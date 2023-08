https://sputniknews.lat/20230823/exasesor-del-pentagono-ucrania-ya-perdio-400000-hombres-en-el-campo-de-batalla-1142943114.html

Exasesor del Pentágono: "Ucrania ya perdió 400.000 hombres en el campo de batalla"

Lo afirmó el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y analista político Douglas Macgregor, en el programa del presentador Tucker Carlson en la red... 23.08.2023, Sputnik Mundo

"Todas las mentiras que se han dicho durante más de un año y medio: los ucranianos están ganando, las causas ucranianas son justas, los rusos son malvados, los rusos son incompetentes; todo eso se está derrumbando", dijo Macgregor al periodista estadounidense. "Y está colapsando porque lo que está sucediendo en el campo de batalla es horrible".En ese sentido, el exasesor del Departamento de Defensa durante el Gobierno del presidente Donald Trump afirmó que Ucrania ha perdido 400.000 hombres durante el conflicto con Rusia. "Estábamos hablando de 300.000 a 350.000 hace unos meses. En el último mes de esta supuesta contraofensiva que iba a barrer el campo de batalla, perdieron al menos 40.000", dijo Macgregor.El exmilitar y alto funcionario añadió que hay entre 40.000 y 50.000 soldados ucranianos amputados y que "los hospitales están llenos"."Las unidades ucranianas se rinden a los rusos no porque no quieran luchar, sino porque ya no pueden. Tienen tantos heridos que no pueden evacuarlos".El especialista habló de la superioridad rusa en el terreno y dijo que las grandes pérdidas de Ucrania no estaban siendo reportadas en la prensa occidental."Creo que vamos a observar cómo este Ejército [ucraniano], en el que hemos estado gastando tan fuertemente, se derrite cada vez más", precisó.Vale recordar que el New York Times, diario que en los últimos meses ha endurecido sus críticas al régimen de Kiev, señalando los vínculos entre la élite política y militar ucraniana con movimientos neonazis, y advertiendo que en Ucrania no se estaban respetando los derechos humanos de los objetores de conciencia, reportó la semana pasada que Ucrania perdió a 70.000 hombres desde el inicio del conflicto, una cifra llamativamente baja dados los consecutivos fracasos de su Ejército."Y nosotros [los estadounidenses] no querríamos eso, porque no estamos listos para luchar contra los rusos", explicó, argumentando que el Ejército de EEUU lleva muchos años en franco deterioro.Macgregor responsabilizó a EEUU por el conflicto y dijo que Rusia nunca aceptará que "lo que quede de Ucrania" se una a la OTAN porque Washington ha demostrado que es hostil a Moscú.Además, afirmó que, dado el fracaso militar de Ucrania, confirmado por la fallida estrategia de la promocionada contraofensiva, el objetivo actual de sus ciudadanos es nada más que "sobrevivir" a la escalada bélica impulsada por Kiev y la OTAN."Zelenski y los radicales que lo rodean quieren pelear hasta que muera el último ucraniano. Y estoy seguro que ellos querrían irse a sus grandes casas en Florida, Venecia o Chipre, con los billones de dólares que capturaron de la ayuda que EEUU les ha dado", declaró.

