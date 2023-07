https://sputniknews.lat/20230706/es-dificil-verlo-como-una-historia-de-buenos-y-malos-el-trasfondo-de-las-autodefensas-en-mexico-1141248100.html

"Es difícil verlo como una historia de buenos y malos": el trasfondo de las autodefensas en México

"Es difícil verlo como una historia de buenos y malos": el trasfondo de las autodefensas en México

Más de 1.000 disparos e incinerado en su propia camioneta fue como Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán, halló la muerte. El... 06.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-06T23:58+0000

2023-07-06T23:58+0000

2023-07-06T23:58+0000

américa latina

méxico

sociedad

seguridad

michoacán

narcotráfico

andrés manuel lópez obrador

hipólito mora

felipe calderón

caballeros templarios (cártel)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/06/1141314737_0:216:2993:1899_1920x0_80_0_0_dcb3c43dc08706cecbb34260f1681c7d.jpg

"Que mi muerte no sea en vano [...] En muchas ocasiones sabía que esto llegaría, lo dije: voy a morir peleando", escribió Mora en un mensaje póstumo que fue leído por uno de sus colaboradores. En la carta quien fuera uno de los líderes de las autodefensas michoacanas pide a sus paisanos seguir luchando contra los grupos criminales, un mal que, aseveró, los tiene "en el suelo". La cara de Hipólito Mora resulta conocida entre los mexicanos desde al menos la última década, y es que junto con el también ya fallecido José Manuel Mireles se volvió tal vez el personaje más reconocido de las autodefensas michoacanas, agrupaciones armadas que se conformaron hace alrededor de una década en el estado del occidente mexicano ante la inoperancia de las autoridades para acabar con la delincuencia y el narcotráfico.Estos grupos están conformados, principalmente, por productores agrícolas que, armados, le han hecho frente al crimen organizado que opera en la región conocida como Tierra Caliente por sus altas temperaturas.Hacia 2013 en la región operaba principalmente el grupo de los Caballeros Templarios, una fuerza criminal que se desprendió de la Familia Michoacana en 2011 y cuyo negocio, además de la droga, se basó en la extorsión, lo que generó descontento en las zonas agrícolas en un estado que produce todo tipo de alimentos. Mora, quien al momento de su asesinato tenía 67 años, era originario de La Ruana —comunidad localizada a unos 236 kilómetros al poniente de la capital estatal, Morelia—, y fue uno de los varios agricultores algodoneros que se vio afectado por el crimen organizado y que, ante la inacción gubernamental, decidió tomar las armas para defender sus cultivos. La escalada de violencia en Tierra Caliente fue tal que las autoridades federales durante el entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto negociaron con los civiles armados y nombraron a Alfredo Castillo como el comisionado para desahogar la misión. En entrevista con Sputnik, el investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef) José Andrés Sumano Rodríguez recuerda que los grupos criminales no solo extorsionaban, sino que despojaban a los agricultores de su producción y de sus tierras ante un Gobierno local inoperante. Sin embargo, apunta el especialista, en Tierra Caliente comenzaron a aparecer autodefensas financiadas por los mismos cárteles que operaban en la zona y que, básicamente, fungían como brazos armados de los grupos criminales. Ante ello, apunta el experto, era y sigue siendo muy difícil determinar "qué sí es realmente una autodefensa orgánica, qué es la población tratando de defenderse de un grupo criminal y cuál es una autodefensa creada por un grupo criminal con la finalidad de atacar a sus rivales".Y es que aunque las autodefensas plantearon, en un inicio, usar las armas con la finalidad de combatir el crimen en la zona, lo ciertos es que los niveles de violencia en Michoacán se han elevado de forma alarmante. Tan solo entre enero y mayo de 2023, la entidad registró 603 casos de homicidios dolosos y en ningún mes ha contabilizado menos de 100 asesinatos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que elabora el Gobierno federal. La cifra es 200% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2015, año desde el cual se tiene registro y en el cual se registraron 260 homicidios dolosos en la entidad. Además, fue en Michoacán donde el presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició su llamada guerra contra el narcotráfico, con el despliegue de fuerzas federales de seguridad, una decisión política que detonó los índices de violencia en el estado, con salida al océano Pacífico y que alberga uno de los principales puertos de México, llamado Lázaro Cárdenas.Es en este contexto de violencia y su recrudecimiento que Hipólito Mora fue asesinado en La Ruana el 29 de junio. Al popular líder le dieron decenas de tiros mientras viajaba en su camioneta, que posteriormente fue incinerada. Y es que al igual que las autodefensas, el crimen organizado que opera en Tierra Caliente también cambió y ahora los grupos criminales que no tienen la misma estructura ni poder que un cártel son los que operan. Es por ello que la extorsión, los secuestros y el robo son el pan de cada día entre los pobladores. Tras el asesinato de Hipólito Mora, el experto indica que queda un sector de la población dolido por el suceso; sin embargo, afirma, es poco probable que las autodefensas se desarticulen, ya sea para bien o para mal, en un contexto de violencia que se extiende por todo el territorio nacional."Sobre avances de la investigación no nos han informado nada. Es lo que dicen siempre, que van a informar, que no va a quedar impune, pero luego no pasa nada. Yo dudo que vayan a agarrar a estos cabrones que mataron a mi hermano", sentenció en entrevista con El País Lupe Mora, familiar de la víctima ejecutada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato y señaló que es secuela de los gobiernos pasados. El mandatario mexicano consideró que, durante el sexenio de Calderón operó un narcoestado en el país y que prueba de ello son los crímenes por los que está siendo juzgado en Estados Unidos el secretario de Seguridad Pública de esa época, Genaro García Luna.

https://sputniknews.lat/20230629/reportan-el-asesinato-de-hipolito-mora-uno-de-los-fundadores-de-las-autodefensas-en-mexico--1141082283.html

https://sputniknews.lat/20230630/es-remanente-de-la-violencia-del-pasado-amlo-habla-sobre-el-asesinato-del-lider-de-autodefensas-1141111841.html

https://sputniknews.lat/20230621/un-dia-en-el-infierno-asi-entrena-la-guardia-nacional-de-mexico-para-enfrentar-al-narco--video-1140603798.html

https://sputniknews.lat/20230506/primero-el-comunismo-luego-el-terrorismo-y-ahora-el-narco-por-que-eeuu-construye-a-sus-enemigos-1139084516.html

méxico

michoacán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, sociedad, seguridad, michoacán, narcotráfico, andrés manuel lópez obrador, hipólito mora, felipe calderón, caballeros templarios (cártel), familia michoacana, universidad de harvard, crimen organizado, 💬 opinión y análisis