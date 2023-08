https://sputniknews.lat/20230822/casi-3000-explosivos-hieren-a-65-efectivos-y-12-civiles-en-mexico-en-mas-de-4-anos-1142932867.html

Casi 3.000 explosivos hieren a 65 efectivos y 12 civiles en México en más de 4 años

Hasta la fecha, de esos artefactos detectados desde diciembre de 2018 que comenzó la actual administración, "los que han logrado explotar han herido a 77 elementos; 24 militares; 10 elementos de la Guardia Nacional; 31 policías y 12 civiles pertenecientes a delincuencia organizada", dijo el jefe castrense en conferencia de prensa. El informe actualizado fue presentado un día después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenó un reporte militar sobre el uso de minas caseras por parte de bandas criminales contra las Fuerzas Armadas y agentes policiales, que según reportes de prensa sumaban unas 2.000 desactivadas en casi un año. De diciembre de 2018 hasta el 21 de agosto de este año 2023 las fuerzas federales han decomisado 2.803 artefactos explosivos caseros. "Su gran mayoría no han explotado, se localizan o los delincuentes los tratan de activar y por la misma forma en que están elaborados no explotan", dice el parte castrense. El general Sandoval subrayó: "Sí explotan, pero no son de uso militar". Explosivos en tierra y dronesEl jefe castrense detalló que en tierra fueron interceptados 2.186 artefactos explosivos, 12 en vehículos y 605 en drones para detonar desde el aire.En la tercera parte del país —22 de los 32 estados mexicanos— las autoridades federales han confiscado este tipo de armamento casero.El central estado de Michoacán, una región boscosas y montañoso corazón del cultivo de aguacate (palta) de exportación, ocupa el primer lugar del recuento con 1.411 explosivos confiscados o estallados, seguido por Guanajuato con 664; y Jalisco 334, tres estados del centro-oeste del país.En los que va del año 2023 en curso, el total de explosivos interceptados es de 822 unidades.El parte militar no detalla las organizaciones que más utilizan ese tipo de armamento artesanal, pero los estados de Michoacán y Guanajuato son escenarios del Cartel Jalisco Nueva Generación, entre otros.Esos explosivos son inestables e inseguros en el terreno y "fallan en su mayoría", expresó el jefe militar.Las minas terrestres son "sembradas" en caminos de tierra y zonas urbanas del territorio mexicano en disputa como rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes.López Obrador subrayó que las operaciones de desactivación de explosivos son parte de la estrategia para combatir al crimen organizado que aterroriza a la población en sus disputas territoriales y causan bajas entre agentes de seguridad.Sin embargo, descartó que su proliferación reciente sea un "foco rojo" para las Fuerzas Armadas.Seis agentes policiales y judiciales murieron y 12 más resultaron heridos a mediados de julio pasado, en un atentando perpetrado por grupos criminales que simularon un hallazgo de restos humanos, en una trampa para montar una emboscada con explosivos caseros en el municipio de Tlajomulco, conurbano de Guadalajara, capital de Jalisco.La tasa de homicidios retrocedió a 25 por cada 100.000 habitantes en el país latinoamericano en 2022, después de tener un índice de 28 en 2021.Durante 2018, 2019 y 2020, su nivel fue de 29 por cada 100.000 habitantes, el más alto en la historia, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.Las cifras oficiales indican 32.223 asesinatos en 2022, cifra que representa una caída de 9,7 por ciento frente a los 35.700 reportados en 2021.

