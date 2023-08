https://sputniknews.lat/20230822/gobierno-argentino-alerta-que-grupos-incentivan-saqueos-en-distintas-partes-del-pais-1142930436.html

Gobierno argentino alerta que grupos incentivan saqueos en distintas partes del país

Gobierno argentino alerta que grupos incentivan saqueos en distintas partes del país

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino dijo que grupos delictivos con escaso nivel de organización están incentivando una serie de saqueos que se... 22.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-22T17:06+0000

2023-08-22T17:06+0000

2023-08-22T17:06+0000

américa latina

seguridad

argentina

saqueo

criminalidad

política

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/05/1c/1112662492_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_661321e656772b99ac4249a1114a12e4.jpg

Los intentos de robo en supermercados se registraron en las provincias de Córdoba (centro), Mendoza (centro-oeste) , Río Negro (sur), Neuquén (suroeste) y en el asentamiento informal de la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 40 personas fueron detenidas solo en Córdoba y Mendoza, dos de las jurisdicciones más pobladas del país tras la provincia de Buenos Aires (este) y Santa Fe (este). Aunque consideró que "no tienen mucho nivel de organización", el ministro no descartó que haya una intencionalidad política, pues los hechos delictivos tuvieron lugar en "provincias que, por ejemplo, no están gobernadas por el oficialismo". El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por el oficialismo, Agustín Rossi, aseguró que no se trata de "una reacción social, sino (de) hechos que merecen todo el peso de la ley".El presidente, Alberto Fernández, se comunicó el fin de semana con una comerciante que fue asaltada en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Alejandra Sempe.Los robos ocurrieron a una semana de las elecciones primarias, en las que resultó vencedor con el 30% de los votos el economista de ultraderecha, candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, en detrimento del peronismo gobernante (Unión por la Patria, centroizquierda) y de la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio (centroderecha)Un día después, el Gobierno devaluó la moneda oficial 22% por pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que hay vigente un programa para refinanciar un crédito de 44.000 millones de dólares otorgado a la gestión anterior.La ciudadanía argentina será llamada a las urnas en las elecciones generales del 22 de octubre para elegir a sus próximas autoridades nacionales.

https://sputniknews.lat/20230822/entre-massa-y-milei-que-espera-el-fmi-de-las-elecciones-en-argentina-1142905239.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, argentina, saqueo, criminalidad, política, elecciones generales en argentina (2023)