Sindicato español llama a la renuncia del jefe de la RFEF por besar a una futbolista

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) pidió que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales... 23.08.2023, Sputnik Mundo

La UGT consideró que la victoria de la selección española se ve "ensombrecida por conductas sexistas propias del riguroso patrón machista que sigue imperando en nuestra sociedad". La organización sindical subrayó que el acto de Rubiales le hace indigno de ocupar el puesto que no debe poner al servicio "de la reproducción y perpetuación de conductas intolerables de machismo sexista", sino que "debería ser un ejemplo del respeto por los derechos y principios constitucionales y legales de la igualdad de género". "La UGT reclama de manera urgente su marcha y demanda al Consejo Superior de Deportes que actúe de forma contundente en caso de que no dimita, procediendo a aplicar el protocolo de acoso de la Federación y de la Ley del Deporte", precisa la nota. El pasado 20 de agosto, la selección femenina de España se impuso al equipo de Inglaterra en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA por 1-0, proclamándose la campeona del mundo por primera vez en su historia. En la ceremonia de premios a la selección española, Rubiales besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso, lo que le ha valido una lluvia de críticas en su país. El jefe de la RFEF pidió disculpas públicas y agregó que todo ocurrió "de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes". La propia Hermoso se pronunció de manera similar, declarando que tiene una gran relación con Rubiales y que "fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", según recogió el diario AS.

