explicó.Beeley también observó que "Occidente tiene un libro de jugadas muy limitado", ya que actualmente se están utilizando tácticas similares en Ucrania, donde Rusia "está siendo responsabilizada de sucesos que fueron escenificados y llevados a cabo por las brigadas nazis contra la población rusoparlante", siendo Bucha uno de esos ejemplos.

siria

eeuu

siria, rusia, eeuu, 🌍 oriente medio, política, seguridad, bashar asad, ataque químico, ataque de eeuu y sus aliados contra siria por supuesto uso de armas químicas, eeuu amenaza con atacar siria por el supuesto ataque químico en duma, 🛡️ zonas de conflicto