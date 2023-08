https://sputniknews.lat/20230823/occidente-ha-tenido-que-reconocer-que-no-se-puede-seguir-ignorando-al-mundo-en-desarrollo-1142975708.html

Occidente ha tenido que reconocer que "no se puede seguir ignorando al mundo en desarrollo"

Desde su nacimiento en 2009, los BRICS —bloque conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— representaron el deseo de una alternativa al orden mundial posterior a 1945, dominado por Occidente, asegura el investigador y economista británico Martin Jacques. Con los BRICS protagonizando la discusión global, la atención de los inversionistas, los Gobiernos y los líderes políticos se centra cada vez en las decisiones monetarias y comerciales que tome esta alianza. "La razón a largo plazo es que, aunque el mundo en desarrollo —donde vive el 85% de la población mundial— está excluido en gran medida de las instituciones del orden mundial posterior a 1945, su importancia en el mundo real ha seguido creciendo sin cesar", afirma Jacques, quien también es profesor visitante en el Instituto de Relaciones Internacionales Modernas de la Universidad de Tsinghua.Según él, los países en vías de desarrollo representan alrededor del 60% del PIB global. Por ello, dice, estas naciones ahora llaman a la puerta de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), para exigirles que se le reconozca y se le concedan derechos. "Su llamada es cada vez más fuerte e insistente", sostiene Jacques.Con la XV cumbre de los BRICS como telón de fondo, las potencias occidentales ya no pueden hacer ojos ciegos ante las necesidades y las oportunidades que existen en los países en vías de desarrollo, señala el especialista. "El mundo en desarrollo tiene una voz más fuerte y exige que se le escuche. Por eso la Cumbre de los BRICS está acaparando tanta atención. Como principal voz del mundo en desarrollo, la gente quiere saber qué harán los BRICS a continuación", considera. Ucrania: señal de un mundo no binarioPara el académico, otra razón más inmediata por la que el BRICS vuelve a estar de actualidad es el conflicto en Ucrania. De hecho, lo dice categóricamente: Occidente no ganará nada en el conflicto ucraniano porque "estamos en tiempos nuevos."De acuerdo con el investigador, la mayoría de los países en desarrollo no se alinearon a los dictados de Estados Unidos y Europa con respecto al conflicto e incluso se han mostrado en desacuerdo por la forma en que Occidente ignora sus problemas y da mucha más importancia a lo que sucede en Ucrania."Se negaron a imponer a Rusia sanciones inspiradas en Occidente, lo que socavó considerablemente su eficacia", señala el investigador en el Instituto de China de la Universidad de Fudan.Comercio mundial y una alternativa al dólarOtro punto relevante, según el experto, es la política monetaria de los BRICS y la idea de una moneda BRICS como potencial rival del dólar. Sin embargo, reconoce, habrá obstáculos para lograrlo. "La composición de los BRICS es demasiado desequilibrada y diversa para que sea viable. Solo hay un miembro de los BRICS que podría desempeñar ese papel: China, pero incluso para el yuan esa sugerencia sería prematura", asegura. No obstante, dice, se está estudiando activamente que el comercio entre los países del bloque se realice en las monedas locales en lugar de en dólares estadounidenses. "Esto tiene mucho mérito; ya se habla mucho de que el comercio se liquide de esta manera y ya está empezando a tener lugar. Esto tendría el efecto de debilitar el papel y el poder del dólar, que es una de las mayores desigualdades del sistema comercial mundial", explica. "La gran fuerza del BRICS es su creciente capacidad para actuar como representante global del mundo en desarrollo (...) El reto al que se enfrenta el BRICS será su capacidad para ampliar el número de sus miembros y, al mismo tiempo, mantener su cohesión", concluye.

