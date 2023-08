https://sputniknews.lat/20230824/pyongyang-califica-de-crimen-de-lesa-humanidad-el-vertido-de-agua-contaminada-de-fukushima-1-1143012640.html

SEÚL (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) declaró que el vertido al océano del agua de la central... 24.08.2023

El ministerio señala que Japón, como el único país del mundo que sufrió un ataque nuclear, no puede no ser consciente de que tal decisión podría provocar consecuencias catastróficas, y, al citar a unos expertos anónimos, agrega que el "agua contaminada" tras verse en el océano, en 50 días se extenderá a la mitad del Pacífico y luego alcanzará las costas de EEUU, tras lo cual durante milenios estará haciendo daño a la humanidad". Según el ministerio norcoreano, Japón está engañando a la comunidad internacional, llamando "depurada" el agua de Fukushima 1, porque además de tritio, "contiene otros peligrosos radionúclidos, incluidos el cesio, el estroncio y el rutenio". Pyongyang afirma que Tokio se porta "hipócritamente": se pronuncia por un mundo sin armas nucleares y al mismo tiempo menosprecia las protestas que se desarrollan dentro del país y en el extranjero contra la contaminación del océano con sustancia nocivas. La compañía Tepco, operadora de Fukushima 1, empezó a verter al océano el agua que servía para enfriar los reactores dañados y luego se sometió a una depuración en el sistema ALPS, que permite depurarla de radionúclidos de 62 tipos, menos el tritio. El agua era almacenada en unos gigantescos tanques en el recinto de la central, los que ya se han llenado casi al 90% de su volumen. Japón afirma que el agua vertida tendrá un nivel de radiactividad por debajo del umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud, y, por lo tanto, no supondría un peligro para la salud humana ni para el entorno.

