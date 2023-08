https://sputniknews.lat/20230825/diputado-del-parlacen-necesitamos-amigos-sin-ideas-destructivas-e-imperialistas-1143054614.html

Diputado del Parlacen: "Necesitamos amigos sin ideas destructivas e imperialistas"

Diputado del Parlacen: "Necesitamos amigos sin ideas destructivas e imperialistas"

Daniel Ortega Reyes, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), habló en 'Cara o Ceca' de la decisión de desplazar a Taiwán e incorporar a China como... 25.08.2023

Diputado del Parlacen: “Necesitamos amigos sin ideas destructivas e imperialistas” Diputado del Parlacen: “Necesitamos amigos sin ideas destructivas e imperialistas”

El Parlamento Centroamericano (Parlacen), de 120 diputados y que comprende a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, incorporó a China como observador permanente y desplazó de ese lugar a Taiwán."Somos respetuosos de la carta magna de la ONU y en esa dirección venimos trabajando. Países de la región comenzaron a reconocer el principio de ‘una sola China’ y al Gobierno de la República Popular China como único representante legítimo. En este contexto, armonizamos las directrices de los Estados partes con las de nuestro cuerpo", dijo a Cara o Ceca Daniel Ortega Reyes, diputado de la entidad.Afirmó que la región debe apostar a las relaciones con el sur global para potenciar el desarrollo."China ya nos está ayudando con el tratado de libre comercio en Nicaragua, lo que permite el comercio con yuanes. Y esto se va a abrir a más países de Centroamérica", comentó."Rusia también está con nosotros. En 2018 firmamos entre el Parlacen y su Parlamento un acuerdo de cooperación que nos permitió conocernos más en temas espaciales y científicos", agregó.Ortega remarcó que Latinoamérica necesita "amigos que no tengan una idea destructiva e imperialista, sino que ayuden a nuestro desarrollo y esto se va a ir fortaleciendo con los nuevos socios". Con respecto a la ampliación del Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Ortega celebró el ingreso de Argentina. "Es la esperanza de ensancharnos para tener nuevas relaciones de hermanos, culturales y no depender del dólar”.Milei, Massa y Bullrich salen a la pelea por el votoLos candidatos presidenciales redefinen sus estrategias para la primera vuelta electoral del 22 de octubre. Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Massa están separados por una pequeña distancia 655.663 votos y buscan meterse en un posible balotaje.Enrique Zuleta Puceiro, analista político, dijo en Cara o Ceca que "esos votos de los tres candidatos se fusionan unos con otros, porque no todos van a retener todo lo que cosecharon. Eso vuelve las cosas imprecisas. Hay un escenario muy competitivo". "El voto de pertenencia está en decadencia. Mucha gente no tiene identidad política definida. Esos son votantes orgullosos de ser independientes. Además, hay un tercio de la población que no votó", subrayó.Zuleta Puceiro se refirió a las dificultades y errores del candidato oficialista Sergio Massa: "Le costó cerrar el desembolso final con el FMI y descartó [la posibilidad de] entrar a los BRICS, por lo que el país no mandó representantes al evento en Sudáfrica".

