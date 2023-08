https://sputniknews.lat/20230822/rusia-destruye-una-lancha-ucraniana-cerca-de-plataformas-de-gas-en-el-mar-negro-1142910130.html

Rusia destruye una lancha ucraniana cerca de plataformas de gas en el mar Negro

MOSCÚ (Sputnik) — Un avión de combate ruso destruyó una lancha de reconocimiento ucraniana cerca de plataformas de gas en el mar Negro, informó el Ministerio... 22.08.2023, Sputnik Mundo

"La tripulación de un Su-30SM de la aviación naval de la Flota del Mar Negro destruyó anoche una lancha espía de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de plataformas de gas rusas en el mar Negro", comunicó el ente castrense.En la víspera, Kiev intentó atacar objetos en Rusia con aviones no tripulados. Un total de cuatro vehículos aéreos no tripulados fueron inutilizados por las defensas antiaéreas en las provincias rusas de Moscú y Briansk, informó este 22 de agosto el Ministerio de Defensa de Rusia."Esta noche fue frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar ataques terroristas con vehículos aéreos no tripulados. Dos drones fueron detectados por los sistemas de defensa aérea y suprimidos con medios de guerra electrónica, se estrellaron sobre el territorio de la provincia de Briansk", señala el comunicado.Precisa también que "dos vehículos aéreos no tripulados fueron detectados y destruidos por los sistemas de defensa aérea sobre el territorio de la provincia de Moscú". El fallido ataque no dejó heridos, aseguró el organismo militar.

