El enviado ruso arremete contra la incesante retórica y "obsesión" rusófoba de EEUU en la APEC

El enviado ruso arremete contra la incesante retórica y "obsesión" rusófoba de EEUU en la APEC

Estados Unidos utiliza continuamente la retórica antirrusa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), al tiempo que... 21.08.2023

"Estados Unidos todavía no puede renunciar a la retórica antirrusa en la APEC. Sus aliados más fieles se hacen eco obedientemente de ellos", dijo Berdiyév. "Sin embargo, estas travesuras se están desvaneciendo gradualmente. Una minoría dócil asiente a Washington. Sin embargo, muchas delegaciones admiten que esperan con ansias el final de esta obsesión estadounidense."En 2022, señaló el diplomático, la presidencia tailandesa hizo todos los esfuerzos posibles para evitar que el foro tomara decisiones ilegítimas que eluden el principio fundamental del consenso. Moscú espera que APEC vuelva a funcionar de manera constructiva después de que finalice la presidencia de Estados Unidos, añadió el representante ruso. Berdiyév enfatizó que Rusia exige insistentemente del lado anfitrión el cumplimiento de toda la gama de obligaciones como presidente del foro."Esperamos que el sentido común prevalezca en la preparación de la cumbre y sus documentos finales, y se dé prioridad a lograr acuerdos de consenso en interés de todas las economías de APEC", dijo. "En general, lamentamos que las decisiones destructivas de los estadounidenses tengan un impacto negativo en la productividad de APEC, y esperamos que esta importante plataforma de cooperación regional, que ha pasado muchos años de pruebas de fortaleza y relevancia, vuelva a funcionar de manera constructiva al final del ciclo actual".Esfuerzos de occidente para socavar los principios de APECOccidente está aumentando el nivel de confrontación en el foro de APEC al llevar a la plataforma discusiones geopolíticas que están mucho más allá de la agenda del foro, expuso a Sputnik Berdiyév. Además, el delegado ruso destacó que varios miembros de APEC, amistosos en relación a Rusia, están a favor de la estricta adhesión a los principios y normas básicas del foro y se centran en las cuestiones de integración económica. Rusia también busca evitar el alejamiento del componente de integración económica de esta asociación.Junto con la participación en el G20, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), la afiliación en APEC es una de las áreas clave de la diplomacia multilateral rusa dirigida a eliminar todas las barreras irrazonables y construir un entorno efectivo en todo el continente, subrayó Berdiyév.De acuerdo con el funcionario ruso, Estados Unidos, siendo el anfitrión de APEC en 2023, ha ignorado por completo sus compromisos de no discriminación."La parte rusa acordó la presidencia estadounidense en APEC en 2023, después de recibir garantías de su parte de que cumplirían estrictamente la totalidad de las obligaciones respectivas con todas las economías que forman parte de APEC. Se prestó especial atención a confirmar la disposición de la presidencia para garantizar el acceso completo de todas las delegaciones a los eventos sin dobles raseros y arbitrariedad", confirmó Berdiyév."Desafortunadamente, los estadounidenses, acostumbrados a vivir en cautiverio de su propia exclusividad, una vez más desautorizaron por completo estas promesas con sus acciones". El diplomático señaló que esto concierne tanto a la organización de los procesos de trabajo como al contenido de la agenda de APEC de este año. De conformidad con Berdiyév, Washington está intensificando sus esfuerzos para reemplazar la colaboración inclusiva en la región del Indo-Pacífico con los formatos centrados en Occidente. "Vemos la acumulación de esfuerzos de EEUU para reemplazar la naturaleza inclusiva de la cooperación en la región de Asia y el Pacífico con formatos de interacción centrados en Occidente en línea con el proyecto 'Indo-Pacífico' de EEUU", indicó Berdiyév. "Estamos convencidos de que las nuevas líneas divisorias en la región asiática crearán barreras para los lazos prácticos entre las economías de APEC y el funcionamiento normal de las cadenas de valor agregado". El diplomático ruso señaló que los requisitos previos para un escenario tan negativo ya son visibles en el contexto de los intentos de EEUU y de sus aliados por remodelar la agenda de comercio e inversión en la región de Asia y el Pacífico, mediante la promoción de mecanismos alternativos, para la llamada interacción económica en el marco de la región del Indo-Pacífico.Obstrucciones a la diplomacia rusaVarios delegados rusos no recibieron un visado estadounidense para participar en la tercera reunión ministerial y de altos funcionarios de APEC en Seattle, agregó Berdiyév."En el marco de la tercera serie de reuniones de altos funcionarios del foro, los representantes de varios departamentos rusos no pudieron asistir a las reuniones pertinentes. Varios delegados no recibieron visados en lo absoluto y, en algunos casos, se emitieron permisos de entrada durante o después de las reuniones principales", precisó Berdiyév. "La situación actual crea serios obstáculos para nuestra participación plena en las actividades de APEC bajo la presidencia estadounidense y no puede dejar de afectar su efectividad y credibilidad".Punto de vista ruso sobre APECDe acuerdo con Berdiyév, Moscú considerará el menoscabo de los derechos de los miembros de APEC por parte de Washington al tomar una decisión sobre su representación en la próxima cumbre de líderes en noviembre."Washington sigue perdiendo la cara como participante responsable en la comunicación internacional, un jugador negociable. Observamos los crecientes apetitos de la parte estadounidense, en particular, su comportamiento inapropiado y la infracción de otras economías, en particular, la