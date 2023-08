https://sputniknews.lat/20230824/comercio-electronico-en-cuba-creemos-que-es-una-apuesta-segura-1142983279.html

Comercio electrónico en Cuba: "Creemos que es una apuesta segura"

Comercio electrónico en Cuba: "Creemos que es una apuesta segura"

Tras la pandemia COVID-19, las compras en línea se posicionaron como una alternativa real y casi obligatoria para las familias cubanas ante las dificultades... 24.08.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con los especialistas es prácticamente imposible encontrar en la isla empresas o emprendimientos sin presencia en las redes sociales o interacción en grupos de plataformas de mensajería para la promoción de sus productos o servicios.Para el especialista del departamento de Licencias y Ventas de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), no son pocos los proyectos consolidados a partir de contactos u operaciones comerciales en internet, que complementan sus ofertas y permiten una mejor salida al mercado."Ese aprovechamiento de las nuevas tecnologías posibilita que las operaciones comerciales acontezcan casi las 24 horas al día, generen fuentes de empleo con la extensión de la figura de los mensajeros o repartidores e incluso promuevan la aparición de pequeñas empresas especializadas", reveló.Encadenamientos productivosLa idea de la plataforma de comercio electrónico Beep Beep —impulsada y administrada por la mipyme Lombao S.U.R.L., centrada en el desarrollo de software—, surgió a partir de la necesidad de esa compañía cubana de diversificar sus fuentes de ingreso y adecuarse al contexto económico actual en la mayor de las Antillas.De acuerdo con su fundador y CEO, Mario Lombao, la empresa posee una vasta experiencia ya que, desde 2013, crearon ese tipo de herramientas digitales para clientes locales como la marca de cerveza Bucanero; Artex S.A, dedicada a la promoción y distribución de obras artísticas, y otras sociedades internacionales "que confiaron en nuestros servicios y experticia"."Gracias a la propia referencia de nuestros usuarios, decidimos invertir en nosotros mismos y desplegar esta plataforma, pues tenemos el conocimiento tecnológico y de operaciones para hacerlo, además de una práctica de más de una década", apuntó a Sputnik el ingeniero informático sobre el surgimiento de Beep Beep.Tras un ejercicio de análisis del mercado local y la consolidación de herramientas destinadas a la satisfacción de la demanda de los posibles proveedores y consumidores, decidieron inaugurar la plataforma a principios de septiembre, con no pocos inconvenientes en su ejecución."El primer impedimento radica en la logística. Muchos consideran que el comercio electrónico es solamente una plataforma y un método de cobro. Pero, va más allá. Por ejemplo, existen problemas de transporte y poca disponibilidad de personas para la entrega de los productos de una manera correcta y eso entorpece el proceso", aseveró Lombao.Otro de los obstáculos, remarcó, son las pasarelas de pago, por la inexistencia de un sistema cambiario en la isla que permita la transferencia de moneda nacional a dólares. Ello les obligó a enfocar sus principales ofertas y ventas al cliente foráneo, si bien el principal beneficiario es el cubano radicado en la nación caribeña.Yanae Naredo, especialista en marketing y comunicación de la empresa detrás de Beep Beep, añadió a Sputnik que la plataforma ofrecerá una amplia variedad de productos tecnológicos indispensables para las empresas nacionales, con precios altamente competitivos en el mercado: desde laptops y computadoras hasta impresoras y otros utensilios tecnológicos, así como productos de mercado.Dificultades para el comercio electrónicoPara Yunier Morales Gutiérrez, el comercio digital en Cuba heredó varias características de los escenarios tradicionales y, a su juicio, algunas de estas plataformas realmente alcanzan estándares internacionales en cuanto a la experiencia de los usuarios.Sin embargo, señaló, estos modelos de gestión, tanto los que operan con pagos en divisas desde el exterior como las que maniobran con transacciones en CUP (peso cubano), enfrentan desafíos similares y más urgentes. En primer lugar, una oferta insuficiente que replica patrones físicos en cuanto a la escasa variedad, la inestabilidad y la falta de diferenciación de los precios en función de la calidad.El experto mencionó además las dificultades de conectividad en el país, con algunas zonas donde es prácticamente imposible el acceso a internet y, por