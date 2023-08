https://sputniknews.lat/20230823/crisis-social-en-argentina-hay-bajo-desempleo-pero-los-salarios-no-alcanzan-1142978933.html

Crisis social en argentina: "Hay bajo desempleo, pero los salarios no alcanzan"

Crisis social en argentina: "Hay bajo desempleo, pero los salarios no alcanzan"

En esta edición, hablamos con el especialista en empleo Luis Campos para comprender cuál es la situación del trabajo y los salarios en Argentina, dado el... 23.08.2023, Sputnik Mundo

El desempleo en Argentina es de 6,9% de la población económicamente activa, pero aun así la pobreza ronda el 40%, en un contexto de alta inflación e incertidumbre por las elecciones. En este contexto, crece el malestar social y reflotan los fantasmas del caos de la crisis del 2001.Notó una diferencia entre los trabajadores que logran insertarse en el sistema formal y los que no. "Los salarios de los informales son sustancialmente inferiores a los de los formales y, por más que aumenten, la diferencia se hace notar. Todavía no vimos todo el traslado a precios de esta devaluación, pero se estima que este agosto va a ser un mes complejo en cuanto a suba de precios, y septiembre puede ser peor".Campos se refirió la promesa de Sergio Massa, ministro de Economía, de implementar una suma fija para complementar el sueldo. "La CTA está reclamando esto, aunque sabiendo que no es la solución. Esto solo va a proteger momentáneamente a los trabajadores que menos recursos tienen".Los BRICS debaten su ampliación y uno de los 5 candidatos es ArgentinaEl bloque económico que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica está reunido en Johannesburgo para discutir, entre otras cuestiones, su ampliación. Países como Argentina, tienen interés en formar parte para generar un polo alternativo de poder.Eleonora Gossman, periodista argentina en Brasil, mencionó a Cara o Ceca un documento al que accedió Folha de Sao Paulo, que indicaría que "Argentina sería uno de los que ingresen al bloque, junto con Irán, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos".Además, describió una propuesta del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para facilitar el comercio con Argentina: "Se usarían las reservas en yuanes del swap de China como garantía de financiación para que Brasil pueda exportarle productos".

