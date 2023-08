https://sputniknews.lat/20230824/amlo-descarta-que-los-restos-hallados-sean-de-los-5-jovenes-desaparecidos-en-lagos-de-moreno-1143001393.html

AMLO descarta que los restos hallados sean de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Los cuatro cráneos y restos óseos calcinados en el interior de un inmueble abandonado en el municipio de Lagos de Moreno, estado mexicano de Jalisco...

El 17 de agosto pasado, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que, como parte de las pesquisas para dar con el paradero de los cinco hombres de entre 19 y 22 años de edad, realizaron ese operativo.El mandatario mexicano destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Públicas mexicanas continúan apoyando en la investigación para localizar a los jóvenes desaparecidos.Esto va en línea con lo dado a conocer el 22 de agosto por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien aseveró que además de los exámenes periciales, los padres de los involucrados corroboraron que no eran sus hijos. ¿Qué fue lo que pasó?Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Cedillo, todos de entre 19 y 22 años de edad, eran amigos desde niños y solían reunirse en El Mirador del municipio de Lagos de Moreno. Ese mismo lugar que fue su punto de encuentro por años, allí fue en donde se les vio por última vez.De acuerdo con los informes oficiales, los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada el pasado 11 de agosto. Los familiares de las víctimas señalaron que se reunieron para pasar el rato en una feria local.Según reportes, los cinco jóvenes habrían sido secuestrados por presuntos miembros del MZ, una célula criminal operativa perteneciente al narcotraficante Ismael el Mayo Zambada, vinculada al Cártel de Sinaloa.Un día después y tras no localizarlos, sus familiares los reportaron como desaparecidos, pero no fue sino hasta el 13 de agosto que se iniciaron los operativos de búsqueda, refirieron medios locales.Al día siguiente, una fotografía y un video se viralizaron en las redes sociales. En las imágenes se ve a los cinco jóvenes de rodillas, amordazados, visiblemente golpeados y, posteriormente, se observa que uno de ellos golpea a sus amigos, esto siguiendo las órdenes de quienes grabaron el video, presuntos integrantes del crimen organizado, de acuerdo con los últimos resultados de las pesquisas.Blanca Trujillo, fiscal especial en personas desaparecidas de Jalisco, expuso el 15 de agosto que los familiares de los chicos confirmaron a las autoridades la identidad de quienes aparecen en los materiales.Previamente, las autoridades mexicanas dieron a conocer el hallazgo de restos humanos en un vehículo calcinado, propiedad de uno de los cinco jóvenes. El auto fue encontrado en el municipio de Encarnación de Díaz, popularmente llamado La Chona.El pasado 16 de agosto, la Fiscalía de Jalisco indicó que se halló una finca que coincide con las características del lugar en donde fue grabado el video. En dicho lugar, detalló la dependencia, se encontraron manchas de sangre y calzados, por lo que se puede suponer que las víctimas estuvieron en el sitio.En un mensaje de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, señaló que se trata de un hecho en el que, evidentemente, hubo participación del crimen organizado que opera en la zona."Aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca", escribió Alfaro a tiempo de hacer un llamado al Gobierno federal a colaborar en ello.El hecho ha causado conmoción e indignación en México ante la violencia que se vive en el país desde hace más de 15 años y que ha dejado más de 110.000 desaparecidos, según informaron las autoridades del país latinoamericano.