de Hong Kong", comunicó Berdiyév. Al mismo tiempo, Berdiyév informó que por delante está la presidencia de Perú y Corea del Sur, y Rusia ya ha establecido un diálogo sustantivo con colegas de Lima, quienes buscarán un "denominador común" y se centrarán en los esfuerzos colectivos para fortalecer el potencial económico y de integración. "En este contexto, planeamos una serie de iniciativas y proyectos conjuntos específicos, incluida la participación de los círculos empresariales y académicos rusos", agregó.Tendencias en la economía globalMoscú espera que se complete a tiempo la revisión de las cuotas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, de hecho, se redistribuyan a favor de las naciones subrepresentadas, incluida China, manifestó Berdiyév."Esperamos con interés la finalización oportuna [antes del 15 de diciembre de este año] de la decimosexta revisión general de las cuotas del FMI y su redistribución real a favor de los países subrepresentados, principalmente China y otros países en desarrollo", dijo Berdyev. "Cualquier otra opción de reforma, incluido mantener el status quo en términos de votos en el FMI o implicar su redistribución simbólica, se convertirá en una ilustración de la falta de voluntad de Occidente para renunciar a sus posiciones dominantes en las instituciones de Bretton Woods que ya se han convertido en un anacronismo".En cuanto a las reformas de las instituciones financieras multilaterales, principalmente el FMI y el Banco Mundial, el alto diplomático ruso especificó que la comunidad mundial aún tiene que determinar su dirección y parámetros principales."Cualquier cambio debe elaborarse en formatos universales sobre una base transparente y no discriminatoria, tener en cuenta las características financieras de varios países y tener beneficios reales para los Estados en desarrollo", opinó. A principios de junio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al hablar sobre los Informes de política en nuestra agenda común, manifestó que se necesitaban reformas a las cuotas del FMI y que la representación de las naciones en desarrollo, tanto en el FMI como en el Banco Mundial, debería ampliarse para abordar las injusticias y los prejuicios sistémicos en la arquitectura financiera internacional y propuso un órgano representativo de alto nivel para supervisar todo el sistema. Los países de Asia, África y América Latina tienen un interés creciente en nuevas formas de pago, agregó el alto funcionario ruso en APEC."En la Unión Económica Euroasiática (UEE), según datos preliminares, ya más del 90% de las transacciones se llevan a cabo en las monedas de los Estados miembros, el rublo está razonablemente a la cabeza".Berdiyév señaló que APEC, al igual que otros formatos multilaterales especializados, no se mantiene al margen de los problemas de las finanzas globales."Estos incluyen, entre otras cosas, la creciente presión inflacionaria, los altos niveles de deuda, la falta de recursos para financiar el desarrollo global, la volatilidad del mercado y una crisis en el sector bancario de algunos países desarrollados", explicó. "En estas condiciones, el sistema económico mundial atraviesa un período de adaptación a los nuevos desafíos y amenazas."Berdiyév declaró que se puede ver una disminución en el uso del dólar estadounidense, que se percibe cada vez más como un activo poco confiable."Los países de la mayoría global están reduciendo la proporción de monedas tóxicas, en primer lugar el dólar estadounidense y el euro, en sus transacciones financieras y de comercio exterior", expuso. "Esta tendencia es causada por el voluntarismo de sanciones del Occidente colectivo, que, con sus medidas restrictivas unilaterales e ilegítimas, ha erosionado la confianza en el sistema financiero centrado en Estados Unidos. También están las consecuencias de las políticas financieras irresponsables de muchos países desarrollados durante la pandemia de COVID-19, cuando lanzaron una imprenta para cubrir el déficit presupuestario, provocando burbujas en los mercados de productos básicos, y luego la inflación al consumidor y la disminución de los niveles de vida".El diplomático subrayó que el fortalecimiento del papel de las monedas nacionales es un proceso objetivo."Las razones políticas en el contexto de la guerra de sanciones lanzada por Estados Unidos quizá aún prevalezcan, pero la lógica económica tampoco puede descartarse. Basta recordar la deuda exorbitante acumulada por los estadounidenses, los interminables excesos en torno al déficit presupuestario", manifestó. "Las liquidaciones son cada vez más dinámicas en yuanes, el peso de la moneda china en los contratos comerciales de marzo de 2021 a marzo de 2023 aumentó del 1,9% al 4,5%, rupias indias, monedas de países árabes y otros países en desarrollo. El rublo ruso se está volviendo cada vez más popular y atractivo, especialmente en el espacio euroasiático", agregó.En respuesta a las sanciones, Rusia ha acelerado los esfuerzos para cambiar a monedas nacionales en el comercio. En febrero y marzo, el yuan reemplazó al dólar estadounidense como la moneda más negociada en Rusia. En abril, el FMI informó que el dólar estadounidense se ha depreciado desde octubre de 2022, pero sigue siendo más fuerte de lo que ha sido desde 2000. El mismo mes, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, declaró que el dominio del dólar estadounidense ha sido cuestionado por competidores como la tecnología blockchain y el yuan chino.Berdiyév habló después de que funcionarios y ministros de alto rango sostuvieron reuniones en Seattle donde abordaron asuntos de seguridad alimentaria y energía, entre otros temas, como parte de la tercera reunión ministerial y de altos funcionarios de APEC. La semana de líderes económicos de APEC se llevará a cabo en San Francisco en noviembre.

