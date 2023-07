https://sputniknews.lat/20230714/narco-o-terrorismo-ataque-en-mexico-reabre-debate-sobre-los-grupos-criminales-1141540980.html

¿Narco o terrorismo? Ataque en México reabre debate sobre los grupos criminales

¿Narco o terrorismo? Ataque en México reabre debate sobre los grupos criminales

En menos de una semana, más de una docena de personas fallecieron en México por dos violentos episodios perpetrados por grupos del crimen organizado

Durante las primeras horas del lunes 10 de julio se reportó un incendio provocado en la Central de Abasto de Toluca, capital del Estado de México, provocado por un presunto ataque a manos del crimen organizado operante en la zona. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la entidad, conurbada en una importante porción de su territorio con la capital del país, por el incendio fallecieron nueve civiles. Los hechos, que siguen bajo investigación, fueron condenados por autoridades y ciudadanos que pidieron justicia por los fallecidos. Un día después del terrible incendio, seis personas murieron en el municipio de Tlajomulco, en Jalisco, luego de que elementos de la Fiscalía del Estado y de la policía municipal fueran agredidos con artefactos explosivos arrojados por grupos criminales."Detonaron siete explosivos y uno más que afortunadamente no explotó, dejaron un saldo preliminar de seis fallecidos y 12 personas heridas. Es un acto de terror brutal y es un momento en el que en esta mesa estamos cerrando filas", declaró el gobernador Enrique Alfaro.Además, mencionó que el día del ataque una persona que participa en los colectivos de madres buscadoras —organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas por el crimen organizado o en crímenes de Estado— recibió una denuncia anónima en la que se le dijo que había una zona con restos humanos."Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que ocurrió es que fue una trampa para nuestros elementos. Esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos", afirmó el mandatario local.Este último ataque fue calificado por algunos funcionarios, como el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, como un acto de terrorismo, una categoría que también usó la Universidad de Guadalajara, principal recinto educativo de la entidad, para describir lo ocurrido en Tlajomulco. Y es que el ataque con explosivos en Jalisco y la agresión de fuego contra civiles en Toluca son lamentables pero no inéditos en un país que desde hace más de 15 años se encuentra sumido en altos índices de violencia, desatada tras la declaración de la llamada "Guerra contra el narco", que realizó el entonces presidente Felipe Calderón tan pronto como asumió el cargo en 2006. Al respecto, el politólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva explica a Sputnik que, a pesar de que algunos grupos del crimen organizado en el país utilizan tácticas implementadas por grupos terroristas, lo cierto es que el narcotráfico no puede ser calificado como tal por una poderosa razón. Con él coincide el especialista en seguridad e inteligencia Jesús Gallegos, académico del Instituto Rosario Castellanos, quien asevera que "es un exceso calificarlo como acto terrorista" y advierte sobre el riesgo de hablar a la ligera al catalogar estas agresiones criminales con esos conceptos. "Es una violencia criminal extrema que es consecuencia de dos fenómenos: el debilitamiento institucional de las autoridades en los tres niveles de Gobierno, ya sea por corrupción o impunidad, y por otro lado el fortalecimiento de las capacidades criminales a partir de una competencia por territorio", explica. De acuerdo con Gallegos, la posibilidad de que grupos del narcotráfico sean catalogados como terroristas está latente en los discursos de la oposición mexicana, y también fuera del país, una posibilidad en la que destaca Estados Unidos, donde hay varios esfuerzos de republicanos para catalogar como terrorista al narco mexicano. "Eso es lo peligroso, los usos políticos, que afectan a la credibilidad de los gobiernos y generan aún más incertidumbre en la sociedad", apunta el especialista y agrega que las autoridades mexicanas deben apostar a fortalecer sus tareas de inteligencia en materia de seguridad. Para Javier Oliva es muy improbable que en México haya algún esfuerzo o iniciativa para catalogar como terrorismo al narcotráfico.