consiguiente, a las oportunidades aportadas por el comercio digital. A ello se suma la inexistencia de una infraestructura de delivery que permita cumplir con los tiempos y requerimientos de cada producto en las entregas.El experto indicó la expansión de páginas para la reserva de entradas de espectáculos y eventos, y aludió a otros intentos más ambiciosos, pero con resultados muy por debajo de lo esperado, como Sandunga, "una tienda digital estatal especializada en música que no logró ser entendida ni por instituciones ni por usuarios".De acuerdo con Morales, "los cubanos hemos llegado tarde al uso del comercio electrónico". Fue en 2015 que aparecieron en Cuba los primeros sitios de las empresas estatales, de un discreto impacto fundamentalmente por el poco acceso a internet de los habitantes de la mayor de las Antillas.Un año después, con la propagación de internet y la democratización de su uso en las denominadas zonas wifi, se consolidan los espacios informales destinados a la compra-venta y para 2019 la posibilidad de conexión mediante datos móviles facilitó las condiciones tecnológicas mínimas orientadas a la incorporación del comercio electrónico en la cotidianidad.Durante y después de la pandemia COVID-19, estos soportes digitales evidenciaron ventajas como la oportunidad de realizar pagos electrónicos que también agilizan y facilitan las transacciones, y se consolidaron como una fuente de sinergia para los negocios privados en la isla.En este sentido, plataformas como TuEnvio, Superfacil y la tienda virtual de Citmatel "asumieron, no sin algunos tropiezos, las demandas de los consumidores" y, una vez resulta la situación sanitaria, "con la aparición de los primeros mercados electrónicos desarrollados y operados por los nuevos actores económicos no estatales, se experimentó un desarrollo exponencial".Bancarización: ¿solución u obstáculo?Para el profesor titular Luis René Fernández Tabío, del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, el debate sobre la adopción de medidas como la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba, conocida como bancarización, y el comercio electrónico constituye un ejercicio "positivo".No obstante, ese asunto, vinculado solo a la circulación de bienes y servicios o al empleo de los canales de pago electrónico, "no soluciona los problemas principales de la economía, asociados al abultado déficit fiscal y la paradójica contribución a este fenómeno de un grupo de empresas estatales que aportan poco o nada a los ingresos nacionales", sostuvo el investigador ante Sputnik.A ello se suma el débil crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y las "fallas" de la tasa cambiaria que, a juicio de Fernández Tabío, no funciona con los parámetros requeridos, si bien resulta una función imprescindible dentro de las relaciones comerciales y financieras en el país caribeño, caracterizado "por una economía abierta y bloqueada por Estados Unidos".El académico puntualizó que la moneda nacional en Cuba y el resto del mundo es fiduciaria y depende de la confianza en el sistema bancario nacional y en la función del Banco Central de conducir una política monetaria saludable.La puesta en marcha de esos cambios requiere de un financiamiento "que como es sabido, no se dispone", argumentó Fernández Tabío. Por ello, aunque las plataformas de comercio electrónico y la modernización del sistema monetario y financiero son muy efectivos, "en sí mismos no resuelven los problemas de fondo de la economía, ni siquiera en la circulación"."Una decisión de este tipo debería considerarse de modo integral y no de forma aislada. Asimismo, debe integrarse a las medidas para corregir los desequilibrios y problemas macro y microeconómicos, las ataduras administrativas y del marco legal y regulatorio. De lo contrario, no se progresa e, incluso, puede provocar efectos contraproducentes a corto y mediano plazo", advirtió el analista.Fernández Tabío expresó que una economía con altas tasas inflacionarias tiende a la dolarización porque la moneda extranjera se comporta con mayor estabilidad y, por otro lado, ¿qué incentivos posee un agente económico para mantener sus ahorros en pesos cubanos, si la tasa de retorno o el interés no cubre ese aumento generalizado y sostenido de los precios?"La dificultad no radica en la llegada tarde de la isla a estos procesos, existe conocimiento y preparación para asumirlos. El desafío reside en el retraso de la reforma integral del sistema económico cubano, emprendida desde 2011. Ahora, enfrentamos un escenario interno y externo mucho más complejo", concluyó.

